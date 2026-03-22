A ramadán végén kiürültek az ausztriai iskolák

Az idei ramadán befejezését követően az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) arról tájékoztatott, hogy szokatlanul sok diák hiányzik az iskolákból. A párt oktatási szóvivője, Helmut Fiedler szerint ez egy veszélyes irány, és kiemelte, hogy a tankötelezettség alól vallási okokra hivatkozva sem lehet kibújni. Elmondása alapján nem ritka, hogy muszlim ünnepek idején tanköteles gyerekek maradnak távol az órákról – számolt be róla az Origo az Exxpress cikkére hivatkozva.

A ramadán lezárultával kiürültek az osztrák iskolák

Fiedler úgy fogalmazott:

ha péntek délelőtt, a ramadán lezárásakor sok gyermek nem az iskolában, hanem közterületen tartózkodik, az komoly problémát jelez.

Az FPÖ szóvivője szerint bár a vallásszabadság fontos, ugyanakkor a tankötelezettség szabályain nem szabad enyhíteni.