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Az iskolába nem való a vallásos böjt?

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Ausztriában komoly társadalmi vita alakult ki a ramadán miatt, miután Alexander Pröll, az ÖVP államtitkára törvényjavaslatot nyújtott be. A tervezet értelmében a 14 év alatti gyerekek számára tilos lenne a vallási böjt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 11:07
Fotó: AHMED MOSAAD Forrás: NurPhoto
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Egyes gyerekek még azt is összehasonlítják, hogy ki bírja a legtovább étel és ital nélkül. Pröll ezért egyértelmű korlátozást sürget. – Valójában a ramadáni böjtöt a 14 év alatti gyermekeknek be kellene tiltani – jelentette ki.

Míg a támogatók a gyermekek egészségének és oktatásuk minőségének a védelmére mutatnak rá, a kritikusok a vallásszabadság és a szülők gyermekneveléshez való jogának potenciális megsértését látják az intézkedés lehetséges bevezetésében. A felmérés azonban sokatmondó. A legutóbbi felmérések alapján tízből kilenc megkérdezett szigorúbb szabályokat szeretne a gyermekek böjtjére vonatkozóan, ami tovább fokozza az amúgy is érzelmileg feszült vitát.

Nem ez azonban az egyetlen olyan, vallásra vonatkozó kérdés, amely feszültségeket generál a migráció sújtotta országban. Nemrég az Osztrák Iszlám Vallási Közösség deklarátumot adott ki, amelyben kijelentette, hogy a kilencévesnél idősebb lányoknak kötelező a fejkendő viselése. 

Bár a határozat formálisan önkéntes döntésként hivatkozik a viseletre, egyúttal hangsúlyozza, hogy az iszlám vallási előírásainak megfelelő magatartásról van szó. Az ügy jelentős visszhangot váltott ki az osztrák politikában, miután Claudia Bauer integrációs miniszter is élesen bírálta az állásfoglalást. A politikus szerint ugyanis a fejkendő viselése nem pusztán egy vallási tradíció, hanem a lányokra nehezedő nyomás jelképe, az elnyomás egyik eszköze. 

Bauer egyúttal jelezte, hogy szerint az állásfoglalás egyértelműen igazolja az osztrák kormány korábbi törekvéseit, amelyek a gyermekkorú lányok fejkendőviselésének korlátozását célozták.

 

Borítókép: Hívők gyülekeznek egy mecsetben egy iftár szertartásra (Fotó: AFP)

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