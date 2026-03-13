zelenszkijtisza pártfidesz

Mandiner Mesterterv – Zelenszkij, vagy a Fidesz alakít kormányt Magyarországon? + videó

Lesz folytatása hazánk, valamint Orbán Viktor és családjának fenyegetésének? Valóban azt akarják elhitetni velünk, hogy az oroszok ukránabbak az ukránoknál? Az unió kicserélné Magyarországot Ukrajnára? Még nehéz napok várnak ránk a választásokig? Erről is kérdezte a Mandiner Mesterterv című podcastműsorában Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét, valamint G. Fodor Gábort, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatóját.

2026. 03. 13. 19:55
A műsor vendégei szerint az elmúlt időszakban az Orbán Viktor és családja elleni fenyegetés uralta a közéletet, amelynek véleményük szerint lesz folytatása, de itt nem áll meg a történet, amely Zelenszkij ukrán elnöktől indult ki, majd csatlakozott hozzá, nevezzük csak úgy, a „nyugdíjas főgonosz”, az egykori titkosszolga, valamint több influenszer és ukrán médiamunkás. A műsorban elhangzott, azt akarják velünk elhitetni, hogy az oroszok ukránabbak az ukránoknál. Kifejtették,  Zelenszkij aktívan beleavatkozott a magyar választásokba embereivel együtt, az ukrán elnök nyíltan is a magyar belpolitika szereplőjévé vált. Mint fogalmaztak, hiába játszotta el Magyar Péter Tisza-vezér, hogy kiáll a fenyegetések ellen, a Barátság kőolajvezeték lezárása és a Török Áramlat támadásával kapcsolatban nem szólalt meg. Elemzőink szerint az unió is azért van csendben, mert a háttérben Ukrajnára akarják lecserélni Magyarországot, az EU-s bürokrácia retteg attól, hogy marad az Orbán-kormány. Az adásban elhangzott, nehéz napok várnak ránk a választásig, Zelenszkij nem egy racionális elnök, Magyar Péter pedig zsarolható, aki szembe fog menni a korábbi ígéreteivel, a Tisza nem más, mint egy blöffpárt. Kiemelték azt is, hogy az ukránok keményen benne vannak a kampányban, lényegében többet tudnak a Tisza Pártról, mint a politikai szervezet saját magáról. Mint fogalmaztak, minden támogatásnak van ára, ami maffia szintű működésre utal.

A műsorban szó esett a gondolatháborúról, az előre belengetett választási csalásról, az aranykonvojról, valamint azt is átbeszélték, hogy a Tisza Párt miért gyakorol nyomást a kisebb pártokra. Friss közvélemény-kutatások, szoros küzdelem, banditizmus és a Békemenet sem maradt ki a Mandiner Mesterterv friss adásából. 

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu