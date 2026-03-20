Feljelentést tett a legújabb tiszás hazugságkampány miatt Gulyás Gergely

A Németországban élő muszlimok történelmet írtak a Bundestagban

Németország történetében először tartottak közös ramadán-böjttörést a parlamentben, a Zöldek kezdeményezésére. A Bundestagban rendezett program részeként büfévacsorát szolgáltak fel, majd nemek szerint elkülönített közös ima zárta az összejövetelt.

2026. 03. 20. 13:46
Véget ért a ramadán Forrás: AFP
Németországban először szerveztek közös böjttörést a Bundestagban, amelyet a Zöldek koordináltak. Az eseményen 150 vendég vett részt, köztük politikusok, professzorok és az iszlám közösségekhez kötődő civil szervezetek (NGO) képviselői. A ramadán végét ünneplő program részeként büfévacsorát és nemek szerint elkülönített közös imát tartottak – számolt be róla az Origo az Exxpress cikkére hivatkozva.

Véget ért a ramadán, a német Bundestagban nagy vacsorával ünnepelték
Véget ért a ramadán, a német Bundestagban nagy vacsorával ünnepelték
A rendezvényt a muszlim vallású Bundestag-képviselő, Lamya Kaddor szervezte, aki Instagramon számolt be az eseményről, hangsúlyozva, hogy az történelmi jelentőségű volt, először került sor frakció nevében tartott böjttörésre a német parlamentben, 2026. március 19-én, a ramadán lezárásakor. Jelen volt a Zöldek társelnöke, Felix Banaszak, valamint a frakcióvezető Britta Hasselmann is. Az esemény zárásaként nemek szerint elkülönítve közös imát is tartottak. Kaddor beszámolója szerint mintegy 150 vendég vett részt az összejövetelen. 

A rendezvényen professzorok is felszólaltak, köztük az iszlámkutató Bekim Agai, emellett képviseltette magát a CLAIM nevű NGO, amely az állítólagos muszlimellenes rasszizmus és iszlámellenesség ellen lép fel, 2024-ben pedig mintegy 1,3 millió euró közpénzt kapott a tevékenység végzéséhez. Frank-Walter Steinmeier német államfő a böjti hónap jelentőségére hívta fel a figyelmet, és üdvözölte a Németországban élő muszlim közösséget. Hivatalos üzenetében Steinmeier kiemelte: 

A ramadán Németországban is honos ünneppé vált, és a vallásos élet részéhez tartozik.

Egy dolgot kívánt a muszlimoknak: békés időtöltést a család és a barátok körében. Korábban arról is beszámoltunk, hogy ramadán alkalmából a svéd kormány tippeket adott nem svédeknek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu