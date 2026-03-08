Vita bontakozott ki a muszlim és a keresztény diákok között Németországban

Egy németországi iskolában vita bontakozott ki a bevándorló hátterű muszlim és a keresztény tanulók között. A konfliktus oka az volt, hogy a ramadán (böjti hónap) idején egyes muszlim diákokat zavarta, hogy nem muszlim társaik a szünetekben ettek. Ezért azokat, akik nem böjtölnek, arra kérték a tanárok, hogy inkább titokban egyenek – írja a Focus Online.
Ramadán, perzsa kiejtés alapján ramazán az iszlám holdnaptár 9. hónapja, amely alatt a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek.
