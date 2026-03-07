idezojelek
Magyar Péter ismét belekötött a katolikusokba

Ha nem tudnánk, hogy miféle ember ez a zilált idegzetű politikus, azt hihetnénk, hogy fontos számára a krisztusi szeretet.

Bánó Attila avatarja
Bánó Attila
valláskatolikuspolitikaMagyar Péter 2026. 03. 07. 5:59
Magyar Péter a Tisza Párt egyik rendezvényén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti körleveléről többek között így prédikált a hallgatóságának: „A magyar katolikus templomokban felolvasott hírlevélben tizenhatszor szerepel a háború szó, de Jézus Krisztus neve egyetlenegyszer sem. Ide jutottunk.”

A tiszás elnök a körlevelet hírlevélnek nevezte. A pontatlanság talán abból adódott, hogy nagyon hiányzott neki Jézus Krisztus neve. Igaz, a nagyböjti körlevél hivatkozik Krisztus földi helytartójára, XIV. Leó pápára, na de Magyar Péternek ez nem elég.

A körlevél idézi a szentatya szavait, amelyeket az idei első Úrangyala imádság utáni üzenetében mondott az ukrajnai háborúról: „Közel állok mindazokhoz, akik szenvednek, és imádkozom értük. […] Az elhúzódó konfliktus egyre súlyosabb következményekkel jár a civilek számára, elmélyíti a népek közötti szakadékot, és egyre távolabbra sodorja az igazságos és tartós békét.” Továbbá szerepel a pápától ez a tavalyi kijelentése is: „A fegyverek hangjának el kell hallgatnia, és a testvériség, az igazságosság hangjának kell felülkerekednie.”

Magyar Péter nem a körlevél legfontosabb üzenetére figyelt. Ráadásul csúsztatott. A körlevélben ugyanis a „háború” annak elítéléseként szerepel, felszólít a békére, illetve a gyűjtésre az ukrajnai harcoktól szenvedőknek. A Tisza elnöke ezúttal a katolikus püspökökbe kötött bele, amivel a katolikusellenesség terén szintet lépett.

Emlékszünk, két éve, május 10-én Putnokon szidalmazta a miséről kijövő hívőket, akik éppen arrafelé vonultak, ahol ő kampányolt. A tiszás elnök akkor szinte őrjöngve kiabálta a templomból kijövő polgármester és a hívők felé: „Hogy mer a templomba menni, polgármester úr? Szégyelljék magukat mind, hogy ilyen embert követnek, és templomba mennek!” Most még azt is kijelentette, hogy a „szervezet” háborús kormánypropagandával támadja le a híveit. Magyar Péter szerint tehát az egyháznak a háború elítélésére, a békekötésre vonatkozó felszólítása nem más, mint háborús kormánypropaganda.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha nem tudnánk, hogy miféle ember ez a zilált idegzetű politikus, azt hihetnénk, hogy fontos számára a krisztusi szeretet, a humánum és a hazafiság, hiszen időnként előszeretettel jelenik meg a nemzeti zászlóval. Gyanút kelthet viszont, hogy miközben az ukrajnai háborút elítélő körlevelet bírálja, azonközben egyetlen alkalmat sem ragad meg a kárpátaljai magyarokat sújtó tragédiák, a törvénytelen kényszersorozások elleni tiltakozásra. Ezekkel kapcsolatban feltűnően hallgat.

A Tisza Párt elnökének hallgatása azért is döbbenetes, mert igen jó barátai vannak Ukrajnában. Igaz, őket nem a kényszersorozott magyarok közül válogatja. Nem volt barátja a botfalvai illetőségű, háromgyermekes Kolbász Miklós, aki nemrég hunyt el az ukrán fronton. És nem volt a barátja Komóci György sem, aki tavaly halt meg szolgálat közben (a beregszászi járásban fekvő, Gát nevű községben temették el). Továbbá nem volt a barátja Sebestyén Józsefnek sem, akit a szadista módszereikről elhíresült ukrán sorozó tisztek Beregszászról hurcoltak el. Őt Munkácson, a 128. különálló hegyi rohamegységtől egy erdőbe vittek, majd vasrudakkal ütlegelték. A később is bántalmazott férfi pár napon belül belehalt a sérülésekbe.

Ez csupán három név a száznál több magyar áldozatból, akik Magyar Péter barátai lehettek volna, ő azonban inkább egy Tseber (Ceber) Roland Ivanovics nevű barátot választott, akit ráadásul a testvérének nevezett.

Roland „testvér” egészen véletlenül a kárpátaljai katonai közigazgatás tisztje, továbbá a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, valamint a Zelenszkij által alapított, a Nép Szolgája párt tagja. Mellesleg kémtevékenység miatt hazánkban nem kívánatos személy. Ő valamiért nem került ki a frontra, viszont vezetője lett egy helyi Tisza-szigetnek, amely a Tisza Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezet nevet viseli. Ez a testvéri kapcsolat lehet a magyarázat Magyar Péter hallgatására.

Szégyenszemre ide jutott.

A szerző író, újságíró

