Rakéta- és dróntámadás érte az olasz katonai bázist Irakban + videó

Sajtóinformációk szerint az iraki Kurdisztán fővárosában, Erbílben érte iráni drón- és rakétatámadás az olasz katonai bázist. A támadás jelentős károkat okozott, mivel a katonák által használt épületegyüttest érte. Személyi sérülés nem történt, a katonák időben fedezékbe vonultak. A bázison háromszáz olasz katona teljesít szolgálatot egy összetett nemzetközi kontingens részeként, a közelben amerikai bázisok is vannak. Egyelőre nem tisztázott, hogy a rakétatámadás kifejezetten az olasz egységre irányult-e vagy a kontingens más erői voltak a célpontok.

Antonio Tajani megerősítette, hogy a katonai bázison szolgáló katonák jól vannak. Fotó: AFP

Megerősítik a katonai bázis biztonságát

A támadást követően Antonio Tajani olasz külügyminiszter nyilatkozott a sajtónak. Megerősítette, hogy a bázison szolgáló katonák jól vannak, nem érte őket fizikai sérülés.