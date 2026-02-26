Miért éppen a kapus szimulál? Francia futball a ramadán alatt

A Nantes vasárnap 2-0-ra győzte le a Le Havre csapatát a Ligue 1-ben. A mérkőzés közepén, amikor a labda bedobásra hagyta el a pályát a félpálya közelében, Anthony Lopes, a hazaiak kapusa látszólag ok nélkül elterült a gyepen.

A Nantes játékosai ünnepli a Le Havre elleni győzelmet. Kapusuk, Anthony Lopes főszerepet játszott: szimulálással járult hozzá, hogy a társak táplálkozhassanak a ramadán idején Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP

Mi történt a Nantes–Le Havre Ligue 1-mérkőzésen?

Miközben a klub orvosai combhajlító-sérülés gyanújával ápolták, árulkodó módon öt mezőnyjátékos a partvonalhoz sietett, ahol ételt és folyadékot vettek magukhoz. A jelenet időzítése nem volt véletlen: ekkorra szállt le az este, vagyis a napnyugta után a ramadánt tartó muszlim játékosok már megszakíthatták a nappali böjtöt. Lopes ezt követően lassan állt fel, ami további néhány másodpercet biztosított csapattársainak.

Miért éppen a kapus szimulált?

A jelenet kulcsa a szabálykönyvben rejlik. A mezőnyjátékosoknak sérülés esetén – ha orvosi ellátásra szorulnak – el kell hagyniuk a pályát, hogy a játék folytatódhasson. A kapusokra azonban ez a kötelezettség nem vonatkozik.

Ez azt jelenti, hogy egy kapus ápolása automatikusan játékmegszakítással járhat anélkül, hogy az érintettnek el kellene hagynia a pályát. Egy ilyen szituáció így alkalmas lehet arra, hogy a csapattársak rövid időre a vonal mellé húzódjanak.

A kérdés persze az, valóban sérülés történt-e, vagy tudatos időzítésről volt szó. A klub részéről hivatalos megerősítés nem érkezett.

Franciaország és a vallási szünetek, így a ramadán kérdése

Franciaországban a labdarúgás irányítói nem engedélyeznek kifejezetten vallási okból elrendelt játékmegszakításokat. A szigorú szekuláris elvek a sportéletben is érvényesülnek, így hivatalos „iftárszünet” nincs a Ligue 1-ben.

Más bajnokságokban azonban eltérő a gyakorlat. A Premier League-ben 2021 óta lehetőség van arra, hogy napnyugta után rövid szünetet tartsanak a ramadánt tartó játékosok számára, és egy évvel később a Bundesliga is hasonló megoldást vezetett be. Több klub – köztük korábban a Liverpool is – edzésidőpont-módosítással segítette muszlim játékosait a böjt időszakában.

A francia élvonalban ugyanakkor továbbra sincs hivatalos protokoll, így az ehhez hasonló jelenetek óhatatlanul vitát váltanak ki.