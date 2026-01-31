Rendkívüli

Orbán Viktor: A béke győzni fog Európában, és ezt a harcot mi fogjuk vezetni + videó

Balatoni Hajózás Zrt.rekordutasforgalom

Sorok állnak a balatoni hajók pénztárainál

Minden téren rekordközeli eredményekkel zárta a 2025-ös évet a Balatoni Hajózási Zrt., amelynek járatain közel 2,4 millió utas fordult meg. A hajózási társaság forgalma ezzel csaknem 30 éves csúcsra emelkedett, és mintegy 55 ezer fővel haladta meg az előző év teljesítményét. A növekedést a Bahart komp- és személyhajó-forgalmának bővülése, az átalakított kedvezményrendszer, valamint a hatmilliárd forintos állami támogatással megvalósult flottafejlesztés egyaránt erősítette.

Munkatársunktól
2026. 01. 31. 14:08
Három évtizedes csúcsra futott fel a balatoni hajóforgalom tavaly Forrás: Bahart
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Erős évet zárt tavaly a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart). A hajózási kedv télen sem lankad, az év eddigi heteiben majdnem duplaannyi utas kelt útra velük megtekinteni a téli Balatont.

BAHART
Télen is szép számmal keltek át hajóval a Balatonon. Fotó: Bahart

Már nyár végén rekordot döntött a Bahart forgalma

Az előző évhez képest 4,4 százalékkal nőtt és átlépte a 900 ezer főt a személyhajókat választók száma, amely egyértelműen jelzi a vízi közlekedés iránti folyamatosan növekvő érdeklődést. A Szántód–Tihany közötti kompjáratok 2025-ben is kiemelt szerepet töltöttek be a balatoni közlekedésben: 1,479 millió utas, 459 ezer gépjármű és 145 ezer kerékpár kelt át a tavon.

A forgalom az előző évhez képest korábban, már augusztus 29-én átlépte a kétmilliós utasszámot.

Júniustól decemberig minden hónapban meghaladta az utasszám az egy évvel korábbit, a kerékpáros-forgalom pedig szintén tovább erősödött, 198 ezren szállították biciklijüket a hajójáratokon, ami 12 százalékos növekedést jelent.

A személyhajózásban a menetrend szerinti hajók esetében volt tapasztalható a legmagasabb emelkedés, 665 ezer utast szállítottak, ami hétszázalékos bővülés 2024-hez képest. Továbbra is a Fonyód–Badacsony, valamint a Siófok–Balatonfüred–Tihany útvonalak bizonyultak a legnépszerűbbnek. A flottából kiemelkedett a Füred katamarán, valamint az új Tomaj és Balaton hajók, míg a séta- és nosztalgiajáratok közül a Helka és a Kelén voltak a legkedveltebbek.

Az új kedvezményrendszer is jól vizsgázott

Az év egyik fontos eredményeként a társaság sikeresen léptette életbe az új kedvezményrendszert, az extra családi kedvezmények bevezetésének köszönhetően a családi jeggyel utazók száma több mint a duplájára nőtt, és elérte a 170 ezer főt. Emellett folyamatosan erősödött az online és az automatás jegyértékesítés szerepe: a személyhajók esetében már több mint 20 százalék az ilyen módon vásárolt jegyek aránya, a programhajóknál pedig az elővételes online jegyek aránya meghaladta az 50 százalékot.

A hajózás iránti érdeklődés az őszi és téli időszakban is élénk maradt. Az ünnepi programok, a meghosszabbított menetrend, az új, félóránként közlekedő kompok és a díszkivilágításba öltöztetett fénykomp négy százalékkal több utast vonzott, mint az előző év azonos időszakában. Január első felében a kompokon 40 százalékkal több utas utazott, és csodálta meg a téli világot, valamint a befagyott Balatont a kompok fedélzetéről.

A Bahart 2026-ban változatlan hajózási díjakkal indítja az évet. 

A kompokon továbbra is díjmentesen utazhatnak 

  • a 14 év alattiak, 
  • a nyugdíjasok, 
  • a 65 év felettiek 
  • és a nagycsaládosok, 

míg a 14–25 év közötti fiatalok félárú jegyet válthatnak. A családok és a kerékpárosok kedvezményes feltételekkel vehetik igénybe a komp- és személyhajó-járatokat, sőt márciustól bővülnek a rendszeresen utazók által vásárolt Bahart-kártya-kedvezmények is, így akár 20 százalékot is meg lehet majd spórolni. A személyhajózási szezon kezdete március 28.

A 2026-os év különös jelentőséggel bír: a társaság fennállásának 180. jubileumát ünnepli, amelyhez több kiemelt rendezvény és fejlesztés kapcsolódik. Tavaszra elkészül a felújított fonyódi kikötő, majd megkezdődik a révek teljes átalakítása is – számolt be a Bahart.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.