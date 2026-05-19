A klímaváltozás melegebb időt és szárazabb nyarakat hoz Magyarországra

Bordi Sára, a klímamodellező csoport munkatársa elmondta: a különböző modellek egyeznek abban, hogy

az évszázad végére nőni fog a középhőmérséklet Magyarországon,

és minél „pesszimistább” a modell, annál nagyobb ez a növekedés, akár a három Celsius-fokot is elérheti. A modellek szerint

több csapadékra van esély, de ez inkább a téli időszakban fog megjelenni, a nyarak egyre szárazabbak lesznek.

Duics-Korosecz Lilla, a klímamodellező csoport munkatársa elmondta, Budapestre és Szegedre mint városi hőszigetekre vizsgálták a klímaváltozás várható hatásait. Mindkét város esetében várhatóan nőni fog az átlaghőmérséklet, Budapesten 1,7–3,9 fokkal, Szegeden 1,6–3,5 fokkal. Többek között

a nyári napok – amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladja a 25 fokot – száma is nőni fog mindkét városban,

de Szegeden a 2041–2070 közötti időszakban tízzel több, körülbelül kilencven-száz ilyen nap várható, mint Budapesten.

Elmondta: vizsgálták a modellekben azt is, hogyan csökken a városi hősziget intenzitása például a tetők és utak fényvisszaverő képességének növelésével. Azt találták, hogy a tetők és utak fényvisszaverő képességének csökkentése a kétméteres szinten nem okozott érdemi hőmérséklet-csökkenést, de a felszín hőmérsékletében akár tízfokos csökkenést is eredményezhet.

A HungaroMetnél vizsgálták a klímaváltozás levegőminőségre gyakorolt hatását is, erről Ferenczi Zita, a levegőminőség-modellezési és emissziós osztály munkatársa számolt be. Mint mondta, a modellek szerint

a legtöbb szennyező anyag esetében javulás várható, ami elsősorban a klasszikus légszennyezők kibocsátásának feltételezett csökkentésének köszönhető.

A modellek szerint csökkenni fog a nitrogén-dioxid mennyisége, leginkább a városi területeken, elsősorban a közlekedésből származó emisszió csökkenése miatt. A tíz mikronnál kisebb légköri aeroszolok esetében vidéken javulás várható, de a városokban – elsősorban az ipari tevékenység növekedése és a lakossági tüzelésből származó kibocsátás miatt – várhatóan kismértékben emelkedni fog.