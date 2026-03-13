Kínosan mentegette párttársa karlendítését a Tisza alelnöke + videó

Kínosan mentegette párttársa karlendítését a Tisza alelnöke – adta hírül a Hír TV.
Magyar Péter pártja korábban hivatalosan is elismerte, hogy a volt RTL-es riporter, Tárkányi Zsolt látható egy nyilvánosságra került felvételen, amelyen jól kivehetően karlendítést mutat be a Tisza képviselőjelöltje. Ennek ellenére Radnai Márk, a Tisza alelnöke azt állította a Hír TV-nek, hogy nem hallott az ügyről és próbálta elbagatellizálni az esetet.
Szerinte Tárkányi Zsolt a náci karlendítést idéző fotón mindössze integet.
Korábban a hasonló botrányba keveredett jobbikos politikusok szintén integetéssel magyarázták a róluk kikerült kínos felvételeket.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, nehezen félreérthető karmozdulatot tett a Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt. Magyar Péter emberéről a Hetek hírportálhoz jutott el egy kép, amelyen
a férfi látványosan egy náci karlendítést tesz a kamera felé.
A Tisza Párt sajtóosztálya elismerte ugyan, hogy Tárkányi van a képen, ugyanakkor bizonygatta: a férfitől a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék.
