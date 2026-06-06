Harangzúgás és tömegek fogadták XIV. Leó pápát Madridban + videó

A spanyol fővárosba tízezrek zarándokoltak el és a helyiek mintegy 35 ezer ingyenes szálláshellyel készültek. A madridi hotelek szinte teljesen megteltek, a legtöbb külföldi vendég az Egyesült Államokból, Franciaországból és Nagy-Britanniából érkezett.

A pápa Madridból indulva egyhetes apostoli körutat fog tartani. Az Euronews cikke szerint spanyolországi útja során várhatóan több mint húsz hivatalos eseményen vesz részt, közel egy tucat beszédet mond, és több misét celebrál különböző városokban. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Leó pápa kedden utazik tovább Barcelonába, ahol egy liturgikus szertartást követően megáldja a Sagrada Familia-bazilika nemrég elkészült, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Látogatásának utolsó két napját a Kanári-szigeteken tölti, misét mutat be Gran Canarián és Tenerifén is, és menedékkérőkkel találkozik majd.