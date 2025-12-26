Arne SlotDiogo JotaSzoboszlai DominikLiverpool FC

Slot a szívszorító és szomorú karácsonyi üzenetében Szoboszlaira is utalást tett

Ha karácsony, akkor Premier League. December 26-án, azaz ma beindul az ünnepi angol futballhétvége a Manchester United–Newcastle United meccsel, míg a Liverpool szombaton fogadja az Anfielden a Wolverhamptont. Arne Slot ennek kapcsán szívszorító karácsonyi üzenetet tett közzé, emlékeztetve Diogo Jota tragédiájára, akinek két korábbi csapata most találkozik először a halála óta. Slot a Liverpool nehézségei között Szoboszlai Dominik hiányára is utalást tett.

2025. 12. 26. 9:04
Arne Slot a karácsonyi üzenetében a Liverpool kihívása mellett Jota haláláról és Isak sérüléséről is beszélt, de Szoboszlai hiányára is utalást tett Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Idén rendhagyó módon csak egy meccset rendeznek a Premier League-ben az úgynevezett Boxing Dayen, vagyis karácsony másnapján. Ma a Manchester United–Newcastle United találkozóval (21.00) veszi kezdetét az angol futball ünnepi hétvégéje, szombaton viszont már hét mérkőzést rendeznek a Premier League 18. fordulójában, köztük a 16 órakor kezdődő Liverpool–Wolverhampton összecsapást, amit Szoboszlai Dominik sárga lapos eltiltás miatt kihagy, és Arne Slot edző erre is utalt a karácsonyi üzenetében.

Szoboszlai Dominik játékára nem számíthat Arne Slot a Liverpool karácsonyi meccsén
Szoboszlai Dominik játékára nem számíthat Arne Slot a Liverpool karácsonyi meccsén. Fotó: AFP/Paul Ellis

A Liverpool hivatalos honlapján tették közzé Slot ünnepi gondolatait, amelyben a csapat közelmúltbeli formájára és a Wolverhampton elleni várakozásokra is kitért. Szoboszlaiék kezdenek kilábalni a gödörből, a legutóbbi hat tétmeccsükön nem kaptak ki és négyet meg is nyertek.

„Először is szeretnék mindenkinek, aki ünnepli, nagyon boldog karácsonyt kívánni” – írta Slot a Liverpool meccsére készült programfüzetben. „Tudom, milyen különleges hagyománya van a futballnak ebben az időszakban Angliában, ezért kiváltság a saját szurkolóink előtt pályára lépni, különösen azért, mert így még egyszer együtt lehetünk, utoljára 2025-ben. Magától értetődik, hogy szeretnénk magasra tenni a lécet az év végén. Az elmúlt hetekben fejlődtünk, de azt is világosan látjuk, hogy még mindig vannak területek, ahol javulnunk kell. A Tottenham elleni győzelmünk a múlt hétvégén rámutatott erre, mert bár nagyon örültem a három pontnak, voltak a játékunkban olyan részek is, amelyek kevésbé voltak kielégítők. Az, hogy most már hat mérkőzés óta veretlenek vagyunk egy nagyon nehéz időszak után, azt mutatja, jó úton járunk, most pedig meg kell tennünk a következő lépéseket.”

Alexander Isak és Szoboszlai Dominik is hiányzik a Liverpoolból

Hosszabb időre kidőlt a sorból sérülés miatt a Liverpool egyik méregdrága nyári szerzeménye, a középcsatár Alexander Isak, akinek a hiányára Slot külön kitért.

„Az a tény, hogy Alexander Isak egy ideig nem lehet velünk, természetesen óriási csalódás. Nagy érvágás, hogy nélkülöznünk kell. Ha karácsonykor kívánhatnék valamit, az az lenne, hogy olyan jól és olyan gyorsan felépüljön, amennyire csak lehet” – jelezte a holland.

A Liverpool azonban nemcsak Isak hiányával kell, hogy megküzdjön a Wolverhampton ellen, hanem több sérült mellett a sárga lapos eltiltása miatt a csapat idénybeli legjobbja, Szoboszlai Dominik sem léphet pályára szombaton. Slot erre is utalást tett.

„Meg kell oldanunk a feladatot Isak nélkül és azok nélkül a játékosok nélkül is, akik valamilyen okból nem állnak rendelkezésre. Erről szól szezonunk, és nincs más választásunk, mint alkalmazkodni: megoldásokat találni, és ami a legfontosabb, összetartani a pályán és azon kívül is – jelentette ki Slot.

Slot szívszorító visszaemlékezése Diogo Jota elvesztésére

A Liverpool edzője hangsúlyozta, hogy ugyan a Wolverhampton jelenleg utolsó a Premier League-ben, kemény meccsre számít. Főleg, hogy a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota emléke miatt érzelmes találkozóra van kilátás: a portugál támadó két korábbi csapata most először találkozik a halála óta.

„Az elmúlt tizenkét hónap eseményeire visszatekintve érzelmek hullámvasútja indul el, és ilyenkor, év végén természetes, hogy az ember visszatekint arra, mi történt. Ez pedig különösen a Diogo Jota családjára emlékeztet, hiszen ez lesz az első karácsonyuk nélküle. Nem az én dolgom megmondani, hol találhatnak vigaszt, ha ez egyáltalán lehetséges, de csak remélni tudom, hogy a szeretet és ragaszkodás, amelyet Diogo még mindig kivált az emberekből, némi enyhülést jelent számukra” – fogalmazott Slot.

„A veszteség érzése szombaton különösen erős lesz, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy Diogo két angliai csapata találkozik egymással tragikus halála óta. Ahogy mi, úgy a Wolves is egyértelműen mélyen érintett volt egy ilyen különleges játékos és ember elvesztése miatt, így a gondolataim velük is maradnak.”

 

 

