Miért éppen a kapus szimulál? Francia futball a ramadán alatt

Különös jelenet játszódott le a francia élvonalban: a Nantes kapusa, Anthony Lopes látszólag sérülést színlelve teremtett lehetőséget arra a Le Havre elleni Ligue 1 mérkőzésen, hogy muszlim csapattársai napnyugtakor ételt és italt vehessenek magukhoz a ramadán idején. Az eset ismét ráirányította a figyelmet a francia futball és a vallási kérdések érzékeny viszonyára.

2026. 02. 26. 19:35
Anthony Lopes nem csak a védéseivel járult hozzá a Nantes győzelméhez Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS Forrás: AFP
A Nantes vasárnap 2-0-ra győzte le a Le Havre csapatát a Ligue 1-ben. A mérkőzés közepén, amikor a labda bedobásra hagyta el a pályát a félpálya közelében, Anthony Lopes, a hazaiak kapusa látszólag ok nélkül elterült a gyepen.

A Nantes játékosai ünnepli a Le Havre elleni győzelmet. Kapusuk, Anthony Lopes főszerepet játszott: szimulálással járult hozzá, hogy a társak táplálkozhassanak a ramadán idején Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP

Mi történt a Nantes–Le Havre Ligue 1-mérkőzésen?

Miközben a klub orvosai combhajlító-sérülés gyanújával ápolták, árulkodó módon öt mezőnyjátékos a partvonalhoz sietett, ahol ételt és folyadékot vettek magukhoz. A jelenet időzítése nem volt véletlen: ekkorra szállt le az este, vagyis a napnyugta után a ramadánt tartó muszlim játékosok már megszakíthatták a nappali böjtöt. Lopes ezt követően lassan állt fel, ami további néhány másodpercet biztosított csapattársainak.

Miért éppen a kapus szimulált?

A jelenet kulcsa a szabálykönyvben rejlik. A mezőnyjátékosoknak sérülés esetén – ha orvosi ellátásra szorulnak – el kell hagyniuk a pályát, hogy a játék folytatódhasson. A kapusokra azonban ez a kötelezettség nem vonatkozik.

Ez azt jelenti, hogy egy kapus ápolása automatikusan játékmegszakítással járhat anélkül, hogy az érintettnek el kellene hagynia a pályát. Egy ilyen szituáció így alkalmas lehet arra, hogy a csapattársak rövid időre a vonal mellé húzódjanak.

A kérdés persze az, valóban sérülés történt-e, vagy tudatos időzítésről volt szó. A klub részéről hivatalos megerősítés nem érkezett.

Franciaország és a vallási szünetek, így a ramadán kérdése

Franciaországban a labdarúgás irányítói nem engedélyeznek kifejezetten vallási okból elrendelt játékmegszakításokat. A szigorú szekuláris elvek a sportéletben is érvényesülnek, így hivatalos „iftárszünet” nincs a Ligue 1-ben.

Más bajnokságokban azonban eltérő a gyakorlat. A Premier League-ben 2021 óta lehetőség van arra, hogy napnyugta után rövid szünetet tartsanak a ramadánt tartó játékosok számára, és egy évvel később a Bundesliga is hasonló megoldást vezetett be. Több klub – köztük korábban a Liverpool is – edzésidőpont-módosítással segítette muszlim játékosait a böjt időszakában.

A francia élvonalban ugyanakkor továbbra sincs hivatalos protokoll, így az ehhez hasonló jelenetek óhatatlanul vitát váltanak ki.

Loic Nego (balra) akcióban a Nantes-Le Havre mérkőzésen
Loic Nego (balra) akcióban a Nantes–Le Havre mérkőzésen Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP

Loic Nego is nagyot nézett

A Nantes számára a győzelem kulcsfontosságú volt a bennmaradásért folytatott harcban: a csapat a 18 csapatos bajnokság 17. helyén áll, és gólkülönbsége miatt kiesőpozícióban van. A vasárnapi három pont tehát nemcsak sportszakmai, hanem – a körülmények miatt – társadalmi szempontból is figyelmet kapott. A Le Havre-nek magyar válogatott játékosa van, Loic Nego, ő is csak nézte az esetet. A csapat biztonságos távolságban, 9 pontra van a kiesőzónától.

 

