Az Alföld jövője a tét: új megoldást találtak a kutatók

Komplex térinformatikai elemzéssel segítik a vízpótlást a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói − tudatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága szerdán.

A közlemény szerint a klímaváltozás hatásai már nem a jövőt, hanem a jelent veszélyeztetik: a Dél-Alföldön az aszályos időszakok gyakorisága és a vízhiány mértéke kritikus szintet ért el. Különösen igaz ez Dél-Békésre, ahol az ország legértékesebb termőföldje található, ám a talajvízszint süllyedése és a fokozott párolgás már a helyi ökoszisztémák és a mezőgazdaság létét fenyegeti.

A probléma megoldására az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) megbízásából és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közreműködésével az SZTE Természet- és Környezetföldrajz Tanszéke egyedülálló vizsgálatsorozatot végzett. Az egyetem geográfusai több ezer lokális mélyedést és egykori folyómedret azonosítottak, majd komplex térinformatikai elemzéssel határozták meg azokat a területeket, ahol a víz helyben tartása vagy a felszín alatti vízkészletek pótlása műszakilag is kivitelezhető.

Sipos György tanszékvezető, a dél-békési kutatás vezetője hangsúlyozta, a térség klímaváltozással szembeni ellenálló képességének növelése a cél.

A szakemberek olyan tudományosan megalapozott döntéstámogató rendszert hoztak létre, amely a domborzati, talajtani, területhasználati és infrastruktúra-adatok kombinációjára épül. A projekt jelentősége messze túlmutat a régió határain.

Az SZTE által kidolgozott módszertan országos mintaként szolgálhat a vízügy által a vízhiányos alföldi területek rehabilitációjáért végzett munkájában. A kutatás nemzetközi kiválóságát jelzi, hogy a módszertan egy korábbi verzióját bemutató tanulmányt már benyújtották a világ egyik legrangosabb víztudományi folyóiratához.

Gacsályi József, az OVF műszaki főigazgató-helyettese úgy fogalmazott, a kutatás eredményei nem csupán elméleti jelentőségűek, hanem közvetlen segítséget adnak a vízügy műszaki beavatkozásainak tervezéséhez. A cél egy olyan komplex, klímaadaptív vízgazdálkodási rendszer kialakítása, amely megállítja a táj kiszáradását és hosszú távon is hozzájárul Dél-Békés, később pedig minél több alföldi terület vízbiztonságának növeléséhez.