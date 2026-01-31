Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

Nem tudom, hogy a nagy NATO-siratás közepette másnak is feltűnt-e a dolog, hogy a „kollektív Nyugat” modern rákfenéi korántsem csak a nyugatéi. Miközben Trump elnök „kiárusítja” Ukrajnát és „magára hagyja Európát”, a betyárbecsület mércéje a többi blokkban is egyre inkább a bányászbéka hatáskörébe tartozik.

Se az oroszok, se a kínaiak nem tettek semmit, hogy múlt év júniusában megmentsék Iránt Izrael karmaiból, még mielőtt az amerikai intervenció az egekbe srófolta volna a téteket.

Éppen úgy, ahogy korábban az Aszad-rezsimért sem tettek semmit. Ugyanezen hatalmak semmit sem tettek Venezuela megmentéséért, és Kubával kapcsolatban sem tűnik úgy, hogy megmozdulnának. Az indiai–pakisztáni háborúban sem láttuk, hogy az utóbbi szövetségesei megmozdultak volna. A blokkok és szövetségek pandémiája megfertőzte a nem állami szereplőket is. A 12 napos háború alatt nemcsak az eurázsiai szuperhatalmak hagyták cserben Iránt, hanem a libanoni és iraki síita csatlósai is.

Mi történik itt?

Az első lehetőség az, hogy csupán egy véletlen egybeesésről van szó, és minden egyes esettanulmánynak megvan a maga partikuláris magyarázata. Ugyanakkor az sem elképzelhetetlen, hogy amit látunk, az egy strukturális sajátossága a rendszernek, amit eddig nem tudtunk vagy nem akartunk észrevenni. Ebben az esetben nincs semmi értelme a „kollektív Nyugatról”, a „globális Délről”, az „ellenállás tengelyéről”, a nyugati és a nem nyugati blokkról beszélni. Az aláírások ott díszelegnek az A4-es papírlapokon (50 gramm, famentes), de a valódi tartalmuk igen minimális.

A jelen elemzés tézise, hogy amit látunk – és ebben talán van némi vigasz a liberális-internacionalista siratóasszonyok számára – nem egy rendszer összeomlása, hanem csupán a lelepleződése. A szereplők ma sem viselkednek másképp, mint ahogy azt ezelőtt is a strukturális logika diktálta számukra, csupán most érkezett el az a pillanat, amikor tisztán látjuk ezt.

A sokak által templomi oltárként rajongott szövetségekről, blokkokról ugyanazt lehet elmondani, mint amit Paul Johnson írt a „papíron” a nagyságának a csúcsán lévő Albionról: „A Brit Birodalom, mint katonai és gazdasági óriás, csupán deszkából és vakolatból, festékből és aranyozásból állt.”