Futball és ramadán: az önfeladás újabb stációja

Jelenlegi formájában a ramadán alatti iftárszünet egyszerre pozitív és negatív diszkrimináció az európai futballban.

Novák Miklós
2026. 03. 10. 4:40
Fotó: PAUL ELLIS
Egyszerre megdöbbentő és megható jelenetek játszódtak le a futballstadionokban a pénteken játszott mérkőzéseken Európa katolikus országaiban, illetve régióiban. A játékvezető a találkozók negyvenedik percében mindenütt szünetet rendelt el, a játékosok térdre ereszkedtek, a lelátó elnémult, a hangszórókból szózat hangzott fel: „Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.” Amire az egybegyűltek, játékosok, edzők, stábtagok, hivatalos személyek, rendezők, biztonságiak, szurkolók uniszónóban felelték: „Mert szent kereszted által megváltottad a világot.”

Utána a meccsek, a kezdő sípszó sorrendjében minden helyszínre jutott egy-egy stáció, amit ugyancsak a hangszóró közvetített, de feljegyezték például, hogy Nápolyban az egyik püspök személyesen a VIP-páholyból mondta az adott állomás szövegét. Ezt követte a Stabat mater megfelelő strófája – Magyarországon kivételként a fájdalmasan gyönyörű keresztúti katolikus népének –, utána az egybegyűltek – a közérthetőség kedvéért mondjuk így: a hívek – közösen elimádkoztak egy Üdvöz légy, Máriát. A szünetet végül a liturgiának megfelelően könyörgés zárta le: „Könyörülj rajtunk, Uram!” Amire a közönség a könyörgés megismétlésével felelt: „Könyörülj rajtunk”; amihez megint csak magyar sajátosságként hozzátették: „És a megholt hívek lelkein a tisztítótűzben.”

A protestánsok is türelemmel viseltettek a szünet iránt, a vallásszabadság és a tolerancia jegyében a vegyes felekezetű országok protestáns régióiban a tévécsatornák a FIFA sajnálatos módon már-már feledésbe merült – pedig politikai felhangoktól mentes – fair-play reklámját sugározták.

A szünet a sok évszázados keresztény hagyomány alapján úgy két percen át tartott, sehol sem haladta meg a három percet, amit az előzetes egyeztetés alapján az UEFA is elfogadhatónak tartott. A „Via Crucis break” általános véleményként nem befolyásolta érdemben a játék menetét, az eredményességet, ha a játékhelyzet úgy kívánta meg, a játékvezető rugalmasan kezelhette, előre hozhatta, netán elhalaszthatta azt néhány perccel. Mi több, a mérkőzések után a futballisták úgy nyilatkoztak, hogy a felemelő közjáték, ahogy mondani szokás, pozitív energiával töltötte el és sportszerű játékra inspirálta őket. A futball statisztikái­val foglalkozó szakportálok ki is mutatták, a szünet mintha megtisztulást hozott volna el, a találkozók második félidejében a hibahatáron túl, kimutathatóan nem csupán szabálytalanságból jegyeztek fel kevesebbet, a csapatok és a játékosok a szimulálás és időhúzás általánosan kárhoztatott gyakorlatával is ritkábban éltek.

A fenti esemény természetesen a képzelet szülötte. Európa futballstadionjaiban véletlenül sem emlékeznek meg Krisztusról, a keresztútról, húsvétra a klubok legfeljebb jó marketingfogásként vegán streetfooddal készülnek. Két évezreddel Krisztus születése után Európa futballstadionjaiban a ramadánt ünneplik.

Nemcsak Franciaországban – kezdenénk bele a kiáltó példa okán, de a magát hivatalosan még tartó francia szekularizáció jegyében ott éppen nem. Ahogy egyelőre az egykor katolikus mediterrán országokban, így Olaszországban és Spanyolországban sem. Angliában, Németországban, Belgiumban, Hollandiában és – miként egy hete a Puskás Akadémia–Nyíregyháza NB I-es mérkőzésen láthattuk és tapasztaltuk – Magyarországon viszont immár engedélyezett a „ramadan break”, helyesebb és pontosabb meghatározásként az iftárszünet. A tárgyszerűség kedvéért illik úgy fogalmazni, hogy engedélyezett, mert automatikusan persze nem tartanak szünetet, csak akkor, amennyiben valamelyik csapat érintett játékos okán előzetesen igényli azt.

Hogy kerül a csizma az asztalra? A futballban, különösen a stadionokban elvárt magatartás szintjén a nemzetközi és velük összhangban, helyesebben azokat kényszerből követve a nemzeti szövetségek tiltanak és szankcionálnak mindenféle politikai, ideológiai megnyilvánulást. Ne csupán durva rasszista, diszkriminatív cselekedetekre, gesztusokra gondoljunk. Marc Guéhit, a Manchester City – akkor még a Crystal Palace – játékosát az angol szövetség (FA) két éve megdorgálta a szabályok megsértéséért, mert hogy a csapatkapitányi karszalagra alig láthatón a következőket írta: „I love Jesus”, illetve „Jesus loves you”. Cody Gakpo ennél is rosszabbul járt. A Liverpool játékosa az előző idényben a Tottenham elleni rangadón gólörömében levette a mezét, s alatta a trikójára írt következő üzenetet lehetett olvasni: „I belong to Jesus”, azaz Jézushoz tartozom, kicsit szabatosabban, Jézusé vagyok. Mi a baj ezzel? Semmi. Gakpo mégis sárga lapot kapott érte – hivatalosan persze a mez levételéért.

Az iftárszünet bezzeg engedélyezett. Amiről a keresztény gyökerű, mára ateista európai tömeg annyit tud, mint általában az iszlám törvényeiről, a saríáról: jobb iránta tisztelettel viseltetni. Ezért inkább csöndben tűr és hallgat, mert megtanulta, abból nem lehet baj. 

Persze vannak kivételek. Egy hete a Leeds–Manchester City Premier League-mérkőzésen a hazai szurkolók egy csoportja jól hallhatóan fütyült, mialatt a vendégek három muszlim játékosára tekintettel a játékvezető iftárszünetet rendelt el. Nem csupán a Kick It Out szervezet, hanem még Pep Guardiola is rosszallását fejezte ki emiatt. A Leeds drukkerei különben is kemény legények hírében állnak, mi sem természetesebb, hogy a fütty mögött rasszista indíttatást feltételeztek. Ami ellen Simon Jordan, a Crystal Palace korábbi tulajdonosa okkal emelte fel a szavát: miért kiáltanak egyből rasszizmust, nem lehetséges, hogy a hazai szurkolók csupán időhúzásnak minősítették a szünetet, ami az 1-0-s előnyét őrző Manchester Citynek kedvezett?

Miért ennyire megértő az európai futball a ramadánnal, ami idén történetesen éppen egybeesik a húsvétot megelőző nagyböjttel? Persze értjük. A nappal böjtölő muszlim játékosoknak nem csupán a teljesítményét befolyásolná kedvezőtlenül, ha napszállta után nem vehetnének magukhoz gyorsan ételt és italt, még az egészségüket is kockáztatnák vele. Igen, talán. Különösen az ortodox keresztényeknél ma is eleven a hagyomány, miszerint nagyböjt alatt péntekenként – sőt szerdánként is – nem csupán a hústól való tartózkodást követelik meg, de eme napokon kívánatos az egyszeri táplálkozás is. Mi történne, ha egy keresztény játékos erre hivatkozással kérne szünetet? Még a gondolata sem merül fel.

A ramadánra is lenne más megoldás. A valóban szekuláris elv szerint az érintett klubok mérkőzéseit napszállta után kellene kezdeni. Senki ne mondja azt, hogy ne lehetne így összeállítani a versenynaptárt. Arról már nem is szólva, az iszlám is elfogad olyan élethelyzeteket, amikor ramadán alatt megszakítható a böjt napnyugta előtt. Nem akarok ingoványos talajra tévedni, de talán a sport is biztosíthat bizonyos engedményt.

Jelenlegi formájában az iftárszünet egyszerre pozitív és negatív diszkrimináció.

A keresztény hagyományaitól, ünnepeitől megfosztott, elaggott tömeg azonban már rég nem botránkozik meg az iszlám szokásain, sőt megborzongással vegyes tisztelettel viseltetik irántuk: lám, a muszlimok még imádkoznak, böjtölnek. Éppúgy, mint eleink, tegyük hozzá.

Demográfiai közhely, hogy a gyakran fetisizált kettős, netán többes identitás csupán egy-két generációra érvényes köztes állapot. Utána az új felváltja a régit. Keresztény hagyomány és szekularizáció, illetve szekularizáció és iszlám iránti türelem együttes jelenlétéből idővel óhatatlanul mindig az utóbbi kerül ki győztesen.

A labdarúgás amúgy ez utóbbira is szolgáltat példát. Franciaországban elvileg nincs, gyakorlatilag mégis van iftárszünet, miként azt a Nantes–Le Havre mérkőzésen láthattuk. A szabályok sűrűjében kiskaput találva a hazaiak kapusa, Anthony Lopes kért ápolást, mert a mezőnyjátékosokkal szemben a kapusnak ennek végeztével nem kell elhagyni a játékteret. Az öt percre nyúlt orvosi ápolás alatt a ramadánt tartó muszlim csapattársak kényelmesen vehettek táplálékot magukhoz az oldalvonal mellett. A francia szövetség persze nem indított vizsgálatot a nyilvánvaló elterelő hadművelet miatt.

Manapság már ritkábban hozzák fel, de közismert a konteó, miszerint a Bosman-szabály, a labdarúgás nemzeti kereteinek feloldása az euró­pai multikulti kísérleti laboratóriumaként is szolgált. A sportban ugyanis a győzelem mindennél fontosabb, az eredmény mindent felülír, e cél oltárán a szurkolók is könnyebben hoznak áldozatot, alkalmasint mondanak le évszázados hagyományaikról, tépik el az európai futball kultúrateremtő kötelékét. Három évtized alatt felismerhetetlenül megváltozott az európai futball. Amely a jelek szerint újabban egy új kultúra, sőt civilizáció meghonosításának eszközeként is szolgál.

„Ezer bűnünk iszonyatos terhe / Nehezedik súlyos keresztedre” – ahogyan nem zengik a stadionokban. 

Az önfeladás újabb stációja. 

Ha így akarjuk, hát legyen. Ámen.

