Elindult a balatoni hajózás - a jegyárak alakulását is bejelentették

Jubileumi szezonnyitó keretében különleges programmal indult idén a balatoni hajózási szezon Balatonfüreden. A korábbi hagyományoknak megfelelő ünnepi hajófogadás mellett a hajóflotta legidősebb és legfiatalabb tagjai is felvonultak a Balaton vizén, amely méltó tisztelgés volt a 180. születésnapi év előtt.

Lengyel Gabriella
2026. 03. 28. 14:07
Megkezdődik a személyhajók közlekedése a Balatonon Fotó: STADLER_ISTVAN
 Az esemény résztvevői az új katamaránnal ingyenes sétahajóköröket tehettek, így a látogatók nemcsak szemlélői, hanem részesei is lehettek a jubileumi ünneplésnek és egyetlen napon átélhették a balatoni hajózás múltját és jelenét. A BAHART idén Balatonfüreden nemcsak a szezon kezdetét, hanem a balatoni hajózás 180 éves történetének egyik kiemelkedő mérföldkövét is ünnepelte - közölték a társaság.

balatoni hajózás
Elindult az idei balatoni hajózási szezon/Fotó: STADLER_ISTVAN / Bahart

Idén a Siófok–Balatonfüred–Tihany között közlekedő új, Balaton katamarán mellett a hajóflotta hét másik hajója nyitotta meg a hajózási szezont a felújított balatonfüredi kikötőben, köztük szerepelt mind a négy, kormányzati támogatással megvalósult flottafejlesztés eredményeként 2024 tavaszán forgalomba állt új hajó: 

  • az idén 135 éves Helka és Kelén, 
  • a több mint 110 éves felújított Jókai hajó és a Szent Miklós is - közölte a Bahart.

A balatonfüredi kikötőben Balatonfüred városa színes programokkal járult hozzá az ünnepség sikeréhez. Köszöntőt mondott Dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere, Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke, Dr. Kovács Miklós, Siófok alpolgármestere, Dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere, Dr. Hegedűs Barbara, országgyűlési képviselő és Veigl Gábor, a BAHART vezérigazgatója is, aki elmondta: a BAHART 180. jubileumi évében nemcsak a történelmi múltra tekintünk vissza, de büszkék lehetünk a megvalósuló fejlesztésekre is.

balatoni hajózás
Az ünnepség résztvevői mehettek egy kört a katamaránnal/Fotó: STADLER_ISTVAN

Az esemény résztvevői az új katamaránnal ingyenes sétahajóköröket tehettek, így a látogatók nemcsak szemlélői, hanem részesei is lehettek a jubileumi ünneplésnek és egyetlen napon átélhették a balatoni hajózás múltját és jelenét. A BAHART idén Balatonfüreden nemcsak a szezon kezdetét, hanem a balatoni hajózás 180 éves történetének egyik kiemelkedő mérföldkövét is ünnepelte - közölték szombaton. 

Mi lesz a menetrend? 

Először a kiemelt Siófok–Balatonfüred–Tihany és Fonyód–Badacsony útvonalakon indul el a menetrendi hajózás. 

Az első hetekben a személyhajók péntek, szombat és vasárnap közlekednek, a tavaszi szünetben pedig minden nap indulnak.

 A sétahajók Siófok, Balatonfüred, Keszthely és Badacsony kikötőiből futnak ki elsőként, előbbi három kikötőből április 3-tól már naponta, Badacsonyból pedig hétvégenként. Az új hajókkal már a személyhajózási szezon első napjaiban is találkozhatnak a hajózás iránt érdeklődők, hiszen a kora tavaszi szezonban a Balaton katamarán Siófok, Balatonfüred és Tihany kikötőibe, a Tomaj pedig Fonyódra és Badacsonyba szállítja majd utasait. A tavasz folyamán a megszokott kikötők mellett Balatonlellén, Balatonbogláron és Révfülöpön is találkozhatunk majd az új katamaránnal - írják. 

Május 1-jén további útvonalakon indul el a forgalom: 

  • Balatonföldvár, 
  • Balatonlelle, 
  • Balatonboglár, 
  • Balatongyörök, 
  • Balatonmáriafürdő, 
  • Révfülöp 
  • és Szigliget kikötői is megnyitják kapuikat. Május 1-jén a Fonyód–Badacsony útvonalon sűrített menetrenddel és Fonyódon megújult kikötővel várják az utasokat.

Jó hír az utazóknak, hogy a személyhajókon tovább csökkent a családi jegy ára, így a tavalyinál is kedvezőbb áron várják az egy vagy több gyermekkel érkező családokat. A kompokon a menetdíjak nem változtak, és továbbra is díjmentesen utazhatnak a 14 év alattiak, a nyugdíjasok, a 65 év felettiek és a nagycsaládosok, míg a 14-25 év közötti fiatalok félárú jegyet válthatnak. Külön öröm a komp rendszeres utazóinak, hogy március 1-től bővültek a BAHART-kártya kedvezmények is, így akár 20 százalékot is meg lehet majd spórolni.

Jubileumi év, sok programmal

A 180. szezon során – a jubileumi év jegyében – számos program várja majd a Balatonra látogatókat. A tavaszi szünetben sétahajózásra, azt követően pedig már egyedi programhajókra is jegyet válthatnak a hajózás szerelmesei, míg a nyári főszezonban a már jól ismert gyerekhajók, gyerekkoncert-sorozatok, naplementenéző sétahajók, chill és bulihajók is várják a közönséget.

A kompok már a hét minden napján 30 percenként közlekednek. Április 2-ig  19:15 percig, húsvéttól kezdődően pedig egészen 20:15 percig járnak.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

