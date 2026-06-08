Az iskolába nem való a vallásos böjt?

Nem ez azonban az egyetlen olyan, vallásra vonatkozó kérdés, amely feszültségeket generál a migráció sújtotta országban. Nemrég az Osztrák Iszlám Vallási Közösség deklarátumot adott ki, amelyben kijelentette, hogy a kilencévesnél idősebb lányoknak kötelező a fejkendő viselése.

Bár a határozat formálisan önkéntes döntésként hivatkozik a viseletre, egyúttal hangsúlyozza, hogy az iszlám vallási előírásainak megfelelő magatartásról van szó. Az ügy jelentős visszhangot váltott ki az osztrák politikában, miután Claudia Bauer integrációs miniszter is élesen bírálta az állásfoglalást. A politikus szerint ugyanis a fejkendő viselése nem pusztán egy vallási tradíció, hanem a lányokra nehezedő nyomás jelképe, az elnyomás egyik eszköze.