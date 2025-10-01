Lázadnak Németországban az új muszlim jogok miatt

A szerződés emellett megerősíti a Szövetség jogát saját oktatási intézmények működtetésére és imámok képzésére, valamint megnyitja az utat az iszlám vallásoktatás rendszeres tantárggyá válása előtt az iskolákban.

Dorit Stenke kulturális miniszter (CDU) megvédte a megállapodást, fontos elismerésnek és a vallási közösségek egyenlő kezelésének nevezve azt. Hangsúlyozta, hogy a dokumentum csupán a már eddig is működő gyakorlatot rögzíti az iskolákban és a munkahelyeken.

A VIKZ vezetői üdvözölték a döntést. Muhlis Sahin alelnök így fogalmazott:

A szerződés egyértelmű üzenet: az iszlám a társadalmi életünk része. Mély gyökereket eresztett, és tovább erősödik.

Az ellenzék azonban gyorsan bírálta a lépést – számolt be a The European Conservative.