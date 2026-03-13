Menczer Tamás: A Tisza támogatja az ukrán olajblokádot + videó

A Barátság kőolajvezeték elzárása nemcsak a magyar embereknek okoz károkat, de egyeseknek komoly anyagi hasznot is hoz.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 19:37
Menczer Tamás Forrás: Facebook
Menczer Tamás közösségi oldalán arról írt, hogy a Tisza támogatja az ukrán olajblokádot.

A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a számok makacs dolgok, és azt állította: amióta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elzárta a Barátság kőolajvezetéket, Kapitány István másfél milliárd forintot keresett, míg Bujdosó Andreához 35 millió forint érkezett a Shell-részvények nyomán. Menczer Tamás azt írta, hogy 

Kapitány István és Bujdosó Andrea nap mint nap profitál a háborúból és az ukrán olajblokádból.

A politikus szerint ha a Tisza kerül hatalomra, ezerforintos benzin és háromszoros rezsiár várhat a magyarokra, miközben mások jelentős haszonra tesznek szert.

Bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy a tiszások szerinte nem az embereket képviselik, ezért arra kérte a választókat, hogy ne hagyják magukat megtéveszteni. Menczer Tamás végül úgy fogalmazott, hogy

 április 12-én Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás.

További játékainkhoz kattintson ide!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

