Petra Steger: Európa önmagát pusztítja el az energiapiaci döntésekkel

Az osztrák EP-képviselő szerint évek óta azt lehet látni, hogy Európa gazdasági versenyképessége romlik, miközben a magas energiaárak tönkreteszik a gazdaságot. Mint mondta, egymást követik a szankciós csomagok, miközben az orosz olajról és földgázról való lemondást teljes politikai őrültségnek nevezte.

Steger úgy fogalmazott, hogy az intézkedések következményei ma már mindenki számára érzékelhetők: drágulás, az emberek jóléte hanyatlik.

A politikus kitért a Barátság kőolajvezetékre is, amelyen keresztül több ország – köztük Magyarország – jut energiához.

Egy tagállam fő energiaforrását blokkolják a Barátság vezetéken keresztül, ezzel pedig Magyarország energiabiztonságát rombolják. És mit tesz az EU? Egy szót sem szól, semmit. Hallgat. Sőt, még Ukrajna mellé is áll, és félrenéz akkor is, amikor Zelenszkij egy európai vezetőt gyilkossággal fenyeget meg – ez abszolút botrány.

– fogalmazott a politikus.