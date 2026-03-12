katonai bázisIránolasz katonáktámadás

Rakéta- és dróntámadás érte az olasz katonai bázist Irakban + videó

Jelentős rakétatámadás rázta meg az iraki Erbíl katonai bázisát, ahol olasz katonák állomásoznak. Az olasz külügyminiszter tájékoztatása szerint egyetlen katonának sem esett bántódása, időben menedékbe vonultak. A védelmi miniszter a katonák kimenekítésének terveiről nyilatkozott az olasz sajtónak.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 03. 12. 19:44
Kurdisztán fővárosában, Erbílben érte iráni drón- és rakétatámadás az olasz katonai bázist Forrás: AFP
Sajtóinformációk szerint az iraki Kurdisztán fővárosában, Erbílben érte iráni drón- és rakétatámadás az olasz katonai bázist. A támadás jelentős károkat okozott, mivel a katonák által használt épületegyüttest érte. Személyi sérülés nem történt, a katonák időben fedezékbe vonultak. A bázison háromszáz olasz katona teljesít szolgálatot egy összetett nemzetközi kontingens részeként, a közelben amerikai bázisok is vannak. Egyelőre nem tisztázott, hogy a rakétatámadás kifejezetten az olasz egységre irányult-e vagy a kontingens más erői voltak a célpontok.

Antonio Tajani megerősítette, hogy a katonai bázison szolgáló katonák jól vannak
Antonio Tajani megerősítette, hogy a katonai bázison szolgáló katonák jól vannak. Fotó: AFP

Megerősítik a katonai bázis biztonságát

A támadást követően Antonio Tajani olasz külügyminiszter nyilatkozott a sajtónak. Megerősítette, hogy a bázison szolgáló katonák jól vannak, nem érte őket fizikai sérülés. 

Hangsúlyozta, hogy az olasz kormány elítéli a kontingens elleni támadást, melyet gyáva lépésként minősített. 

Elmondta, hogy a szövetséges erőkkel együtt megerősítik a katonai bázis biztonságát. A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy felvette a kapcsolatot az iraki nagykövettel, hogy közvetlenül kaphasson információkat a helyzetről, a katonák állapotáról. Tájékoztatott arról is, hogy a készültségi szintet a legmagasabbra emelték a térségben. Guido Crosetto olasz védelmi miniszter a katonai bázis fenntartásával kapcsolatban elmondta, hogy már korábban tervben volt az olasz katonák egy részének átcsoportosítása, illetve hazaszállítása. 

A hazatérés megvalósítása azonban nem egyszerű a jelenlegi konfliktushelyzetben, mert a légi kimenekítés lehetetlenné vált, a katonáknak a szomszédos Törökország felé kell elhagyniuk a területet.

Az erbíli katonai bázist ért támadás az Irán és az USA közti konfliktus része. Erbílt azért választják célpontul az iráni támadók, mert ott jelentős a nyugati katonai és diplomáciai jelenlét. Az olasz katonák a Prima Parthica műveletben töltenek be szolgálatot a térségben, elsősorban a kurd erők kiképzésében vesznek részt. A nemzetközi logisztikai és légi bázist az olasz katonaságon kívül amerikai, brit, német és más NATO-csapatok is használják.

 

Borítókép: Lángokban a katonai bázis (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

