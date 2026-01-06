Rendkívüli

Itt van a bejelentés, amire minden Fradi-szurkoló várt

Nestlévisszahívástápszer

Újabb csecsemőtápszereket hív vissza a Nestlé

A decemberi eset után belső vizsgálatot rendeltek el, és újabb szennyeződéssel érintett termékeket találak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 17:06
A Nestlé Hungária Kft. 2025 december 10-én tejalapú anyatejet helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a saját ellenőrzései alapján kiderült, hogy Bacillus cereus baktérium által termelt toxinnal szennyeződött az érintett termék, amely fertőzést, hányást és hasmenést okoz a kicsinknél.

 

A bejelentést és visszahívást követően a vállalat átfogó belső vizsgálatot indított, amelynek során kiderült, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó, az előállítás során felhasznált alapanyagból került a késztermékekbe.

A belső vizsgálat során a cég megállapította, hogy a szennyeződéssel további termékek is érintettek lehetnek, így a Nestlé Hungária Kft. a fogyasztók egészségének védelmét szem előtt tartva további termékek visszahívásáról döntött (itt a részletes lista az érintett tápszerekről), és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból kivonásáról, valamint a fogyasztóktól visszahívásáról – jelentette a fogyasztóvédelmi hatóság.

A Bacillus cereus a természetben széles körben előforduló mikroorganizmus, és gyakran megtalálható nyersanyagokban, valamint időnként élelmiszerekben is, például rizsben, tejben és tejtermékekben. 

A Bacillus cereus baktérium egyes törzsei – mint például a cereulid – ételmérgezést okozhatnak, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozók élelmiszer okozta megbetegedéseknél.

A Nestlé Hungária Kft. tájékoztatása szerint a mai napig nem történt olyan megbetegedés, mely igazoltan az érintett termékek fogyasztásával lenne összefüggésben. Mindazonáltal ha bármilyen problémát tapasztal gyermeke egészségében, lépjen kapcsolatba gyermekorvosukkal.

