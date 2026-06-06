Új menetrend lép életbe nyáron + videó

A hajózásban már megkezdődött az előidény

Megkezdődött az előidény a balatoni hajózásban. Több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba.

Megkezdődött az előidény a Balatonon (Fotó: Csapó Balázs)

Naponta indulnak menetrendi hajók a legnépszerűbb útvonalakon: Siófok–Balatonfüred–Tihany–Balatonföldvár, Fonyód–Badacsony, valamint Balatonboglár–Révfülöp–Balatonlelle között. A további útvonalakon csak hétvégeken közlekednek a járatok.