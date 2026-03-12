Orbán Viktor: A legnagyobb és legfontosabb Békemenet!

A legnagyobb és legfontosabb Békemenet! – hívta fel a figyelmet a nemzeti ünnepen szervezett eseményre a közösségi oldalán közétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a CÖF–CÖKA Békemenetén a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Találkozzunk vasárnap! – írta a kormányfő a fotóhoz, amelyen a Békemenet jelszava „A hazádnak szüksége van rád!” olvasható.

Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!

– biztatott a részvételre a miniszterelnök.

A miniszterelnök szerdán egy videót is megosztott a Facebookon, amelyben rámutatott a választások tétjére, valamint felidézte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olajblokáddal próbálja megtörni hazánkat.

Közösen ki kell állnunk Magyarországért, mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra. Vagyis: a hazádnak szüksége van rád. Találkozunk március 15-én a Békemeneten és utána itt, a Kossuth téren

– írta Orbán Viktor.

Arról is beszámoltunk, hogy a március 15-i, sorsfordító Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) ismertette a részleteket: