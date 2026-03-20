Németországban először szerveztek közös böjttörést a Bundestagban, amelyet a Zöldek koordináltak. Az eseményen 150 vendég vett részt, köztük politikusok, professzorok és az iszlám közösségekhez kötődő civil szervezetek (NGO) képviselői. A ramadán végét ünneplő program részeként büfévacsorát és nemek szerint elkülönített közös imát tartottak – számolt be róla az Origo az Exxpress cikkére hivatkozva.
A Németországban élő muszlimok történelmet írtak a Bundestagban
A rendezvényt a muszlim vallású Bundestag-képviselő, Lamya Kaddor szervezte, aki Instagramon számolt be az eseményről, hangsúlyozva, hogy az történelmi jelentőségű volt, először került sor frakció nevében tartott böjttörésre a német parlamentben, 2026. március 19-én, a ramadán lezárásakor. Jelen volt a Zöldek társelnöke, Felix Banaszak, valamint a frakcióvezető Britta Hasselmann is. Az esemény zárásaként nemek szerint elkülönítve közös imát is tartottak. Kaddor beszámolója szerint mintegy 150 vendég vett részt az összejövetelen.
A rendezvényen professzorok is felszólaltak, köztük az iszlámkutató Bekim Agai, emellett képviseltette magát a CLAIM nevű NGO, amely az állítólagos muszlimellenes rasszizmus és iszlámellenesség ellen lép fel, 2024-ben pedig mintegy 1,3 millió euró közpénzt kapott a tevékenység végzéséhez. Frank-Walter Steinmeier német államfő a böjti hónap jelentőségére hívta fel a figyelmet, és üdvözölte a Németországban élő muszlim közösséget. Hivatalos üzenetében Steinmeier kiemelte:
A ramadán Németországban is honos ünneppé vált, és a vallásos élet részéhez tartozik.
Egy dolgot kívánt a muszlimoknak: békés időtöltést a család és a barátok körében. Korábban arról is beszámoltunk, hogy ramadán alkalmából a svéd kormány tippeket adott nem svédeknek.
