Vita bontakozott ki a muszlim és a keresztény diákok között Németországban

A beszámolók alapján a bevándorló hátterű diákok öklendező és hányást utánzó hangokat adtak ki, amikor más gyerekek a szünetben ettek. Egy édesanya a Bildnek azt nyilatkozta:

A lányom könnyek között mondta el, hogy az osztályban kirekesztve érzi magát. A szünetekben a muszlim társai azért közösítik ki, mert ő német.

Az iskola ugyanakkor azzal érvelt, hogy a nem böjtölő gyerekek az evéssel provokálták muszlim társaikat. A tantestület mellett a düsseldorfi kerületi kormányhivatal is vizsgálatot indított az ügyben. Korábban arról is beszámoltunk, hogy Németországban társadalmi vita robbant ki az iszlám imára hívás miatt.

Borítókép: Muszlim gyerekek az iskolában (Fotó: AFP)