Áprilisban tiszta választással győz a nemzeti oldal

Hónapokkal ezelőtt, a tavaszi választások várható eredményéről beszélgettem egyik ismerősömmel. Váratlanul megjegyezte, hogy a Fidesznek mindenképp győznie kellene, ha másképp nem, akár választási csalás árán is. Az illető korábban a nemzeti oldal szimpatizánsának mutatta magát előttem, de ezúttal kibújt a szög a zsákból.

Az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy akad­hat-e a nemzeti oldalnak olyan jóakarója, aki választási csalással szeretné kormányon látni a Fidesz–KDNP-t? A ki nem mondott kérdésre a válaszom − magamban − határozott nem volt. Kimondva viszont úgy reagáltam, hogy

egyrészt áprilisban lenyomjuk a Tisza Pártot, mint a rajzszöget, másrészt, ha rosszul állna a szénánk, akkor sem folyamodnánk csaláshoz, mert az nem fér össze a neveltetésünkkel.

A beszélgetés óta eltelt némi idő, azután előjöttek azok a hírek, amelyekben a Tisza Párt előrevetítette a kormánypártok esetleges választási csalását. Tiszás közszereplők beszéltek arról, hogy a Fidesz csalásra készül, ezért be kell vetni a „demokratikus ellenállás” minden eszközét. Sikorski lengyel külügyminiszter, Brüsszel egyik megbízható lakája például kilátásba helyezte az Európai Unió kemény fellépését Magyarországgal szemben, ha a választások úgymond tisztességtelenek lesznek. Ez esetben hazánk szavazati jogának felfüggesztését is kilátásba helyezte, de tudjuk, hogy ez régi óhaja az unió balliberális vezetőinek.

Brüsszel szempontjából nagy a tét. A jelenlegi kormánypártok újabb győzelme azt jelentené, hogy Ukrajna ész nélkül szorgalmazott, gyorsított uniós csatlakozása megakadna, és a háború folytatásának további finanszírozását sem támogatná a békepárti Orbán-kormány.

Április közeledtével Magyar Péter láthatóan egyre idegesebb, ami a nyilatkozataiból szépen nyomon követhető. Súlyos következményekkel fenyegetőzik arra az esetre, ha a hatóságok netán akadályoznák a Tisza Párt győzelmét. Ez is jól jelzi a pártelnök zavarodottságát. Vajon a hatóságok mely részéhez címezte az üzenetét? Mely hatóságok képesek akadályozni a Tisza Párt győzelmét a választói akarattal szemben? És ha a választók többsége a Fideszre szavaz, akkor ­miért nem őket fenyegeti a „hatóságok” helyett? Ebben még lenne logika, tekintve, hogy a választások tisztaságára minden párt, valamint hazai és külföldi megfigyelők sokasága ügyel majd. (Ahogy négy évvel ezelőtt is.)