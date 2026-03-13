Nincsenek túlélői a lezuhant amerikai gépnek Irakban + videó

A legénység egy tagja sem élte túl a Nyugat-Irakban lezuhant amerikai repülőgép katasztrófáját. A hadsereg közlése szerint egy másik katonai gép is érintett volt a balesetben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 13. 19:51
A legénység mind a hat tagja életét vesztette Forrás: AFP
A legénység mind a hat tagja életét vesztette annak az amerikai katonai gépnek, amely csütörtökön Nyugat-Irakban zuhant le – közölte az amerikai katonai vezetés pénteken. Az első hírek arról szóltak, hogy a hatfős személyzetből négyen haltak meg.

A balesetben érintett második repülőgép szintén KC–135 típusú katonai gép volt (Fotó: AFP)

A hadsereg közlése szerint egy másik repülőgép is érintett volt a balesetben, amely nem ellenséges vagy baráti tűz következménye volt. 

A mostani halálesetekkel együtt eddig 13 amerikai katona vesztette életét az Irán elleni amerikai műveletek során, amelyek február 28-án kezdődtek. 

Hét amerikai katona akkor halt meg, amikor egy iráni drón belerepült egy kuvaiti amerikai katonai létesítménybe.

Az esemény körülményeit még vizsgálják. Azonban a repülőgép elvesztése nem ellenséges vagy baráti tűz miatt történt

– áll a közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM) közleményében. Egy amerikai tisztségviselő a Reutersnek elmondta, hogy a balesetben érintett második repülőgép, amely biztonságosan landolt, szintén KC–135 típusú katonai utántöltő gép volt.

A KC–135 – amelyet a Boeing az 1950-es és az 1960-as évek elején épített – egy régóta szolgáló típus, amelyet az amerikai légierő a repülőgépek levegőben történő tankolására használ, lehetővé téve számukra, hogy hosszabb távokat tegyenek meg és hosszabb ideig folytassák a műveleteket leszállás nélkül. A repülőgépet sebesültek szállítására vagy felderítő küldetések végrehajtására is használják.

Rakéta- és dróntámadás érte az olasz katonai bázist Irakban

Arról is beszámoltunk, hogy jelentős rakétatámadás rázta meg az iraki Erbíl katonai bázisát, ahol olasz katonák állomásoznak. Az olasz külügyminiszter tájékoztatása szerint egyetlen katonának sem esett bántódása, időben menedékbe vonultak. A védelmi miniszter a katonák kimenekítésének terveiről nyilatkozott az olasz sajtónak.

Borítókép: Az amerikai légierő egyik B-1 Lancer bombázója, illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

