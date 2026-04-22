szegedi tudományegyetemországos vízügyi főigazgatóságszte természet - és környezetföldrajz tanszéktérinformatikai elemzésalföldkutatás

Az Alföld jövője a tét: új megoldást találtak a kutatók

Az SZTE kutatói új módszerrel segítik a vízpótlást az Alföldön. A cél a kiszáradás megállítása és a vízkészletek megőrzése. A projekt nemzetközi figyelmet kapott.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 22. 14:41
Fotó: Jászai Csaba Forrás: Jászai Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komplex térinformatikai elemzéssel segítik a vízpótlást a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói − tudatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága szerdán.

Az SZTE Természet- és Környezetföldrajz Tanszéke egyedülálló vizsgálatsorozatot végzett (Fotó: Illusztráció/Getty Images)

A közlemény szerint a klímaváltozás hatásai már nem a jövőt, hanem a jelent veszélyeztetik: a Dél-Alföldön az aszályos időszakok gyakorisága és a vízhiány mértéke kritikus szintet ért el. Különösen igaz ez Dél-Békésre, ahol az ország legértékesebb termőföldje található, ám a talajvízszint süllyedése és a fokozott párolgás már a helyi ökoszisztémák és a mezőgazdaság létét fenyegeti.

A probléma megoldására az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) megbízásából és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közreműködésével az SZTE Természet- és Környezetföldrajz Tanszéke egyedülálló vizsgálatsorozatot végzett. Az egyetem geográfusai több ezer lokális mélyedést és egykori folyómedret azonosítottak, majd komplex térinformatikai elemzéssel határozták meg azokat a területeket, ahol a víz helyben tartása vagy a felszín alatti vízkészletek pótlása műszakilag is kivitelezhető.

Sipos György tanszékvezető, a dél-békési kutatás vezetője hangsúlyozta, a térség klímaváltozással szembeni ellenálló képességének növelése a cél.

A szakemberek olyan tudományosan megalapozott döntéstámogató rendszert hoztak létre, amely a domborzati, talajtani, területhasználati és infrastruktúra-adatok kombinációjára épül. A projekt jelentősége messze túlmutat a régió határain. 

Az SZTE által kidolgozott módszertan országos mintaként szolgálhat a vízügy által a vízhiányos alföldi területek rehabilitációjáért végzett munkájában. A kutatás nemzetközi kiválóságát jelzi, hogy a módszertan egy korábbi verzióját bemutató tanulmányt már benyújtották a világ egyik legrangosabb víztudományi folyóiratához.

Gacsályi József, az OVF műszaki főigazgató-helyettese úgy fogalmazott, a kutatás eredményei nem csupán elméleti jelentőségűek, hanem közvetlen segítséget adnak a vízügy műszaki beavatkozásainak tervezéséhez. A cél egy olyan komplex, klímaadaptív vízgazdálkodási rendszer kialakítása, amely megállítja a táj kiszáradását és hosszú távon is hozzájárul Dél-Békés, később pedig minél több alföldi terület vízbiztonságának növeléséhez.

Borítókép: A Szegedi Tudományegyetem főépülete (Fotó: Jászai Csaba/MTVA)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
