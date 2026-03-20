Rendkívüli

Iskolai vita után történt az utcai bántalmazás, vádat emeltek az apa ellen

Nagy visszhangot váltott ki egy ajkai eset, amelyben egy szülő keveredett konfliktusba egy fiatallal. A történetből végül bántalmazás lett, amely miatt az ügyészség már megtette a szükséges lépéseket.

Munkatársunktól
2026. 03. 20. 15:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komoly társadalmi felháborodást keltett az az ajkai ügy, amelyben egy hétköznapi iskolai konfliktus végül bántalmazásba torkollott – írta az Origo a veol.hu nyomán.

A bántalmazás súlyos következményekkel jár
A felvétel illusztráció
(Fotó: Pixabay)

Bántalmazás az utcán, egy apa lépte át a határt

A bántalmazás előzménye egy iskolai nézeteltérés volt, amelyről a férfi a saját fiától szerzett tudomást. A rendelkezésre álló információk szerint a szülő ezt követően a városban találkozott a másik érintett fiatallal, majd indulatból többször ököllel megütötte.

A támadás következtében a fiú megsérült, arca vérezni kezdett. Az elkövető a történtek után elhagyta a helyszínt.

A sértett orvosi ellátásra szorult, sérülései azonban nyolc napon belül gyógyulónak minősülnek. A történtek után a fiú kérte az elkövető felelősségre vonását.

Az ügyészség az ügyben már benyújtotta indítványát és felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kezdeményezte. A végső döntést a bíróság hozza meg.

Máshol történt iskolai konfliktus

Egy németországi iskolában vita bontakozott ki a bevándorló hátterű muszlim és a keresztény tanulók között. A konfliktus oka az volt, hogy a ramadán (böjti hónap) idején egyes muszlim diákokat zavarta, hogy nem muszlim társaik a szünetekben ettek. Ezért azokat, akik nem böjtölnek, arra kérték a tanárok, hogy inkább titokban egyenek.

(Borítókép: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekpéldány

Bayer Zsolt avatarja

És a jellemtelen szarok különlegesen megbecsült példányai a Hont által említett „lelkesedők”…

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
