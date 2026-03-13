Lázár János: A Tisza csak arra ad garanciát, hogy a gyűlölet lesz az úr + videó

Lázár János közösségi oldalán arról beszélt, hogy a Fidesszel szemben erősen kampányoló ellenfél azzal indította a választási kampányt, hogy nem mondja meg, mi a választási programja, mert akkor senki nem szavazna rá.

Az építési és közlekedési miniszter azt mondta,

az ellenfél semmiféle garanciát nem ad arra, hogy megmarad a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj, továbbá az adórendszerrel kapcsolatban sem vállal garanciát.

Lázár János úgy fogalmazott, hogy ellenfeleik egyetlen dologra jelentenek biztosítékot: arra, hogy Magyarországon a gyűlölet lesz az úr.