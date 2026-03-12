Hajnalban robbanások rázták meg a Közel-Keletet – a kőolaj ára elszabadult

Hajnalban iráni drón csapódott egy lakóépületbe Dubajban. A katasztrófavédelem közlése szerint kisebb tűz ütött ki, amelyet sikerült rövid idő alatt eloltani. Senki nem sérült meg. A szaúdi védelmi minisztérium csütörtök reggeli szűkszavú közleménye szerint az éjszaka 18 iráni drónt lőttek le az ország keleti térségében.

A kőolaj ára elszabadult, miután Irán olajlétesítményeket támadt a térségben

Fotó: AFP

Irán üzemanyagtartályokat lőtt a bahreini repülőtér közelében. Károkról nem érkezett jelentés, a hatóságok a környéken élőket felszólították, hogy vonuljanak biztonságos helyre. Irán több rakétát is indított Izrael felé.

Az izraeli védelmi minisztérium azt közölte, hogy a veszélyeztetett területen élőknek figyelmeztetést küldött. Irak vizein találat ért két olajszállítót, mindkét hajó kigyulladt, de a tüzet sikerült eloltani. Az iráni támadásban egy ember életét vesztette. A hajók legénységét sikerült evakuálni.

Omán elővigyázatosságból minden hajót felszólított, hogy hagyja el legfontosabb olajexport-terminálját, amely a fővárostól, Maszkattól alig 15 kilométerre fekszik. Omán onnan napi mintegy egymillió hordó kőolajat exportál. Az intézkedésre azután került sor, hogy csapás érte az ománi Salalah kikötőt, ahol több olajtároló létesítmény megrongálódott. Az ománi ONA hírügynökség jelentése szerint Irán drónokat indított a kikötő felé, amelyek közül többet megsemmisítettek, személyi sérülés nem történt.

Bahrein szintén csütörtök reggel számolt be arról, hogy az éjszaka Irán az ország északi területén található olajipari létesítményeket támadta. A jelentés arra nem tért ki, hogy a támadás okozott-e kárt. A kőolaj ára csütörtök hajnalban száz dollár fölé emelkedett az ázsiai kereskedésben. Az irányadó északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára röviddel 6 óra után 7,12 dollár (7,74 százalék) emelkedéssel 99,10 dolláron állt, hajnalban 101,53 dolláron is jegyezték.

Borítókép: Több közel-keleti ország is légicsapások célpontjává vált az éjjel (Fotó: AFP)