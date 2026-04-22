autós hírforgalomterelésM1-es autópályasávváltásMKIF Zrt

Kifogott egy autóson az M1-es új terelése, de aztán „megoldotta okosba” + videó

Megváltozott a sztrádaépítés miatti sávkialakítás, fel is vette egy kamera az első Darwin-díjas sofőr akcióját.

2026. 04. 22. 10:20
Fotó: MKIF Zrt.
Nagy erőkkel zajlik a túlterhelt M1-es autópálya háromsávosra bővítése, és az építkezés nem kevés kihívást (balesetek, pihenőidő miatt megálló kamionosok stb.) okot a közútkezelőnek, a rendőröknek és persze sok-sok közlekedőnek. Nemrég, április 14-én éppen a problémák enyhítésére alakítottak ki új forgalmi rendet Bicske térségében, a Budapest felé vezető oldal 34-es és 35-ös kilométer közötti szakaszán: az új fonódási ponttal megoldható lett, hogy a külső (munkaterület melletti), át nem terelt sávból át lehessen hajtani a belső, átterelt forgalmi sávba, ahol nem közlekedhetnek kamionok. Mindez a dinamikusabb haladást és a kevesebb dugó kialakulását szolgálja. Fontos megjegyezni, hogy fordítva, vagyis a belsőből a külső sávba tilos áthajtani, ezt a kötelező haladási irány tábla, a terelőtáblasor és a sárga útfelfestés is egyértelművé teszi. 

Forrás: MKIF Zrt.

Pontosan tudhatta ezt egy fekete Hyundai i30 vezetője is, és arról sem volt szó, hogy reménytelen dugó alakult volna ki az útszakaszon – éppen ellenkezőleg, a dinamikusan haladó forgalom tette különösen veszélyessé a manőverét. Mint az MKIF Zrt. videóján is látszik, a belső sávban teljesen lelassít, majd a terelőtáblák közt átbújva, a záróvonalat átlépve kisorol az új fonódást keresztezve a külső sávba, melynek forgalmát (a rengeteg kamionnal) a holtterek miatt aligha tudta százszázalékos biztonsággal felmérni. Bizonyára valamelyik későbbi lehajtónál szerette volna elhagyni a sztrádát, de az előre gondolkodás hiánya sosem mentség a szabálytalanságra. Szerencsére nem történt baleset, a rendszám ismeretében pedig nem kizárt, hogy eljárás indul a Hyundai vezetője ellen.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
