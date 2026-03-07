Magyar Péter ismét belekötött a katolikusokba

Magyar Péter a Tisza Párt egyik rendezvényén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti körleveléről többek között így prédikált a hallgatóságának: „A magyar katolikus templomokban felolvasott hírlevélben tizenhatszor szerepel a háború szó, de Jézus Krisztus neve egyetlenegyszer sem. Ide jutottunk.”

A tiszás elnök a körlevelet hírlevélnek nevezte. A pontatlanság talán abból adódott, hogy nagyon hiányzott neki Jézus Krisztus neve. Igaz, a nagyböjti körlevél hivatkozik Krisztus földi helytartójára, XIV. Leó pápára, na de Magyar Péternek ez nem elég.

A körlevél idézi a szentatya szavait, amelyeket az idei első Úrangyala imádság utáni üzenetében mondott az ukrajnai háborúról: „Közel állok mindazokhoz, akik szenvednek, és imádkozom értük. […] Az elhúzódó konfliktus egyre súlyosabb következményekkel jár a civilek számára, elmélyíti a népek közötti szakadékot, és egyre távolabbra sodorja az igazságos és tartós békét.” Továbbá szerepel a pápától ez a tavalyi kijelentése is: „A fegyverek hangjának el kell hallgatnia, és a testvériség, az igazságosság hangjának kell felülkerekednie.”

Magyar Péter nem a körlevél legfontosabb üzenetére figyelt. Ráadásul csúsztatott. A körlevélben ugyanis a „háború” annak elítéléseként szerepel, felszólít a békére, illetve a gyűjtésre az ukrajnai harcoktól szenvedőknek. A Tisza elnöke ezúttal a katolikus püspökökbe kötött bele, amivel a katolikusellenesség terén szintet lépett.

Emlékszünk, két éve, május 10-én Putnokon szidalmazta a miséről kijövő hívőket, akik éppen arrafelé vonultak, ahol ő kampányolt. A tiszás elnök akkor szinte őrjöngve kiabálta a templomból kijövő polgármester és a hívők felé: „Hogy mer a templomba menni, polgármester úr? Szégyelljék magukat mind, hogy ilyen embert követnek, és templomba mennek!” Most még azt is kijelentette, hogy a „szervezet” háborús kormánypropagandával támadja le a híveit. Magyar Péter szerint tehát az egyháznak a háború elítélésére, a békekötésre vonatkozó felszólítása nem más, mint háborús kormánypropaganda.