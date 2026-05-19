Ezer rászoruló gyermek táborozását segíthetjük, már él a 1353-as adományvonal

Gáncs Kristóf, a szervezet ügyvezető igazgatója emlékeztet, a nyári szünet megszervezése egy átlagos családnak is megterhelő, a nehéz körülmények között élők számára pedig egyenesen elérhetetlen, hogy a család kigazdálkodjon akár csak egy tábort is. – Pontos számot, hogy mennyibe is kerül egyetlen gyermek táboroztatása, nem fogok tudni mondani, mert nemcsak a szállást és az ötszöri étkezést finanszírozza a szervezet, hanem a fürdőruhát és egy kis költőpénzt is. De fontos látni azt is, hogy a szervezet által szervezett nyári táborok nem csupán az élményszerzésről és a traumák feldolgozásáról szólnak, hanem abban is segítenek, hogy ezek a gyerekek ne kallódjanak el, ne kerüljenek bajba, és a szakemberekkel való bizalmi kapcsolat, közös munka a nyári szünet alatt tovább tudjon erősödni – mondta.

Tenki Réka szerint a szervezet szakemberei új alapokat adnak a hátrányos családba születő gyermekeknek. Fotó: Balogh Dávid

Tenki Réka: A gyerekek új alapokat kapnak az élethez

– Mindent a gyermekkorból hozunk, minden – az egészségünk, a problémák megoldásához való hozzáállásunk – abból fakad, mit kaptunk gyermekkorunkban, ám rengeteg gyermeknek mindez nem adatik meg, az itt dolgozó szakemberek viszont megteremtik azokat a lehetőségeket, amelyek új alapokat adnak a hátrányos családba születő gyermekeknek – fogalmazott Tenki Réka, aki a szervezet önkénteseként segíti az itt folyó munkát. A színésznő szerint az ökumenikusok által végzett munka nemcsak a gyerekeknek ad stabilabb alapokat, a traumák feldolgozása és a szemléletváltás az egész családra kihat.

Wolf Kati 2010 óta segíti a szervezet munkáját, számtalan nyári táborban vett részt. Fotó: Balogh Dávid

Wolf Kati 2010 óta részese Ökumenikus Segélyszervezet munkájának, önkéntesként számos táborban vett már részt, mint mondja, hálás azért, hogy lehetősége van adni és segíteni. – Amíg nekünk természetes, hogy a nyár a pihenésről, vízpartról, a nyaralásról szól, az itt táborozó gyerekek többségének először van lehetősége aktív kikapcsolódásra. Sok dolgot tanított az önkéntes munka, de a legfontosabb talán az a hála, hogy én a másik oldalon lehetek, és innen segíthetek – összegzett az énekesnő.