Elindult a balatoni hajózás - a jegyárak alakulását is bejelentették

Elindult az idei balatoni hajózási szezon/Fotó: STADLER_ISTVAN / Bahart

Idén a Siófok–Balatonfüred–Tihany között közlekedő új, Balaton katamarán mellett a hajóflotta hét másik hajója nyitotta meg a hajózási szezont a felújított balatonfüredi kikötőben, köztük szerepelt mind a négy, kormányzati támogatással megvalósult flottafejlesztés eredményeként 2024 tavaszán forgalomba állt új hajó:

az idén 135 éves Helka és Kelén,

a több mint 110 éves felújított Jókai hajó és a Szent Miklós is - közölte a Bahart.

A balatonfüredi kikötőben Balatonfüred városa színes programokkal járult hozzá az ünnepség sikeréhez. Köszöntőt mondott Dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere, Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke, Dr. Kovács Miklós, Siófok alpolgármestere, Dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere, Dr. Hegedűs Barbara, országgyűlési képviselő és Veigl Gábor, a BAHART vezérigazgatója is, aki elmondta: a BAHART 180. jubileumi évében nemcsak a történelmi múltra tekintünk vissza, de büszkék lehetünk a megvalósuló fejlesztésekre is.

Az ünnepség résztvevői mehettek egy kört a katamaránnal/Fotó: STADLER_ISTVAN

Az esemény résztvevői az új katamaránnal ingyenes sétahajóköröket tehettek, így a látogatók nemcsak szemlélői, hanem részesei is lehettek a jubileumi ünneplésnek és egyetlen napon átélhették a balatoni hajózás múltját és jelenét. A BAHART idén Balatonfüreden nemcsak a szezon kezdetét, hanem a balatoni hajózás 180 éves történetének egyik kiemelkedő mérföldkövét is ünnepelte - közölték szombaton.

Mi lesz a menetrend?

Először a kiemelt Siófok–Balatonfüred–Tihany és Fonyód–Badacsony útvonalakon indul el a menetrendi hajózás.

Az első hetekben a személyhajók péntek, szombat és vasárnap közlekednek, a tavaszi szünetben pedig minden nap indulnak.

A sétahajók Siófok, Balatonfüred, Keszthely és Badacsony kikötőiből futnak ki elsőként, előbbi három kikötőből április 3-tól már naponta, Badacsonyból pedig hétvégenként. Az új hajókkal már a személyhajózási szezon első napjaiban is találkozhatnak a hajózás iránt érdeklődők, hiszen a kora tavaszi szezonban a Balaton katamarán Siófok, Balatonfüred és Tihany kikötőibe, a Tomaj pedig Fonyódra és Badacsonyba szállítja majd utasait. A tavasz folyamán a megszokott kikötők mellett Balatonlellén, Balatonbogláron és Révfülöpön is találkozhatunk majd az új katamaránnal - írják.