Nincsenek túlélői a lezuhant amerikai gépnek Irakban + videó

A legénység mind a hat tagja életét vesztette annak az amerikai katonai gépnek, amely csütörtökön Nyugat-Irakban zuhant le – közölte az amerikai katonai vezetés pénteken. Az első hírek arról szóltak, hogy a hatfős személyzetből négyen haltak meg.

A balesetben érintett második repülőgép szintén KC–135 típusú katonai gép volt (Fotó: AFP)

A hadsereg közlése szerint egy másik repülőgép is érintett volt a balesetben, amely nem ellenséges vagy baráti tűz következménye volt.

A mostani halálesetekkel együtt eddig 13 amerikai katona vesztette életét az Irán elleni amerikai műveletek során, amelyek február 28-án kezdődtek.

Hét amerikai katona akkor halt meg, amikor egy iráni drón belerepült egy kuvaiti amerikai katonai létesítménybe.

Az esemény körülményeit még vizsgálják. Azonban a repülőgép elvesztése nem ellenséges vagy baráti tűz miatt történt

– áll a közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM) közleményében. Egy amerikai tisztségviselő a Reutersnek elmondta, hogy a balesetben érintett második repülőgép, amely biztonságosan landolt, szintén KC–135 típusú katonai utántöltő gép volt.