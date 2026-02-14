Robert C. Castel: A NATO és a francia atomernyő

Régi biztonságpolitikai közhely, hogy abból, ha egy adott helyzet fenntarthatatlan, még nem következik, hogy létezik egy józan ésszel elfogadható megoldása. Ennek a paradoxonnak a hagyományos megoldása pedig az szokott lenni, hogy egy testcsellel kikerüljük, és magunk mögött hagyjuk a józan ész korlátait.

Ezt a mutatványt egyre gyakrabban látjuk különböző európai biztonsági tótumfaktumok részéről. Ha például Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa komoly képpel kijelentheti, hogy Európának nincs szüksége az USA-ra, mert majd Ukrajna megvédi, akkor régi müncheni házigazdánkat, Wolfgang Ischingert sem hibáztathatjuk, ha az amerikai atomernyőt franciára akarja lecserélni.

Behajtunk az ernyőshöz, lekapja a szalonkép­telenné vált amerikai paraplét, a helyébe biggyeszt egy elegánsabb franciát, és mi már hajtunk is tovább. Mi baj lehet belőle? Ernyő – ernyő, atom – atom.

A probléma, hogy az ernyők nem teremtettek egyenlőnek, és a fagylaltunkat díszítő papírernyőcske, egy viseltes öreg paraplé és egy T–11-es ejtőernyő között van némi különbség. Az aszfalton állva mindez minimálisnak tűnhet, ám 250 méter magasságban a különbség egy igen kellemetlen ténye­cskévé válik. Ugyanez vonatkozik a nagy hévvel beharangozott ernyőcserére is.

Az amerikai, illetve a francia nukleáris arzenál teljesen más kontextusban született, teljesen más evolúciós pályát járt be és teljesen más eszközökkel teljesen más célokat szolgál.

Csupán azért, mert a gyorsan romló kapcsolatok az Atlanti-óceán két partja között számos politikai kérdést és dilemmát vetnek fel az amerikai nukleáris védőernyő megbízhatóságával és ár-érték arányosságával kapcsolatban, még nem következik, hogy erre a problémára létezik egy könnyű, gyors és elegáns katonai megoldás.

Ahhoz, hogy megértsük, miért nem olyan egyszerű dolog ez az ernyőcsere, érdemes összehasonlítanunk a jelenlegi, USA dominálta NATO-ernyőt a francia parapléval.

Kezdjük talán a két doktrína közötti különbségekkel.

A NATO-garancia lényege az európai és az amerikai biztonság összekapcsolása egy olyan kenderkötéllel, amelyben a nukleáris fegyverek csupán az egyik rostot képezik. Ahhoz, hogy az így kialakult kiterjesztett elrettentés hihető legyen úgy barát, mint ellenség számára, az évek folyamán a doktrína számos rugalmassági és fokozatossági faktorral gazdagodott.