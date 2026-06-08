Otthon Start Programhitelprogrampiaci hitelállami támogatás

Nem csak az Otthon Start kedvezményes, javulnak a piaci hitelek kondíció is

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A lakáshitelpiacot továbbra is az állami támogatások uralják, a háttérben azonban olyan folyamatok zajlanak, amelyek a piaci hiteleket is vonzóbbá tehetik. Az Otthon Start árnyékában a banki forrásköltségeket meghatározó mutatók látványos csökkenést mutatnak, ami előbb-utóbb a hitelkamatokban is megjelenhet. Ez különösen azok számára lehet kedvező, akik bár lakásvásárlást terveznek, nem jogosultak támogatott konstrukcióra.

Munkatársunktól
2026. 06. 08. 11:16
Új esélyt kaphatnak az Otthon Startból kimaradó lakásvásárlók Fotó: Kállai Márton
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Bogár László
idezojelekföld

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Ez már messze nem egyszerűen „csak” manipuláció, mint a „régi szép időkben”, hanem a valóság korlátlan és folyamatos újraalkotása a korlátlan hatalmi akarat szerint.

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