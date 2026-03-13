Öt pártlista lehet az országgyűlési választáson

Az április 12-i országgyűlési választáson öt országos pártlista közül választhatnak a szavazók. Bár korábban hét szervezet jelentett be listát, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) döntései és a nyilvántartásba vételek után végül öt maradt érvényes.

2026. 03. 13. 17:40
Nemzeti Választási Iroda felállítja az országos listát Fotó: illusztráció, MTI, Szigetváry Zsolt
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) törölte a nyilvántartásból A Szolidaritás pártja – Magyar Munkáspárt országos pártlistáját, mert a jelölőszervezet nyilvántartásba vett egyéni jelöltjeinek száma nem érte el a szükséges 71-et.

Az országos lista bejelentésének határideje szombat 16 óra volt. A határidő lejártáig hét pártlistát jelentettek be, ebből hatot – a Mi Hazánk Mozgalom listáját, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáját, a Demokratikus Koalíció listáját, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) listáját, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listáját, valamint A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt közös pártlistáját – az NVB nyilvántartásba vett. 

Az NVB a Tea Párt Közösség listájának nyilvántartásba vételét visszautasította, mert a párt nem teljesítette a lista nyilvántartásba vételének feltételeit, egyetlen egyéni választókerületben sem állított jelöltet.

Az NVB-nek az országos listák nyilvántartásba vételekor a jelölőszervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjeinek számát kellett figyelembe vennie, kivéve azokat a jelölteket, akiknek a nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok elutasították.

A választási eljárásról szóló törvény szerint az NVI-nek törölnie kell a nyilvántartásból a pártlistát, ha a jelölőszervezet jogerősen nyilvántartásba vett és nem törölt, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényben foglalt minimumot.

A Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén elhangzott: mivel A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt országoslista-állítást megalapozó egyéni jelöltjeinek száma a törvényben előírt minimum alá csökkent, az NVI törölte a párt országos listáját a nyilvántartásból.

Az országgyűlési képviselők választásán az a párt állíthat országos listát, amely legalább 14 vármegyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben állít jelöltet.

További játékainkhoz kattintson ide!

 

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
