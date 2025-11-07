Balatoni Hajózási ZrtBAHART Zrtforgalomrekord

Rekord dőlt meg, már most többen hajóztak a Balatonon, mint tavaly – így alakultak a számok

Új csúccsal zárta az idei személyhajózási idényt a BAHART. A társaság hajóin és kompjain összesen 2,326 millió utazót regisztráltak, ez már most több, mint a tavalyi teljes év utasforgalma. A sikeres nyár után az őszi forgalom is rendkívül erősen alakult, 15 százalékos bővülést mértek a balatoni személyhajózásban.

2025. 11. 07. 11:45
A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) november 2-án zárta a 179. személyhajózási idényt, és az eddig összesített adatok jól mutatják a balatoni turizmus fejlődését – számolt be lapunknak a hajózási társaság.

A séta- és nosztalgiahajózás is töretlenül kedvelt a Balatonnál. Forrás: BAHART

A BAHART szerint 

a társaság hajóin és kompjain összesen 2,326 millió utazót regisztráltak. Ez a szám már most magasabb, mint a tavalyi teljes év utasforgalma, és 53 ezerrel több a múlt év azonos időszakához képest is.

A balatoni turizmus fejlődését a kiemelkedő forgalom is jól mutatja: a személyhajók 901 ezer főt fogadtak, mintegy 38 ezer utassal többet, mint az előző csúcsszezonban, a kompokon pedig 1,425 millió utas kelt át a Balatonon, vagyis 15 ezerrel többen, mint tavaly.

A növekedésben leginkább a települések között közlekedő menetrendi járatok utasszáma, a családi kedvezmények, valamint az egyre többen hajózó kerékpárosok játszottak döntő szerepet. A társaság további érdekes adatokat is közölt, így azt, hogy a menetrend szerinti hajók több mint 664 ezer utast szállítottak, 7,3 százalékkal többet, mint 2024 hasonló időszakában, a legkeresettebbek 2025-ben is a Fonyód–Badacsony, valamint a Siófok–Balatonfüred–Tihany közötti útvonalak voltak, a magyar kormány több mint hatmilliárd forintos támogatásával megvalósult történelmi léptékű fejlesztés eredményeként az elmúlt évben forgalomba állított Tomaj és Balaton katamarán idén is nagy népszerűségnek örvendett. Csak a Fonyód–Badacsony járaton közel 251 ezren utaztak, a Tomaj katamarán pedig egyedül több mint 124 ezer utast szállított a két part között. A Balaton környéki kerékpáros turizmus is folyamatosan erősödik: a BAHART személyhajói idén 54 ezer biciklit szállítottak, ami 22 százalékos emelkedést jelent. A kompokon a kerékpárosok száma 133 ezerről – 8,5 százalékkal – 144 ezerre nőtt.

 

Az új kedvezmények és a szünet is segített

A társaság szerint az idén bevezetett új intézkedések sikeresnek bizonyultak. 

A kedvezményeknek köszönhetően a családi jeggyel utazók száma 82 ezerről több mint a duplájára, összesen 171 ezerre növekedett. 

Az utasok körében egyre kedveltebb az online és az automatás jegyváltás is: a személyhajókra 177 ezer utas vett ezeken a felületeken jegyet, ami harminc százalékkal haladja meg a tavalyit.

A séta- és nosztalgiahajózás is töretlenül kedvelt: az utasszám idén 197 ezer volt, amely a tavalyihoz hasonlóan alakult. A sétahajózás legnépszerűbb kiindulópontjai Balatonfüred, Keszthely és Siófok voltak. A klasszikus nosztalgiahajók közül a Kelén és a Helka emelkedett ki az utasok számában.

Az őszi időszakban 15 százalékkal erősebb forgalmat mértek a BAHART hajóin a tavalyi évhez képest. A tanítási szünet idején a siófoki, balatonfüredi és keszthelyi kikötőkben naponta indultak séta- és nosztalgiahajók, míg hétvégén Badacsonyból volt lehetőség sétahajóra szállni. A hétvégéken menetrendi járatok is közlekedtek a Fonyód–Badacsony, valamint a Siófok–Balatonfüred–Tihany útvonalakon. A különleges alkalmakhoz – például a Szigligeti Süllő Fesztiválhoz – szintén kapcsolódott hajós program a hosszú hétvégén.

November 3-tól a kompok 7 órától 18.15-ig hétköznap óránként, hétvégente pedig félóránként, egész évben közlekednek. A BAHART felkészült arra, hogy a következő szezonban is magas minőségben tudja biztosítani a magyar hajózást, erősítve ezzel a hazai turizmust

– jelezte a hajótársaság.

Lehet még fokozni – idén még kedvezőbb forgalommal zárt a balatoni hajózás

Idén is rekordokat döntött a főszezonban a Balatoni Hajózási Zrt. forgalma. A kompokon utazók száma elérte az 1,22 milliót, a személyhajókon utazóké pedig megközelítette a 820 ezret. Az előző nyárhoz képest csaknem öt százalékkal többen, összesen 1,63 millióan vették igénybe a balatoni hajózási társaság szolgáltatásait.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

