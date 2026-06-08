Nem csak az Otthon Start kedvezményes, javulnak a piaci hitelek kondíció is
A lakáshitelpiacot továbbra is az állami támogatások uralják, a háttérben azonban olyan folyamatok zajlanak, amelyek a piaci hiteleket is vonzóbbá tehetik. Az Otthon Start árnyékában a banki forrásköltségeket meghatározó mutatók látványos csökkenést mutatnak, ami előbb-utóbb a hitelkamatokban is megjelenhet. Ez különösen azok számára lehet kedvező, akik bár lakásvásárlást terveznek, nem jogosultak támogatott konstrukcióra.
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