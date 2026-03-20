A Németországban élő muszlimok történelmet írtak a Bundestagban

A rendezvényen professzorok is felszólaltak, köztük az iszlámkutató Bekim Agai, emellett képviseltette magát a CLAIM nevű NGO, amely az állítólagos muszlimellenes rasszizmus és iszlámellenesség ellen lép fel, 2024-ben pedig mintegy 1,3 millió euró közpénzt kapott a tevékenység végzéséhez. Frank-Walter Steinmeier német államfő a böjti hónap jelentőségére hívta fel a figyelmet, és üdvözölte a Németországban élő muszlim közösséget. Hivatalos üzenetében Steinmeier kiemelte:

A ramadán Németországban is honos ünneppé vált, és a vallásos élet részéhez tartozik.

Egy dolgot kívánt a muszlimoknak: békés időtöltést a család és a barátok körében.

