tárkányi zsolt

Kínosan mentegette párttársa karlendítését a Tisza alelnöke + videó

A párt azt ugyan elismeri, hogy Tárkányi Zsolt szerepel a képen, de tagadja, hogy szélsőséges eszméket képviselne.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 20:26
Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben Forrás: Hetek
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kínosan mentegette párttársa karlendítését a Tisza alelnöke – adta hírül a Hír TV.

Magyar Péter pártja korábban hivatalosan is elismerte, hogy a volt RTL-es riporter, Tárkányi Zsolt látható egy nyilvánosságra került felvételen, amelyen jól kivehetően karlendítést mutat be a Tisza képviselőjelöltje. Ennek ellenére Radnai Márk, a Tisza alelnöke azt állította a Hír TV-nek, hogy nem hallott az ügyről és próbálta elbagatellizálni az esetet.

 Szerinte Tárkányi Zsolt a náci karlendítést idéző fotón mindössze integet. 

Korábban a hasonló botrányba keveredett jobbikos politikusok szintén integetéssel magyarázták a róluk kikerült kínos felvételeket.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, nehezen félreérthető karmozdulatot tett a Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt. Magyar Péter emberéről a Hetek hírportálhoz jutott el egy kép, amelyen 

a férfi látványosan egy náci karlendítést tesz a kamera felé.

A Tisza Párt sajtóosztálya elismerte ugyan, hogy Tárkányi van a képen, ugyanakkor bizonygatta: a férfitől a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék.

A DK Tárkányi Zsoltról: náci jelképeknek, azok használóinak nincs helye a magyar közéletben!

A DK-s Varga Zoltán szerint a tiszás Tárkányi Zsoltnak nem szabad szerepet vállalnia a közéletben és le kell mondania a választáson való indulásról – írta a dehir.hu 

A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje úgy reagált a sajtóban megjelent fotóra:

 ami náci karlendítésnek látszik, az nem valami más, hanem az náci karlendítés.

Borítókép: Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben (Forrás: Hetek)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkéri lászló

Költői kérdés

Bayer Zsolt avatarja

Engedelmével, megválaszolom.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
