Mandiner Mesterterv – Zelenszkij, vagy a Fidesz alakít kormányt Magyarországon? + videó

A műsor vendégei szerint az elmúlt időszakban az Orbán Viktor és családja elleni fenyegetés uralta a közéletet, amelynek véleményük szerint lesz folytatása, de itt nem áll meg a történet, amely Zelenszkij ukrán elnöktől indult ki, majd csatlakozott hozzá, nevezzük csak úgy, a „nyugdíjas főgonosz”, az egykori titkosszolga, valamint több influenszer és ukrán médiamunkás. A műsorban elhangzott, azt akarják velünk elhitetni, hogy az oroszok ukránabbak az ukránoknál. Kifejtették, Zelenszkij aktívan beleavatkozott a magyar választásokba embereivel együtt, az ukrán elnök nyíltan is a magyar belpolitika szereplőjévé vált. Mint fogalmaztak, hiába játszotta el Magyar Péter Tisza-vezér, hogy kiáll a fenyegetések ellen, a Barátság kőolajvezeték lezárása és a Török Áramlat támadásával kapcsolatban nem szólalt meg. Elemzőink szerint az unió is azért van csendben, mert a háttérben Ukrajnára akarják lecserélni Magyarországot, az EU-s bürokrácia retteg attól, hogy marad az Orbán-kormány. Az adásban elhangzott, nehéz napok várnak ránk a választásig, Zelenszkij nem egy racionális elnök, Magyar Péter pedig zsarolható, aki szembe fog menni a korábbi ígéreteivel, a Tisza nem más, mint egy blöffpárt. Kiemelték azt is, hogy az ukránok keményen benne vannak a kampányban, lényegében többet tudnak a Tisza Pártról, mint a politikai szervezet saját magáról. Mint fogalmaztak, minden támogatásnak van ára, ami maffia szintű működésre utal.

A műsorban szó esett a gondolatháborúról, az előre belengetett választási csalásról, az aranykonvojról, valamint azt is átbeszélték, hogy a Tisza Párt miért gyakorol nyomást a kisebb pártokra. Friss közvélemény-kutatások, szoros küzdelem, banditizmus és a Békemenet sem maradt ki a Mandiner Mesterterv friss adásából.