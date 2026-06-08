Az iskolába nem való a vallásos böjt?

Egyes gyerekek még azt is összehasonlítják, hogy ki bírja a legtovább étel és ital nélkül. Pröll ezért egyértelmű korlátozást sürget. – Valójában a ramadáni böjtöt a 14 év alatti gyermekeknek be kellene tiltani – jelentette ki.
Míg a támogatók a gyermekek egészségének és oktatásuk minőségének a védelmére mutatnak rá, a kritikusok a vallásszabadság és a szülők gyermekneveléshez való jogának potenciális megsértését látják az intézkedés lehetséges bevezetésében. A felmérés azonban sokatmondó. A legutóbbi felmérések alapján tízből kilenc megkérdezett szigorúbb szabályokat szeretne a gyermekek böjtjére vonatkozóan, ami tovább fokozza az amúgy is érzelmileg feszült vitát.
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