Rekord dőlt meg, már most többen hajóztak a Balatonon, mint tavaly – így alakultak a számok

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) november 2-án zárta a 179. személyhajózási idényt, és az eddig összesített adatok jól mutatják a balatoni turizmus fejlődését – számolt be lapunknak a hajózási társaság.

A séta- és nosztalgiahajózás is töretlenül kedvelt a Balatonnál. Forrás: BAHART

A BAHART szerint

a társaság hajóin és kompjain összesen 2,326 millió utazót regisztráltak. Ez a szám már most magasabb, mint a tavalyi teljes év utasforgalma, és 53 ezerrel több a múlt év azonos időszakához képest is.

A balatoni turizmus fejlődését a kiemelkedő forgalom is jól mutatja: a személyhajók 901 ezer főt fogadtak, mintegy 38 ezer utassal többet, mint az előző csúcsszezonban, a kompokon pedig 1,425 millió utas kelt át a Balatonon, vagyis 15 ezerrel többen, mint tavaly.

A növekedésben leginkább a települések között közlekedő menetrendi járatok utasszáma, a családi kedvezmények, valamint az egyre többen hajózó kerékpárosok játszottak döntő szerepet. A társaság további érdekes adatokat is közölt, így azt, hogy a menetrend szerinti hajók több mint 664 ezer utast szállítottak, 7,3 százalékkal többet, mint 2024 hasonló időszakában, a legkeresettebbek 2025-ben is a Fonyód–Badacsony, valamint a Siófok–Balatonfüred–Tihany közötti útvonalak voltak, a magyar kormány több mint hatmilliárd forintos támogatásával megvalósult történelmi léptékű fejlesztés eredményeként az elmúlt évben forgalomba állított Tomaj és Balaton katamarán idén is nagy népszerűségnek örvendett. Csak a Fonyód–Badacsony járaton közel 251 ezren utaztak, a Tomaj katamarán pedig egyedül több mint 124 ezer utast szállított a két part között. A Balaton környéki kerékpáros turizmus is folyamatosan erősödik: a BAHART személyhajói idén 54 ezer biciklit szállítottak, ami 22 százalékos emelkedést jelent. A kompokon a kerékpárosok száma 133 ezerről – 8,5 százalékkal – 144 ezerre nőtt.

Az új kedvezmények és a szünet is segített

A társaság szerint az idén bevezetett új intézkedések sikeresnek bizonyultak.

A kedvezményeknek köszönhetően a családi jeggyel utazók száma 82 ezerről több mint a duplájára, összesen 171 ezerre növekedett.

Az utasok körében egyre kedveltebb az online és az automatás jegyváltás is: a személyhajókra 177 ezer utas vett ezeken a felületeken jegyet, ami harminc százalékkal haladja meg a tavalyit.