A múlt héten a tartományi kormány szerződést kötött az Északnémet Iszlám Kulturális Központok Szövetségével (VIKZ). A megállapodás lehetővé teszi, hogy a muszlim hivatalnokok, munkavállalók és diákok szabadnapot kapjanak a ramadán első napján és az áldozati ünnepen (Eid al-Adha) – írja az Origo.
Lázadnak Németországban az új muszlim jogok miatt
A Schleswig-Holstein tartományi kormány és az Északnémet Iszlám Kulturális Központok Szövetsége (VIKZ) megállapodást kötött, melynek értelmében a muszlim hívők szabadnapot kapnak a ramadán első napján és az áldozati ünnepen. A támogatók szerint ez az egyenlő bánásmód kifejezése, az ellenzők viszont attól tartanak, hogy tovább növeli a társadalmi megosztottságot.
A szerződés emellett megerősíti a Szövetség jogát saját oktatási intézmények működtetésére és imámok képzésére, valamint megnyitja az utat az iszlám vallásoktatás rendszeres tantárggyá válása előtt az iskolákban.
Dorit Stenke kulturális miniszter (CDU) megvédte a megállapodást, fontos elismerésnek és a vallási közösségek egyenlő kezelésének nevezve azt. Hangsúlyozta, hogy a dokumentum csupán a már eddig is működő gyakorlatot rögzíti az iskolákban és a munkahelyeken.
A VIKZ vezetői üdvözölték a döntést. Muhlis Sahin alelnök így fogalmazott:
A szerződés egyértelmű üzenet: az iszlám a társadalmi életünk része. Mély gyökereket eresztett, és tovább erősödik.
Az ellenzék azonban gyorsan bírálta a lépést – számolt be a The European Conservative.
Christopher Vogt, a liberális FDP tartományi frakcióvezetője kijelentette: „Tiszteletben tartjuk a különböző vallásokat és ünnepeiket, de szerintünk a tanórákat nem szabad vallási okokból elmulasztani. Ez teljesen rossz üzenet.” Az imámképzéssel kapcsolatban hozzátette: „Nem szabad továbbra is külföldi kormányokra bízni ezt a feladatot.”
A jobboldali AfD még élesebb hangnemben utasította el a szerződést. Lukas Rehm Bundestag-képviselő kijelentette:
Elég volt! Németországnak végre ki kell állnia saját magáért. Egyértelműen kimondjuk: véget kell vetni ennek az önfeladásnak.
Akadémiai körökből is érkezett bírálat. Susanne Schröter iszlámkutató kifogásolta, hogy a tartomány a konzervatív VIKZ-zel kötött megállapodást: „Ez a németországi iszlámvita alapvető aránytalansága: csak egy nagyon szűk, ultrakonzervatív spektrum képviselőit hallgatják meg. Azokat a muszlimokat, akik liberálisabbak vagy mérsékeltebbek, alig halljuk.”
Borítókép: A hívők imádkoznak a Jalsa Salana-n, a nyugat-németországi Mendig városában (Fotó: AFP)
