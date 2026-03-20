Iskolai vita után történt az utcai bántalmazás, vádat emeltek az apa ellen

Komoly társadalmi felháborodást keltett az az ajkai ügy, amelyben egy hétköznapi iskolai konfliktus végül bántalmazásba torkollott – írta az Origo a veol.hu nyomán.

A felvétel illusztráció

(Fotó: Pixabay)

Bántalmazás az utcán, egy apa lépte át a határt

A bántalmazás előzménye egy iskolai nézeteltérés volt, amelyről a férfi a saját fiától szerzett tudomást. A rendelkezésre álló információk szerint a szülő ezt követően a városban találkozott a másik érintett fiatallal, majd indulatból többször ököllel megütötte.

A támadás következtében a fiú megsérült, arca vérezni kezdett. Az elkövető a történtek után elhagyta a helyszínt.

A sértett orvosi ellátásra szorult, sérülései azonban nyolc napon belül gyógyulónak minősülnek. A történtek után a fiú kérte az elkövető felelősségre vonását.

Az ügyészség az ügyben már benyújtotta indítványát és felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kezdeményezte. A végső döntést a bíróság hozza meg.

Máshol történt iskolai konfliktus

Egy németországi iskolában vita bontakozott ki a bevándorló hátterű muszlim és a keresztény tanulók között. A konfliktus oka az volt, hogy a ramadán (böjti hónap) idején egyes muszlim diákokat zavarta, hogy nem muszlim társaik a szünetekben ettek. Ezért azokat, akik nem böjtölnek, arra kérték a tanárok, hogy inkább titokban egyenek.

(Borítókép: Shutterstock)