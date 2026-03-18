Véget ért az Odüsszeia: az iráni női válogatott drámai hazaérkezése

Az iráni női válogatott története már a torna elején túlmutatott a futballon. A csapat első mérkőzése előtt a játékosok némán, hátratett kézzel álltak végig a himnusz alatt. A jelenetet világszerte tiltakozásként értelmezték, miközben Irán a politikai vezetőség árulásnak nyilvánította azt. A következő két meccsen a játékosok már megadták az otthon elvárt tiszteletet a himnusznak, de sokak szerint inkább csak mímelték az éneklést.

Az iráni női válogatott a pályán nem alkotott maradandót az Ázsia-kupán. A csapat két főt leszámítva hazaérkezett Fotó: IZHAR KHAN / AFP

Szereplés az Ázsia-kupán: a himnusztól az SOS-jelig

Az igazi dráma azonban az utolsó csoportmérkőzés után következett. A stadiont elhagyó csapatbuszból több játékos SOS-jelet mutatott a kint állóknak. Ez a néhány mozdulat többet mondott minden nyilatkozatnál: a futballisták nem egyszerűen egy rosszul sikerült tornáról készültek hazatérni, hanem olyan országba, ahol már korábban is súlyos következményekkel fenyegették azokat, akiket a rezsim hűtlenséggel vagy árulással gyanúsított.

Trump közbelépése és a menedékkérők hullámai

Ekkor lépett közbe Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke nyilvánosan sürgette, hogy Ausztrália adjon védelmet mindenkinek, aki ezt kéri, sőt azt is jelezte, hogy az Egyesült Államok is befogadja az iráni női válogatott játékosait. Canberra végül humanitárius védelmet biztosított azoknak, akik ezt választották. Előbb öt, majd a későbbi hírek szerint hét játékos kért és kapott menedékjogot.

Újabb fordulatként a hétből végül öten visszaléptek. Ráadásul ez nem egyszerre történt, hanem több hullámban. Volt, aki korábban gondolta meg magát, és iráni diplomatákkal lépett kapcsolatba, mások később utaztak a többiek után Kuala Lumpurba, akik éppen az egyeztetések miatt várakoztak napokon át Malajzia fővárosában. Végül tehát csak két játékos, Fatemeh Pasandideh és Atefeh Ramezanisadeh maradt Ausztráliában.

Irán minimalizálta a presztízsveszteséget

Irán számára komoly presztízsveszteség lett volna, ha a válogatott több tagja nyilvánosan megtagadja a hazatérést, miközben a világ az SOS-jel és a menedékkérések miatt eleve feszült figyelemmel követte az ügyet.