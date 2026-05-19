ökumenikus segélyszervezetnyári tábor1353

Ezer rászoruló gyermek táborozását segíthetjük, már él a 1353-as adományvonal

A programok nemcsak élményeket, hanem kapaszkodót és lehetőséget is adnak arra, hogy a kicsik traumái oldódjanak.

Tar Hajnalka
2026. 05. 19. 15:17
Fotó: Balogh Dávid
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gáncs Kristóf, a szervezet ügyvezető igazgatója emlékeztet, a nyári szünet megszervezése egy átlagos családnak is megterhelő, a nehéz körülmények között élők számára pedig egyenesen elérhetetlen, hogy a család kigazdálkodjon akár csak egy tábort is. – Pontos számot, hogy mennyibe is kerül egyetlen gyermek táboroztatása, nem fogok tudni mondani, mert nemcsak a szállást és az ötszöri étkezést finanszírozza a szervezet, hanem a fürdőruhát és egy kis költőpénzt is. De fontos látni azt is, hogy a szervezet által szervezett nyári táborok nem csupán az élményszerzésről és a traumák feldolgozásáról szólnak, hanem abban is segítenek, hogy ezek a gyerekek ne kallódjanak el, ne kerüljenek bajba, és a szakemberekkel való bizalmi kapcsolat, közös munka a nyári szünet alatt tovább tudjon erősödni – mondta.

ökumenikus segélyszervezet
Tenki Réka szerint a szervezet szakemberei új alapokat adnak a hátrányos családba születő gyermekeknek. Fotó: Balogh Dávid

Tenki Réka: A gyerekek új alapokat kapnak az élethez

– Mindent a gyermekkorból hozunk, minden – az egészségünk, a problémák megoldásához való hozzáállásunk – abból fakad, mit kaptunk gyermekkorunkban, ám rengeteg gyermeknek mindez nem adatik meg, az itt dolgozó szakemberek viszont megteremtik azokat a lehetőségeket, amelyek új alapokat adnak a hátrányos családba születő gyermekeknek – fogalmazott Tenki Réka, aki a szervezet önkénteseként segíti az itt folyó munkát. A színésznő szerint az ökumenikusok által végzett munka nemcsak a gyerekeknek ad stabilabb alapokat, a traumák feldolgozása és a szemléletváltás az egész családra kihat.

ökumenikus segélyszervezet
Wolf Kati 2010 óta segíti a szervezet munkáját, számtalan nyári táborban vett részt. Fotó: Balogh Dávid

Wolf Kati 2010 óta részese Ökumenikus Segélyszervezet munkájának, önkéntesként számos táborban vett már részt, mint mondja, hálás azért, hogy lehetősége van adni és segíteni. – Amíg nekünk természetes, hogy a nyár a pihenésről, vízpartról, a nyaralásról szól, az itt táborozó gyerekek többségének először van lehetősége aktív kikapcsolódásra. Sok dolgot tanított az önkéntes munka, de a legfontosabb talán az a hála, hogy én a másik oldalon lehetek, és innen segíthetek – összegzett az énekesnő. 

 

Borítókép: Ezer rászoruló gyermek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet (Fotó: Balogh Dávid)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitikus

Ilyen tényleg nincs 2.

Bayer Zsolt avatarja

Sorozatunk második része következik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu