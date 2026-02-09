A brüsszeli vezetők és Zelenszkij együtt teszik tönkre Európát

idezojelek
Bármilyen szégyenteljesen viselkednek mifelénk a hazaárulók, Magyarország akkor is a többségben lévő, józanul gondolkodó hazafiak földje. Labancok sajnos mindig voltak és lesznek köztünk, de meggyőződésem, hogy hiába csúsznak-másznak a brüsszeli gazdáik lábainál, hiába dörgölőznek az ukrajnai rezsimhez, ez nem vezethet választási győzelemhez. Kudarchoz viszont annál inkább.

A magabiztosnak látszó, de egyre bizonytalanabb helyzetű Volodimir Zelenszkij Davosban provokálta Orbán Viktort. Ezzel rossz szolgálatot tett az ukránbarát Tisza Pártnak, mert ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy Orbán Viktor képviseli és védelmezi a magyar érdekeket, nem pedig Magyar Péter. 

Ha az Ukrajnának szánt 1500 milliárd dollárnyi, elképesztő mértékű pénzügyi támogatás megvalósulna, akkor nemcsak a ma élő európai polgárok, hanem azok unokái és dédunokái is menthetetlenül eladósodnának. A Tisza Párt kormányra kerülésével ez az őrült program minden magyar családnak csaknem két és fél millió forintjába kerülne. Zelenszkij szerint ez teljesen rendjén való, mert a magyarok Ukrajnának nyújtott humanitárius segítsége kevés.

Az ukrán elnök davosi beszédében bírálta Orbán Viktort és más vezetőket, akiket alig burkoltan azzal az elcsépelt váddal illetett, hogy az unión belül erősítik Oroszország politikai befolyását. Ezt a szemtelen kijelentést tette: – Minden Viktor, aki európai pénzből él, és közben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbe kólintást, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak.

A magyar miniszterelnök elegánsan válaszolt az otrombaságra. Ezt üzente az ukrán elnöknek: 

Kedves Volodimir! Úgy látom, nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút.

Zelenszkij európai pénzből élőnek és az európai érdekek kiárusítójának nevezte Orbán Viktort, holott ezekkel hitelesebben jellemezhetné önmagát és brüsszeli megbízóit. Ukrajna négy éve él a Nyugat köldökzsinórján, négy éve keményen pumpolja azokat az európai adófizetőket, akiknek semmi közük nincs az ukrajnai háborúhoz, és egyelőre tehetetlenül tűrik a rajtuk uralkodó, háborús pszichózisban élő, vezetésre alkalmatlan politikusokat.

Nemrég napvilágot látott, hogy a Spanyolországban élő Anatolij Sarij, az ismert ellenzéki ukrán videóblogger az egyik videójában megállapította, hogy Volodimir Zelenszkij szándékosan eszkalálja a konfliktust Magyarországgal, mert maga mögött tudja az Európai Bizottság támogatását. Sarij úgy véli, Zelenszkij célja a magyar választások befolyásolása.

 Nekünk nem újdonság az ukrán vlogger megállapítása, viszont jelzi, hogy a belügyeinkbe való ukrán beavatkozás már külföldről is látszik. Brüsszel magatartásával kapcsolatban Sarij meglátása helyes. Az unió kártékony politikája egyre elviselhetetlenebb, s jogos a kérdés, hogy vajon mivel magyarázható az uniós polgárok önpusztító türelme. Nos, jórészt azzal, hogy a fősodratú sajtó nem siet a segítségükre.

Udo Ulfkotte, a 2017-ben, idő előtt elhunyt, bátor német újságíró és politológus annak idején minőséginek tartott nyugati médiumok hírszerkesztési módszereit tanulmányozta. Megvásárolt újságírók című sikeres könyvében már 2014-ben feltette a kérdést: 

vajon milyen drogokat fogyaszthatnak a szerkesztőségekben? Szerinte ugyanis a sajtó elveszítette a kapcsolatát a valósággal, és vezető újságírók keresték a közelségét annak az elitnek, amely sok millió ember szenvedéséért felelős.

Ulfkotte kérdése most is időszerű, a globalista „elit” által megvásárolt újságírók ma is vannak, de már indokoltabb lenne az iránt érdeklődni: vajon milyen drogokat fogyasztanak a brüsszeli döntéshozók? Bármivel is kábítják magukat az ottani hölgyek és urak, úgy viselkednek, mint akiknek a háború nem probléma. A jelek szerint rendjén valónak tartják, hogy évek óta mindennap százak, olykor ezrek halnak, nyomorodnak meg az ukrajnai háborúban, miközben ők jómódban és nyugalomban élnek. Akárcsak a nácizmus haszonélvezői, akik az utolsó percig eltökélten kitartottak. Addig, amíg teljesen tönkretették Európát.

Nagyon sok múlik az áprilisi választásokon. Állítsuk meg Brüsszel hataloméhes talpnyalóit!

A szerző író, újságíró

