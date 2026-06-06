Borítókép: Illusztráció (Fotó: Zalai Hírlap/Pezzetta Umberto)
Pócs János: A Nyugatnak nem barátságból, hanem érdekből kellünk + videó
Magyar Péter elfelejtette megkérdezni az osztrák kancellárt, hogy a több tíz milliárdnyi kártérítést megfizetik-e Magyarországnak – idézte fel az azbesztügyet a Fidesz képviselője. Pócs János arra is felhívta a figyelmet, hogy az EU meg akar tiltani mindent, ami jó a magyar embereknek.
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