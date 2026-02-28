idezojelek
Vélemény

Robert C. Castel: Bonctani jelentés, NATO 2036

Hogyan vetettek véget Európa nukleáris ambíciói az Észak-atlanti Szövetségnek?

Robert C. Castel
2026. 02. 28.
A pre-mortem egy közismert elemzési módszer, aminek az alapgondolata, hogy egy mai aggodalmunkat egy jövőbeli hipotetikus eseményként fogalmazzuk meg, hogy aztán megpróbáljuk beazonosítani az események láncolatát, amik odavezettek.

Az egyik legjelentősebb velünk élő aggodalom a nukleáris önállósodás gondolatához kapcsolódik. 

Hakan Fidan török külügyminisztertől lengyel kollégáján át egészen a svéd államfőig egyre több nyugati politikus szájából hangzanak el olyan kijelentések, hogy az adott körülmények között országuknak fontolóra kell vennie az önálló nukleáris fegyverzet kifejlesztésének a lehetőségét.

A dolog tragikuma, hogy a világrendváltás és az amerikai szerepvállalás újrafogalmazása közepette ezek teljesen racionális gondolatok. Ugyanakkor – a játékelméletből jól ismert dinamika alapján – az, ami az egyéni aktor szintjén a legracionálisabb lépés, a rendszer szintjén rossz, esetenként még annál is rosszabb kimeneteleket produkálhat.

Annak érdekében, hogy kiszabaduljunk az „egyetlen racionális alternatíva” fogságából, érdemes végigfutni az itt következő gondolati gyakorlaton.

2036-ot írunk. A brüsszeli NATO-főhadiszállás még nyitva tart, a tisztek és a tisztviselők ugyanazokban az irodákban, ugyanazzal a mozdulattal veszik elő a tízórais szendvicset az aktatáskából, az épület előtt még ugyanaz a NATO-zászló lobog. Azonban a szövetség, amely nyolcvanhét éven át a nyugati biztonságpolitika helyeként szolgált, katonai értelemben már nem létezik. Az integrált parancsnoki struktúra elsorvadt, a Nukleáris Tervezési Csoport tizennyolc hónapja nem ülésezett, nincsenek rotációs jelleggel állomásozó amerikai egységek Kelet-Európában, 

Washington politikai szókincse pedig végérvényesen eltolódott a „szövetségi menedzsmenttől” a „stratégiai visszahúzódás” irányába.

Három európai állam, Lengyelország, Svédország és az, ami Ukrajnából megmaradt, már rendelkezik független nukleáris arzenállal vagy a küszöbén áll megszerzésének. Németország alkotmányos válságban van. Franciaország hűvösen gunyoros gaullista elégedettséggel szemléli a helyzetet, és meg sem próbálja leplezni a „hát nem megmondtam?” kárörömét.

Hogyan jutottunk idáig?

A válaszhoz nem egyetlen döntést, hanem a döntések láncolatát kell megértenünk. A lánc minden egyes szemét a saját helyzetük logikájára reagáló józan szereplők kovácsolták, jéghideg racionalitással. Minden egyes láncszem valószínűbbé tette a következőt, egészen addig, amíg a lánc elszakíthatatlanná nem vált. 

A folyamat nem szándékolt következményeként azonban közel egy teljes évszázad után az USA hazament, és Európa újra magára maradt.

A folyamat első láncszeme a hitelesség összeomlása volt a 2020-as évek második felében, amikor az egymást követő amerikai adminisztrációk rutinszerűvé tették a feltételes mód használatát az 5. cikkel kapcsolatban. Sokakat ez meglepetésként ért, pedig ha a történelemórán odafigyeltnek, tisztában lettek volna a hitelesség rendszerszintű ingatagságával. Köztudomású, hogy nincs idegesebb a felébredt baleknál, ezért nem csoda, hogy a franciák voltak azok, akik kimondták: a király meztelen.

 André Beaufre tábornok és később De Gaulle kétségbe vonták az amerikai „tömeges megtorlás” doktrínájának a hitelességét a szovjet hidrogénbomba és a Szputnyik árnyékában. Mennyire hihető, hogy ha az elképzelhetetlen megvalósul, az USA valóban feláldozza New Yorkot Hamburgért?

Ami azonban 2025 és 2029 között történt, az jóval pusztítóbb volt a strukturális kételynél – a feltételesség nyílt verbalizálása. Az amerikai tisztviselők intenzív belpolitikai nyomás alatt elkezdték az 5. cikket nem alapvető elkötelezettségként, hanem egyfajta „kiérdemelt előnyként” keretezni, amely a védelmi kiadásoktól, a tehermegosztástól és a politikai igazodástól függ. Ezzel a háttérben meghúzódó szorongás az előtérbe tolakodott mint egzisztenciális szinten aggasztó politikai tény. Varsó, Stockholm és Kijev ebből a tényből kalapálta ki először a legitimációs alapot, majd pedig a politikai döntést, ami egy új, még ki nem próbált vágányra terelte a Nyugat biztonsági architektúráját.

A második láncszem a politikai jégtörő szerepet betöltő Lengyelország ugrása volt az ismeretlenbe. A döntés morális alapját pedig egy olyan egzisztenciális fenyegetésérzet képezte, amit csak Izraeléhez vagy Tajvanéhoz lehet hasonlítani. 

A politikai-katonai alapját pedig a budapesti memorandum kudarcának hideg logikája. 1994-ben Ukrajna lemondott a világ harmadik legnagyobb nukleáris arzenáljáról egy darab papírért cserébe, és amikor a külpolitikáját továbbra is a nukleáris méretre szabott konfekciómellény határozta meg, a dolog katasztrófával végződött. Hasonló hibát követett el a Kadhafi-rendszer Líbiában, és a folyamat a rezsim és a diktátor számára igen rosszul végződött. Ezzel szemben az ázsiai nukleáris tigrisek példája azt bizonyítja, hogy ha egy ország hajlandó vállalni rövid távon a kockázatokat és a következményeket, akkor hosszú távon a stratégiai szuverenitás elérhető. A lengyel projekt persze a szomszédok árgus szemei előtt szökött szárba, és hamarosan elkezdődött a verseny a siker emulálására.

A harmadik láncszem az internacionalista-pacifista svéd atomfegyver volt. Miután pedig a „morális szuperhatalomnak”, a minden jóemberkedés védőszentjének számító Svédország is felrúgta azokat a normákat, illetve értékeket, amiknek a védelmében nemrég még akkora vehemenciával tört lándzsát, akkor ezzel a „nukleáris tabu” elveszítette a kultikus jellegét.

Pedig a svédek nem tettek mást, csupán a hidegháború kezdetekor elindított atomfegyver-projektjüket kivették az IKEA-s papundeklidobozból, és a használati utasítás piktogramjain töprengve elkezdték újra összerakni. Talán csak azt sajnálták, hogy 2012-ben azt a néhány kiló fegyverplutóniumot, ami minden internacionalista-pacifista morális szuperhatalomnak ott rejtőzik az almáriumában, egy gyenge pillanatukban átadták az USA-nak. Miután az oszlopos tagnak számító Svédország kilépett az „atommentes klubból”, milyen érve maradt bármely más államnak az elkötelezettsége fenntartására? Ennek a felismerésnek a sokkja pedig egy politikai atomrobbanás lökéshullámaként söpört végig a nyugati demokráciákon, de Németország volt az, ahol a legnagyobb pusztítást okozta.

A negyedik láncszemet Németország morális, politikai és alkotmányos válsága szolgáltatta. Hogy megértsük, miért, meg kell vizsgálnunk az 1945 utáni német stratégiai kultúra specifikus felépítését. Nyugat-Németország egész háború utáni politikai berendezkedése három egymástól függő kötelezettségvállaláson nyugodott: az atommentes státuson mint a német szavatosság alapvető bizonyítékán a szomszédok felé, az amerikai kiterjesztett elrettentésen mint azon a biztonsági garancián, amely az atommentességet stratégiailag életképessé tette, és az európai integráción mint azon a normatív kereten, amely értelmet adott a német önkorlátozásnak.

Bármelyik oszlopot kidöntjük, a struktúra instabillá válik. A lengyel és a svéd döntés mindhármat egyszerre rántotta ki. 

Ami a német válságot valóban katasztrofálissá tette, az a német atommentes elkötelezettség sajátos jellege volt. Hetven év alatt ez az elkötelezettség stratégiai kalkulációból morálteológiává vált. Nem azért tartották fenn, mert az elemzők kiszámolták, hogy ez jobb biztonsági eredményt hoz, hanem mert ez vált a német demokrácia definíciójává. Az eredmény a legszélsőségesebb politikai bénultság lett. 

Koalíciós kormányok omlottak össze, a stratégiai közösség egymással kibékíthetetlen frakciókra szakadt, és Németország – a NATO európai architektúrájának tartóoszlopa – hosszú évekre olyan állammá vált, amely sem adaptálódni nem tudott, sem a meglévőt fenntartani.

Az ötödik és egyben utolsó láncszemet az atomsorompó-rendszer összeomlása és Amerika stratégiai visszavonulása képezte. 

Ez a dráma a 2033–2036 közötti időszakban érte el a katarzisát. A rendszer destabilizációja miatt aggódó amerikai nukleáris politika egyik alaptétele volt a szövetségesek nukleáris fegyverkezésének megakadályozása. Mikor Nyugat-Németország először kacérkodott a gondolattal, az USA azzal fenyegette meg a szövetségeseit, hogy örökre magukra hagyja őket. Ugyanez az amerikai politika érvényesült a dél-afrikai atomfegyver-programmal és az „atomküszöbön ténfergő” ázsiai tigrisekkel szemben. Mikor végül az egymást feldöntő dominók láttán Amerika fogta a kalapját, és hazament, akkor az nem egy szélsőséges nézeteket képviselő elnök szeszélyének megnyilvánulása volt, hanem egy sok évtizedes politika következetes folytatása.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

