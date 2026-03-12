Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Petra Stegerorosz energiaEurópai Unió

Petra Steger: Európa önmagát pusztítja el az energiapiaci döntésekkel

Az Európai Unió energiapolitikáját bíráló videót osztott meg a Facebookon Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: „Amit Ukrajna és Brüsszel művelnek Magyarországgal, azt még egy osztrák patrióta sem tudja szó nélkül hagyni.” A felvételen Petra Steger, a Patrióták Európáért politikusa beszél az uniós energiapolitika következményeiről.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 9:15
Petra Steger (Fotó: AFP)
„Európa saját magát pusztítja el” – fogalmazott Petra Steger, a Patrióták Európáért politikusa, aki élesen bírálta az Európai Unió energiapolitikáját.

Petra Steger (Fotó: AFP)
Az osztrák EP-képviselő szerint évek óta azt lehet látni, hogy Európa gazdasági versenyképessége romlik, miközben a magas energiaárak tönkreteszik a gazdaságot. Mint mondta, egymást követik a szankciós csomagok, miközben az orosz olajról és földgázról való lemondást teljes politikai őrültségnek nevezte.

Steger úgy fogalmazott, hogy az intézkedések következményei ma már mindenki számára érzékelhetők: drágulás, az emberek jóléte hanyatlik.

A politikus kitért a Barátság kőolajvezetékre is, amelyen keresztül több ország – köztük Magyarország – jut energiához. 

Egy tagállam fő energiaforrását blokkolják a Barátság vezetéken keresztül, ezzel pedig Magyarország energiabiztonságát rombolják. És mit tesz az EU? Egy szót sem szól, semmit. Hallgat. Sőt, még Ukrajna mellé is áll, és félrenéz akkor is, amikor Zelenszkij egy európai vezetőt gyilkossággal fenyeget meg – ez abszolút botrány.

– fogalmazott a politikus.

Borítókép: Petra Steger (Fotó: AFP)

Fontos híreink

