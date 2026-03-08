ramadánmuszlimNémetországiskola

Vita bontakozott ki a muszlim és a keresztény diákok között Németországban

Egy németországi iskolában konfliktus alakult ki a ramadán idején a diákok között, miután néhány muszlim tanulót zavart, hogy keresztény iskolatársaik a szünetben étkeznek. A beszámolók szerint a tanárok azt javasolták a nem böjtölő gyerekeknek, hogy inkább titokban egyenek, ami tovább fokozta a feszültséget. Több német szülő szerint a gyerekeik kirekesztve érzik magukat. Az ügyben vizsgálat indult.

2026. 03. 08. 6:09
Muszlim gyerekek az iskolában Forrás: AFP
Egy németországi iskolában vita bontakozott ki a bevándorló hátterű muszlim és a keresztény tanulók között. A konfliktus oka az volt, hogy a ramadán (böjti hónap) idején egyes muszlim diákokat zavarta, hogy nem muszlim társaik a szünetekben ettek. Ezért azokat, akik nem böjtölnek, arra kérték a tanárok, hogy inkább titokban egyenek – írja a Focus Online.

Ramadán, perzsa kiejtés alapján ramazán az iszlám holdnaptár 9. hónapja, amely alatt a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek.

A németországi Klevében működő Joseph-Beuys nevű iskolában robbant ki a vita. Az ott tanuló egyik diák édesanyja ismertette az ügy hátterét:

A muszlim gyerekek azt mondták a lányomnak és a barátnőjének, hogy most ramadán van, nekik is böjtölniük kell. Amikor a lányok a tanárhoz fordultak, ő azt mondta, hogy a gyerekeink titokban egyenek.

A beszámolók alapján a bevándorló hátterű diákok öklendező és hányást utánzó hangokat adtak ki, amikor más gyerekek a szünetben ettek. Egy édesanya a Bildnek azt nyilatkozta:

A lányom könnyek között mondta el, hogy az osztályban kirekesztve érzi magát. A szünetekben a muszlim társai azért közösítik ki, mert ő német.

Az iskola ugyanakkor azzal érvelt, hogy a nem böjtölő gyerekek az evéssel provokálták muszlim társaikat. A tantestület mellett a düsseldorfi kerületi kormányhivatal is vizsgálatot indított az ügyben. Korábban arról is beszámoltunk, hogy Németországban társadalmi vita robbant ki az iszlám imára hívás miatt

Borítókép: Muszlim gyerekek az iskolában (Fotó: AFP)

