Sorok állnak a balatoni hajók pénztárainál

Erős évet zárt tavaly a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart). A hajózási kedv télen sem lankad, az év eddigi heteiben majdnem duplaannyi utas kelt útra velük megtekinteni a téli Balatont.

Télen is szép számmal keltek át hajóval a Balatonon. Fotó: Bahart

Már nyár végén rekordot döntött a Bahart forgalma

Az előző évhez képest 4,4 százalékkal nőtt és átlépte a 900 ezer főt a személyhajókat választók száma, amely egyértelműen jelzi a vízi közlekedés iránti folyamatosan növekvő érdeklődést. A Szántód–Tihany közötti kompjáratok 2025-ben is kiemelt szerepet töltöttek be a balatoni közlekedésben: 1,479 millió utas, 459 ezer gépjármű és 145 ezer kerékpár kelt át a tavon.

A forgalom az előző évhez képest korábban, már augusztus 29-én átlépte a kétmilliós utasszámot.

Júniustól decemberig minden hónapban meghaladta az utasszám az egy évvel korábbit, a kerékpáros-forgalom pedig szintén tovább erősödött, 198 ezren szállították biciklijüket a hajójáratokon, ami 12 százalékos növekedést jelent.

A személyhajózásban a menetrend szerinti hajók esetében volt tapasztalható a legmagasabb emelkedés, 665 ezer utast szállítottak, ami hétszázalékos bővülés 2024-hez képest. Továbbra is a Fonyód–Badacsony, valamint a Siófok–Balatonfüred–Tihany útvonalak bizonyultak a legnépszerűbbnek. A flottából kiemelkedett a Füred katamarán, valamint az új Tomaj és Balaton hajók, míg a séta- és nosztalgiajáratok közül a Helka és a Kelén voltak a legkedveltebbek.

Az új kedvezményrendszer is jól vizsgázott

Az év egyik fontos eredményeként a társaság sikeresen léptette életbe az új kedvezményrendszert, az extra családi kedvezmények bevezetésének köszönhetően a családi jeggyel utazók száma több mint a duplájára nőtt, és elérte a 170 ezer főt. Emellett folyamatosan erősödött az online és az automatás jegyértékesítés szerepe: a személyhajók esetében már több mint 20 százalék az ilyen módon vásárolt jegyek aránya, a programhajóknál pedig az elővételes online jegyek aránya meghaladta az 50 százalékot.

A hajózás iránti érdeklődés az őszi és téli időszakban is élénk maradt. Az ünnepi programok, a meghosszabbított menetrend, az új, félóránként közlekedő kompok és a díszkivilágításba öltöztetett fénykomp négy százalékkal több utast vonzott, mint az előző év azonos időszakában. Január első felében a kompokon 40 százalékkal több utas utazott, és csodálta meg a téli világot, valamint a befagyott Balatont a kompok fedélzetéről.

A Bahart 2026-ban változatlan hajózási díjakkal indítja az évet.

A kompokon továbbra is díjmentesen utazhatnak

a 14 év alattiak,

a nyugdíjasok,

a 65 év felettiek

és a nagycsaládosok,

míg a 14–25 év közötti fiatalok félárú jegyet válthatnak. A családok és a kerékpárosok kedvezményes feltételekkel vehetik igénybe a komp- és személyhajó-járatokat, sőt márciustól bővülnek a rendszeresen utazók által vásárolt Bahart-kártya-kedvezmények is, így akár 20 százalékot is meg lehet majd spórolni. A személyhajózási szezon kezdete március 28.