Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

idezojelek
Vélemény

Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.

Robert C. Castel avatarja
Robert C. Castel
Cikk kép: undefined
MoszkvapekingDusanbe 2026. 01. 31. 6:55
Fotó: MANDEL NGAN
0

Nem tudom, hogy a nagy NATO-siratás közepette másnak is feltűnt-e a dolog, hogy a „kollektív Nyugat” modern rákfenéi korántsem csak a nyugatéi. Miközben Trump elnök „kiárusítja” Ukrajnát és „magára hagyja Európát”, a betyárbecsület mércéje a többi blokkban is egyre inkább a bányászbéka hatáskörébe tartozik.

Se az oroszok, se a kínaiak nem tettek semmit, hogy múlt év júniusában megmentsék Iránt Izrael karmaiból, még mielőtt az amerikai intervenció az egekbe srófolta volna a téteket.

Éppen úgy, ahogy korábban az Aszad-rezsimért sem tettek semmit. Ugyanezen hatalmak semmit sem tettek Venezuela megmentéséért, és Kubával kapcsolatban sem tűnik úgy, hogy megmozdulnának. Az indiai–pakisztáni háborúban sem láttuk, hogy az utóbbi szövetségesei megmozdultak volna. A blokkok és szövetségek pandémiája megfertőzte a nem állami szereplőket is. A 12 napos háború alatt nemcsak az eurázsiai szuperhatalmak hagyták cserben Iránt, hanem a libanoni és iraki síita csatlósai is.

Mi történik itt?

Az első lehetőség az, hogy csupán egy véletlen egybeesésről van szó, és minden egyes esettanulmánynak megvan a maga partikuláris magyarázata. Ugyanakkor az sem elképzelhetetlen, hogy amit látunk, az egy strukturális sajátossága a rendszernek, amit eddig nem tudtunk vagy nem akartunk észrevenni. Ebben az esetben nincs semmi értelme a „kollektív Nyugatról”, a „globális Délről”, az „ellenállás tengelyéről”, a nyugati és a nem nyugati blokkról beszélni. Az aláírások ott díszelegnek az A4-es papírlapokon (50 gramm, famentes), de a valódi tartalmuk igen minimális.

A jelen elemzés tézise, hogy amit látunk – és ebben talán van némi vigasz a liberális-internacionalista siratóasszonyok számára – nem egy rendszer összeomlása, hanem csupán a lelepleződése. A szereplők ma sem viselkednek másképp, mint ahogy azt ezelőtt is a strukturális logika diktálta számukra, csupán most érkezett el az a pillanat, amikor tisztán látjuk ezt.

 A sokak által templomi oltárként rajongott szövetségekről, blokkokról ugyanazt lehet elmondani, mint amit Paul Johnson írt a „papíron” a nagyságának a csúcsán lévő Albionról: „A Brit Birodalom, mint katonai és gazdasági óriás, csupán deszkából és vakolatból, festékből és aranyozásból állt.”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De lássuk, hogy mindez csupán az én benyomásom-e, és hogy a nemzetközi kapcsolatok empirikus kutatása cáfolja vagy igazolja-e a megérzésemet?
Mikor a védelmi szövetségi szerződések betartásáról van szó, akkor mindannyian Leeds, Long & Mitchell 2000-es kanonikussá vált kutatásába kapaszkodunk. Hogy miért? Azért, mert ez a negyed évszázaddal ezelőtti kutatás megbízhatóan leszállította azt az optimista, Istennek, államnak tetsző képet, ami lehetővé tette, hogy képletesen szólva a fülünkre húzva a paplant tovább alhassunk. A három derék elemző, empirikus adatokat állítva csatasorba, meggyőzően érveltek, hogy az általuk tanulmányozott esetek közel 75 százalékában az államok eleget tettek a szövetségi szerződésben vállalt kötelezettségeiknek. Vagyis nincs miért aggódni, Amerika továbbra is garantálja mindenki lelki békéjét, meg hát amúgy sincs ellenség a láthatáron. Tehát nyugodtan tovább lehet ballagni, komótos léptekkel a Fukuyama által kijelölt úton.

Voltak ugyan, akik még emlékeztek rá, hogy 1980-ban Saborsky felmérése ennek a gondosan retusált képnek a negatívját mutatta, a védelmi szövetségekben vállalt kötelezettségek alig 27 százalékos teljesítésével. De hát ugye a 2000-es évek elején az átkos 80-as évek őskornak számítottak, és az akkori okosság már nem tűnt relevánsnak a szép, új világ körülményei között.

A bomba 2018-ban robbant, amikor Berke­meier és Fuhrman felülvizsgálva Leeds és társai módszertanát és eredményeit, rámutattak, hogy bizony, kérem, 1945 óta a védelmi szerződések csupán 22 százalékát teljesítették. Mindez persze kínosan egybecsengett Saborsky 1980-as következtetéseivel. 2023-ban aztán Soyoung Lee újra megvizsgálta a dolgot igen-igen szigorú szemmel, és úgy találta, hogy 1945 után a védelmi szerződésekben vállalt kötelezettségek csupán hét százalékának tettünk eleget.

Mindezt kivetítve a mi valóságunkra, azt jelenti, hogy ha bajba kerülve feltárcsázzuk a NATO segélyszámát, akkor 14 hívásból egy alkalommal fogják csak felemelni a kagylót. 

Amikor tehát azzal hergeltem, hergelem úgy a NATO-, mint a BRICS-hitű polgártársainkat, hogy ezek a szerződések nem sokkal többek, mint egy darab papír, akkor ezt a polgárpukkasztást egy igen jól megásott empirikus fedezékből pufogtatom.

Milyen következtetésre jutunk, ha összevetjük az utóbbi évtizedek empirikus kutatásait a bevezetésben felsorolt védelmi szövetségi „kapufákkal”? Arra, hogy semmi okunk nincs meglepetést mímelni. Gondolom, hogy nem árulok el titkot azzal, hogy a társadalomtudományi kutatások jelentős része vagy semmitmondó köldöknézés, vagy tudományos panírba mártott dühödt polémia. Ezúttal azonban, a kutatás és mindaz, amit a két kincstári szemgolyónkkal érzékelünk, jelentős mértékben egybevág.

Ahogy azt a bevezetőnkben bemutatott példák bizonyítják, nem a NATO vagy a Szabad Világ (sic) omlik össze, és a globális Dél emelkedik fel, hanem ugyanaz a cinikus strukturális logika működik mindkét oldalon. Amit látunk, az formális elkötelezettség csökkenő hozama és a geopolitikai autonómia növekvő értéke. Nem véletlen, hogy azok az államok, akik a legjelentősebb ugrást tették felfelé a szamárlétrán – gondolok itt Törökországra, Szaúd-Arábiára és az Emirátusokra – ezt a több irány felé nyitott autonóm külpolitikát követték és nem egy szövetség turistaosztályán gályáztak.

A valódi kérdés tehát nem az, hogy melyik blokk kerekedett felül, hanem az, hogy léteznek-e még de facto blokkok, és hogy a szövetségek a biztonsági szférában vagy pedig már csak a papírgyűjtés szempontjából relevánsak-e. Végül, de nem utolsósorban érdemes lenne megmagyarázni azt, hogy hogyan alakulhatott ki ez a szakadék a szövetségekkel kapcsolatos percepció és a valóság között?

Az első és legfontosabb ok, hogy évtizedeken át nem a szövetségek általános megbízhatóságát mértük, hanem azon szövetségek bukási arányát, amelyek elég gyengék voltak ahhoz, hogy próbára tegyék őket. Ha voltak is szkeptikus hangok, például az amerikai kiterjesztett nukleáris elrettentés hihetőségével kapcsolatban, azokat igyekeztünk nem meghallani, lelkünk nagyobb nyugvása végett. A második ok, hogy a nukleáris elrettentés és a kölcsönösen biztosított megsemmisítés rémképe gondoskodott róla, hogy bizonyos védelmi szerződések sohasem legyenek próbára téve. A harmadik ok az úgynevezett hegemón szubvenció volt. A szövetség domináns hatalmai különböző mellékes kifizetésekkel, kereskedelmi szerződésekkel, a politikai, biztonsági és médiaelit korrumpálásával tartották össze ezeket a rendszereket. A gyakorlati biztonsági osztalék irrelevánssá vált. A negyedik és a legfontosabb ok az intézményes tehetetlenség a civil és biztonsági bürokráciák, továbbá az agytrösztök és a média berkeiben.

Milyen gyakorlati következtetéseket kell mindebből levonnunk?

Elsősorban azt, hogy akár NATO-, akár BRICS-hívők vagyunk, a szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri. Másodsorban, a napjainkban divatos ötlet az európai stratégiai autonómiával kapcsolatban megmosolyogtatóan naiv. 

Az empirikus adatok és a következtetések általánosíthatósága miatt semmi jogunk nincs feltételezni, hogy egy brüsszeli központú biztonsági szövetség megbízhatóbb lesz-e, mint egy washingtoni központú. Ha pedig már szurkálódok, nem hagyhatom ki az eurázsiai romantikába révedő igazhívőket sem. Miért gondoljuk, hogy egy Moszkva-, Peking- vagy éppen Dusanbe-központú szövetség megbízhatóbb lesz, mint a dekadens nyugati megfelelői? Az utóbbi másfél év példái arra mutatnak, hogy legkevésbé sem az.

De ne búsuljunk, nem a „szabályalapú nemzetközi rend” foszlik semmivé a szemünk láttára, hanem pusztán a belé vetett önámító vakhitünk.

Az itt felvázolt trendek egyértelműen arra utalnak, hogy a stratégiai autonómiának csupán egyetlen életképes formája van, és ez az államok autonómiája. A szuverenistáknak ezt amúgy sem kell megmagyaráznom. Azok pedig, akik egy valóban erős európai hadsereget szeretnének látni, azoknak meg kell érteniük, hogy egy ilyen konstrukció csupán az erős tagállamok erős hadseregeinek az alapozására húzható fel.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekDelta Force

A venezuelai helyzet (2. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Magyar Péter önálló mozgást imitál

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekukrán

Budapest nem Wilsonovo Mesto!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektelefon

Miért egyedül? A teló nem barát

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A Tisza Párt jutalombüntetése

Megyeri Dávid avatarja

Nemcsak a Tisza-szekta jelöltjeit kellene eltiltani a beszédtől, hanem Kapitány Istvánt és Orbán Anitát is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu