Slot a szívszorító és szomorú karácsonyi üzenetében Szoboszlaira is utalást tett

Idén rendhagyó módon csak egy meccset rendeznek a Premier League-ben az úgynevezett Boxing Dayen, vagyis karácsony másnapján. Ma a Manchester United–Newcastle United találkozóval (21.00) veszi kezdetét az angol futball ünnepi hétvégéje, szombaton viszont már hét mérkőzést rendeznek a Premier League 18. fordulójában, köztük a 16 órakor kezdődő Liverpool–Wolverhampton összecsapást, amit Szoboszlai Dominik sárga lapos eltiltás miatt kihagy, és Arne Slot edző erre is utalt a karácsonyi üzenetében.

Szoboszlai Dominik játékára nem számíthat Arne Slot a Liverpool karácsonyi meccsén. Fotó: AFP/Paul Ellis

A Liverpool hivatalos honlapján tették közzé Slot ünnepi gondolatait, amelyben a csapat közelmúltbeli formájára és a Wolverhampton elleni várakozásokra is kitért. Szoboszlaiék kezdenek kilábalni a gödörből, a legutóbbi hat tétmeccsükön nem kaptak ki és négyet meg is nyertek.

„Először is szeretnék mindenkinek, aki ünnepli, nagyon boldog karácsonyt kívánni” – írta Slot a Liverpool meccsére készült programfüzetben. „Tudom, milyen különleges hagyománya van a futballnak ebben az időszakban Angliában, ezért kiváltság a saját szurkolóink előtt pályára lépni, különösen azért, mert így még egyszer együtt lehetünk, utoljára 2025-ben. Magától értetődik, hogy szeretnénk magasra tenni a lécet az év végén. Az elmúlt hetekben fejlődtünk, de azt is világosan látjuk, hogy még mindig vannak területek, ahol javulnunk kell. A Tottenham elleni győzelmünk a múlt hétvégén rámutatott erre, mert bár nagyon örültem a három pontnak, voltak a játékunkban olyan részek is, amelyek kevésbé voltak kielégítők. Az, hogy most már hat mérkőzés óta veretlenek vagyunk egy nagyon nehéz időszak után, azt mutatja, jó úton járunk, most pedig meg kell tennünk a következő lépéseket.”

Alexander Isak és Szoboszlai Dominik is hiányzik a Liverpoolból

Hosszabb időre kidőlt a sorból sérülés miatt a Liverpool egyik méregdrága nyári szerzeménye, a középcsatár Alexander Isak, akinek a hiányára Slot külön kitért.

„Az a tény, hogy Alexander Isak egy ideig nem lehet velünk, természetesen óriási csalódás. Nagy érvágás, hogy nélkülöznünk kell. Ha karácsonykor kívánhatnék valamit, az az lenne, hogy olyan jól és olyan gyorsan felépüljön, amennyire csak lehet” – jelezte a holland.

A Liverpool azonban nemcsak Isak hiányával kell, hogy megküzdjön a Wolverhampton ellen, hanem több sérült mellett a sárga lapos eltiltása miatt a csapat idénybeli legjobbja, Szoboszlai Dominik sem léphet pályára szombaton. Slot erre is utalást tett.