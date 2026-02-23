Nyugati hazugságok egykor és ma

Az Oroszország elleni gyűlöletkampány, illetve az a híresztelés, hogy az oroszok Európa megtámadását tervezik, feltűnően emlékeztet Nyugat-Európa vezetőinek első világháború előtti magatartására. Ezt a magatartást mutatja be a Gerry Docherty és Jim Macgregor skót szerzőpáros A titkos elit című, nagy feltűnést keltő könyvében. A szerzők ebben kifejtik, hogy

az első világháború történetéről egy évszázadon keresztül sikerült elfedni az igazságot. A terjedelmes, sokáig lappangó dokumentumok és levéltári források információira is támaszkodó mű rávilágít arra a „Titkos Elit”-nek nevezett társaságra, amely befolyásos gazdasági, politikai és közéleti szereplőkből jött létre Nagy-Britanniában, 1891-ben.

A titkos társaság tagjainak fő célkitűzése az volt, hogy hosszú távon elősegítsék a Brit Birodalom világpolitikai elsőségét. Ennek érdekében elhatározták egy komolyabb háború kirobbantását, mivel úgy ítélték meg, hogy a feltörekvő Németország veszélyezteti a britek világhatalmi pozícióit. A britek és a franciák 1904-ben megkötötték az Entente Cordiale szerződést, miközben a sajtó hathatós közreműködésével meggyőzték a közvélemény nagy részét, hogy Németország háborúra készül.

A háború kitörésében érdekelt nagy hatalmú provokátorok pontosan tudták, hogy a nyugati szövetségesek katonai ereje jelentősen meghaladja a Német Császárságét, valamint a hozzá húzó Osztrák–Magyar Monarchiáét, mégis az Európát fenyegető német veszéllyel riogatták saját polgáraikat.

A németgyűlölet lángját sikerült olyan mértékűvé szítani, amelyhez hasonlót manapság látni Oroszországgal szemben.

A Nagy Háború lefolyását, végső kimenetelének történetét ismerjük. Tudjuk, hogy az első világháborút lezáró békekonferenciát 1918 végén Párizsba hívták össze. Az ünnepélyes megnyitót Versailles-ban tartották 1919. január 18-án. Kevésbé köztudott, hogy a békekonferenciát előkészítő Négyek Tanácsa szakbizottságot állított fel a háborús felelősség „felderítésére”. Ennek tagjait kizárólag a győztes hatalmak képviselőiből választották ki. A konferencia főtanácsa 1919 márciusától a négy szövetséges nagyhatalom legfőbb vezetői­ből állt (előtte ezt a szerepet a Tízek Tanácsa töltötte be). Az Egyesült Államokat Woodrow Wilson elnök, Nagy-Britanniát Lloyd George miniszterelnök, Franciaországot Georges Clemenceau miniszterelnök, Olaszországot pedig Vittorio Emanuele Orlando miniszterelnök képviselte. A Négyek Tanácsa időnként kiegészült Japán képviselőjével, illetve a külügyminiszterek ötfős tanácsával.