Menczer Tamás: A Tisza támogatja az ukrán olajblokádot + videó

Menczer Tamás közösségi oldalán arról írt, hogy a Tisza támogatja az ukrán olajblokádot.
A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a számok makacs dolgok, és azt állította: amióta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elzárta a Barátság kőolajvezetéket, Kapitány István másfél milliárd forintot keresett, míg Bujdosó Andreához 35 millió forint érkezett a Shell-részvények nyomán. Menczer Tamás azt írta, hogy
Kapitány István és Bujdosó Andrea nap mint nap profitál a háborúból és az ukrán olajblokádból.
A politikus szerint ha a Tisza kerül hatalomra, ezerforintos benzin és háromszoros rezsiár várhat a magyarokra, miközben mások jelentős haszonra tesznek szert.
Bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy a tiszások szerinte nem az embereket képviselik, ezért arra kérte a választókat, hogy ne hagyják magukat megtéveszteni. Menczer Tamás végül úgy fogalmazott, hogy
április 12-én Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás.
