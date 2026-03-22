AusztriaFPÖramadán

A ramadán végén kiürültek az ausztriai iskolák

Ausztriában politikai vita alakult ki az iskolai hiányzások miatt, miután az FPÖ egy aggasztó jelenségre hívta fel a figyelmet. A ramadán lezárását követően feltűnően sok tanköteles diák maradt távol az óráktól. Helmut Fiedler, az FPÖ oktatási szóvivője hangsúlyozta: a vallási indok nem írhatja felül a tankötelezettséget, felmentés csak egyedi elbírálás alapján adható.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 20:44
Üres osztályterem Forrás: AFP
Az idei ramadán befejezését követően az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) arról tájékoztatott, hogy szokatlanul sok diák hiányzik az iskolákból. A párt oktatási szóvivője, Helmut Fiedler szerint ez egy veszélyes irány, és kiemelte, hogy a tankötelezettség alól vallási okokra hivatkozva sem lehet kibújni. Elmondása alapján nem ritka, hogy muszlim ünnepek idején tanköteles gyerekek maradnak távol az órákról – számolt be róla az Origo az Exxpress cikkére hivatkozva.

A ramadán lezárultával kiürültek az osztrák iskolák
A ramadán lezárultával kiürültek az osztrák iskolák
(Fotó: AFP)

Fiedler úgy fogalmazott: 

ha péntek délelőtt, a ramadán lezárásakor sok gyermek nem az iskolában, hanem közterületen tartózkodik, az komoly problémát jelez.

Az FPÖ szóvivője szerint bár a vallásszabadság fontos, ugyanakkor a tankötelezettség szabályain nem szabad enyhíteni.

A ramadán idején sem lehet általános felmentést adni az iskolalátogatás alól

– hangsúlyozta. Az FPÖ alsó-ausztriai szervezete szerint a jogi helyzet egyértelmű, iskolai felmentés adható, de kizárólag alapos, egyedi kivizsgálás után. A kritika középpontjában az egyenlőség elve áll.

Minden gyermekre ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkoznia

– részletezte a szóvivő.

Németország történetében először tartottak közös ramadán-böjttörést a parlamentben, a Zöldek kezdeményezésére. A Bundestagban rendezett program részeként büfévacsorát szolgáltak fel, majd nemek szerint elkülönített közös ima zárta az összejövetelt.

Borítókép: Üres osztályterem (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Na mi a szösz?

Bayer Zsolt avatarja

Mindenre kiterjedő drogtesztet csináltatott Magyar Péter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu