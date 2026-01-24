idezojelek
Vélemény

Áprilisban tiszta választással győz a nemzeti oldal

Magyar Péter súlyos következményekkel fenyegetőzik arra az esetre, ha nem a Tisza nyeri meg a választást.

Bánó Attila avatarja
Bánó Attila
Cikk kép: undefined
tisza pártmagyar pétergyőzelemválasztásorbán viktoruniócsalás 2026. 01. 24. 6:44
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP
0

Hónapokkal ezelőtt, a tavaszi választások várható eredményéről beszélgettem egyik ismerősömmel. Váratlanul megjegyezte, hogy a Fidesznek mindenképp győznie kellene, ha másképp nem, akár választási csalás árán is. Az illető korábban a nemzeti oldal szimpatizánsának mutatta magát előttem, de ezúttal kibújt a szög a zsákból.

Az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy akad­hat-e a nemzeti oldalnak olyan jóakarója, aki választási csalással szeretné kormányon látni a Fidesz–KDNP-t? A ki nem mondott kérdésre a válaszom − magamban − határozott nem volt. Kimondva viszont úgy reagáltam, hogy 

egyrészt áprilisban lenyomjuk a Tisza Pártot, mint a rajzszöget, másrészt, ha rosszul állna a szénánk, akkor sem folyamodnánk csaláshoz, mert az nem fér össze a neveltetésünkkel.

A beszélgetés óta eltelt némi idő, azután előjöttek azok a hírek, amelyekben a Tisza Párt előrevetítette a kormánypártok esetleges választási csalását. Tiszás közszereplők beszéltek arról, hogy a Fidesz csalásra készül, ezért be kell vetni a „demokratikus ellenállás” minden eszközét. Sikorski lengyel külügyminiszter, Brüsszel egyik megbízható lakája például kilátásba helyezte az Európai Unió kemény fellépését Magyarországgal szemben, ha a választások úgymond tisztességtelenek lesznek. Ez esetben hazánk szavazati jogának felfüggesztését is kilátásba helyezte, de tudjuk, hogy ez régi óhaja az unió balliberális vezetőinek.

Brüsszel szempontjából nagy a tét. A jelenlegi kormánypártok újabb győzelme azt jelentené, hogy Ukrajna ész nélkül szorgalmazott, gyorsított uniós csatlakozása megakadna, és a háború folytatásának további finanszírozását sem támogatná a békepárti Orbán-kormány.

Április közeledtével Magyar Péter láthatóan egyre idegesebb, ami a nyilatkozataiból szépen nyomon követhető. Súlyos következményekkel fenyegetőzik arra az esetre, ha a hatóságok netán akadályoznák a Tisza Párt győzelmét. Ez is jól jelzi a pártelnök zavarodottságát. Vajon a hatóságok mely részéhez címezte az üzenetét? Mely hatóságok képesek akadályozni a Tisza Párt győzelmét a választói akarattal szemben? És ha a választók többsége a Fideszre szavaz, akkor ­miért nem őket fenyegeti a „hatóságok” helyett? Ebben még lenne logika, tekintve, hogy a választások tisztaságára minden párt, valamint hazai és külföldi megfigyelők sokasága ügyel majd. (Ahogy négy évvel ezelőtt is.)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tudjuk, mit jelent a „demokratikus ellenállás” minden eszközének bevetésével való fenyegetőzés. Nem a nemzeti oldal szokása az utcákon való randalírozás, ha elégedetlen a választási eredménnyel. Elegendő a méltóságteljes békemenetek, illetve az engedély nélküli ellenzéki demonstrációk, erőszakos hídfoglalások közötti különbségekre gondolni.

Tudjuk, Manfred Weber és Magyar Péter többi brüsszeli támogatói előszeretettel emlegetnek diktatúrát, ha Magyarországról és Orbán Viktorról esik szó. Mi viszont, akik itt élünk, nap mint nap tapasztaljuk annak a demokráciának az előnyeit, amely nem hazudja, hanem ténylegesen garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát, amely nagy türelemmel szemléli a külföldről támogatott, izgága ellenzékiek provokációit,

 és amely már az ötödik választási ciklusban tartja a kormány élén Orbán Viktort, akihez képest Magyar Péter csak egy jelentéktelen „mitugrász”.

A Tisza Párt elnöke – némi brüsszeli pénzek ígérete fejé­ben − gond nélkül megszavazná Ukrajna csatlakozását, elfogadná az ebből eredő, mérhetetlen gazdasági és biztonsági kártételeket, a hatalmas összegű uniós költségvetést, amelynek jelentős része a Zelenszkij-rezsim feneketlen zsákjában kötne ki. Ne csodálkozzon a Tisza Párt ukránbarát brüsszeli vazallusa, ha a magyar választók többsége átlát a szitán, és nem bízza rá az ország vezetését.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója a Mandiner Mesterterv című műsorában a tiszás csalásvádakat egy előre felépített politikai menekülőútnak nevezték. 

G. Fodor szerint a Tisza már nem a győzelemmel, hanem a választási vereséggel számol és igyekszik előremenekülni. Valóban erről van szó.

Ha naiv lennék, azt gondolnám, csupán véletlen egybeesés van az említett, egykori beszélgetés és a Tisza Párt mostani megnyilvánulásai között. A véletlen azonban kizárható, amikor a mindenre elszánt tiszások alattomos hatalomszerzési módszereivel szembesülünk.

A szerző író, újságíró

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekjavítóintézet

Bebukottak – nem változik semmi

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekmagyarország

Biztos pont a bizonytalan világban

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekorosz gáz

A magyar Jockey máris pimaszkodik

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkommunista

Fleck elvtárs hadüzenete

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekbojtor istván

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

Fábián Tibor avatarja

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu