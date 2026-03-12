Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

BékemenetOrbán Viktormárcius 15.

Orbán Viktor: A legnagyobb és legfontosabb Békemenet!

A március 15-i Békemenetre hívta fel a figyelmet és a részvételre biztatott Orbán Viktor. – Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni! – írta a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 9:11
A legnagyobb és legfontosabb Békemenet! – hívta fel a figyelmet a nemzeti ünnepen szervezett eseményre a közösségi oldalán közétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Budapest, 2024. június 1. Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetén a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén. MTI/Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a CÖF–CÖKA Békemenetén a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Találkozzunk vasárnap! – írta a kormányfő a fotóhoz, amelyen a Békemenet jelszava „A hazádnak szüksége van rád!” olvasható. 

Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!

– biztatott a részvételre a miniszterelnök. 

A miniszterelnök szerdán egy videót is megosztott a Facebookon, amelyben rámutatott a választások tétjére, valamint felidézte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olajblokáddal próbálja megtörni hazánkat.

Közösen ki kell állnunk Magyarországért, mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra. Vagyis: a hazádnak szüksége van rád. Találkozunk március 15-én a Békemeneten és utána itt, a Kossuth téren

– írta Orbán Viktor. 

Arról is beszámoltunk, hogy a március 15-i, sorsfordító Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) ismertette a részleteket: 

a gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren lesz, majd a menet 11 órakor indul el a Szent István körúton a Nyugati tér felé, és az Alkotmány utcán érkeznek meg a Kossuth térre, ahol meghallgatják Orbán Viktor ünnepi beszédét.

Borítókép: A Békemenet résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


add-square Békemenet március 15.

A magyarok a Békemeneten is nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre

Békemenet március 15. 5 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

