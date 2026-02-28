Robert C. Castel: Bonctani jelentés, NATO 2036

A pre-mortem egy közismert elemzési módszer, aminek az alapgondolata, hogy egy mai aggodalmunkat egy jövőbeli hipotetikus eseményként fogalmazzuk meg, hogy aztán megpróbáljuk beazonosítani az események láncolatát, amik odavezettek.

Az egyik legjelentősebb velünk élő aggodalom a nukleáris önállósodás gondolatához kapcsolódik.

Hakan Fidan török külügyminisztertől lengyel kollégáján át egészen a svéd államfőig egyre több nyugati politikus szájából hangzanak el olyan kijelentések, hogy az adott körülmények között országuknak fontolóra kell vennie az önálló nukleáris fegyverzet kifejlesztésének a lehetőségét.

A dolog tragikuma, hogy a világrendváltás és az amerikai szerepvállalás újrafogalmazása közepette ezek teljesen racionális gondolatok. Ugyanakkor – a játékelméletből jól ismert dinamika alapján – az, ami az egyéni aktor szintjén a legracionálisabb lépés, a rendszer szintjén rossz, esetenként még annál is rosszabb kimeneteleket produkálhat.

Annak érdekében, hogy kiszabaduljunk az „egyetlen racionális alternatíva” fogságából, érdemes végigfutni az itt következő gondolati gyakorlaton.

2036-ot írunk. A brüsszeli NATO-főhadiszállás még nyitva tart, a tisztek és a tisztviselők ugyanazokban az irodákban, ugyanazzal a mozdulattal veszik elő a tízórais szendvicset az aktatáskából, az épület előtt még ugyanaz a NATO-zászló lobog. Azonban a szövetség, amely nyolcvanhét éven át a nyugati biztonságpolitika helyeként szolgált, katonai értelemben már nem létezik. Az integrált parancsnoki struktúra elsorvadt, a Nukleáris Tervezési Csoport tizennyolc hónapja nem ülésezett, nincsenek rotációs jelleggel állomásozó amerikai egységek Kelet-Európában,

Washington politikai szókincse pedig végérvényesen eltolódott a „szövetségi menedzsmenttől” a „stratégiai visszahúzódás” irányába.

Három európai állam, Lengyelország, Svédország és az, ami Ukrajnából megmaradt, már rendelkezik független nukleáris arzenállal vagy a küszöbén áll megszerzésének. Németország alkotmányos válságban van. Franciaország hűvösen gunyoros gaullista elégedettséggel szemléli a helyzetet, és meg sem próbálja leplezni a „hát nem megmondtam?” kárörömét.