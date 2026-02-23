idezojelek
Vélemény

Nyugati hazugságok egykor és ma

Az első világháború történetéről és fő felelőseiről több mint egy évszázadon keresztül sikerült elfedni az igazságot.

Bánó Attila
Az Oroszország elleni gyűlöletkampány, illetve az a híresztelés, hogy az oroszok Európa megtámadását tervezik, feltűnően emlékeztet Nyugat-Európa vezetőinek első világháború előtti magatartására. Ezt a magatartást mutatja be a Gerry Docherty és Jim Macgregor skót szerzőpáros A titkos elit című, nagy feltűnést keltő könyvében. A szerzők ebben kifejtik, hogy 

az első világháború történetéről egy évszázadon keresztül sikerült elfedni az igazságot. A terjedelmes, sokáig lappangó dokumentumok és levéltári források információira is támaszkodó mű rávilágít arra a „Titkos Elit”-nek nevezett társaságra, amely befolyásos gazdasági, politikai és közéleti szereplőkből jött létre Nagy-Britanniában, 1891-ben.

A titkos társaság tagjainak fő célkitűzése az volt, hogy hosszú távon elősegítsék a Brit Birodalom világpolitikai elsőségét. Ennek érdekében elhatározták egy komolyabb háború kirobbantását, mivel úgy ítélték meg, hogy a feltörekvő Németország veszélyezteti a britek világhatalmi pozícióit. A britek és a franciák 1904-ben megkötötték az Entente Cordiale szerződést, miközben a sajtó hathatós közreműködésével meggyőzték a közvélemény nagy részét, hogy Németország háborúra készül. 

A háború kitörésében érdekelt nagy hatalmú provokátorok pontosan tudták, hogy a nyugati szövetségesek katonai ereje jelentősen meghaladja a Német Császárságét, valamint a hozzá húzó Osztrák–Magyar Monarchiáét, mégis az Európát fenyegető német veszéllyel riogatták saját polgáraikat. 

A németgyűlölet lángját sikerült olyan mértékűvé szítani, amelyhez hasonlót manapság látni Oroszországgal szemben.

A Nagy Háború lefolyását, végső kimenetelének történetét ismerjük. Tudjuk, hogy az első világháborút lezáró békekonferenciát 1918 végén Párizsba hívták össze. Az ünnepélyes megnyitót Versailles-ban tartották 1919. január 18-án. Kevésbé köztudott, hogy a békekonferenciát előkészítő Négyek Tanácsa szakbizottságot állított fel a háborús felelősség „felderítésére”. Ennek tagjait kizárólag a győztes hatalmak képviselőiből választották ki. A konferencia főtanácsa 1919 márciusától a négy szövetséges nagyhatalom legfőbb vezetői­ből állt (előtte ezt a szerepet a Tízek Tanácsa töltötte be). Az Egyesült Államokat Woodrow Wilson elnök, Nagy-Britanniát Lloyd George miniszterelnök, Franciaországot Georges Clemenceau miniszterelnök, Olaszországot pedig Vittorio Emanuele Orlando miniszterelnök képviselte. A Négyek Tanácsa időnként kiegészült Japán képviselőjével, illetve a külügyminiszterek ötfős tanácsával.

Ez a függetlennek nem nevezhető grémium alig két hónap után megállapította, hogy a világháborút a központi hatalmak előre megfontolt szándékkal készítették elő. Az „eredményt” a szakbizottság amerikai tagjai is elfogadták, és így indokolták véleményüket: „A világháború Ausztria–Magyarországnak és Németországnak abból az előre megfontolt szándékából indult ki, hogy Szerbiát megsemmisítse, mivel elzárta útjukat a Dardanelláktól, és megakadályozta nagyravágyó terveiknek megvalósítását.”

A szakbizottság véleményéből adódott volna, hogy a világháborút kiprovokáló Monarchia trónörököse, Ferenc Ferdinánd ellen 1914. június 28-án Szarajevóban végrehajtott merénylet is a későbbi vesztesek előre megfontolt szándékának következménye volt. Ilyen összefüggést azonban nehéz lett volna megállapítani.

A Négyek Tanácsa ülésein „természetesen” Magyarország háborús felelőssége is felmerült. Paul Mantoux, a francia delegáció tolmácsa és jegyzőkönyvvezetője 1955-ben beszámolt a Négyek Tanácsának tárgyalásairól. A jegyzőkönyvekből jól kiolvasható, hogy magyarellenesnek nevezhető álláspontot elsősorban a franciák foglaltak el,

közülük is leginkább Stephen Pichon külügyminiszter. Pichon a március 31-i ülésen többek között ezeket mondta: „Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a magyarok a legádázabb ellenségeink közé tartoznak. A magyar kormányt arányos felelősség terheli a háború kirobbantásáért. Elég, ha Tisza szerepére utalunk. A Monarchia politikáját a magyar politika irányította, és a magyarok harcoltak ennek fenntartásáért.”

Pichon úgy tett, mintha semmit sem tudott volna gróf Tisza István hadüzenet-ellenes felfogásáról, a szarajevói merényletet követő, mérsékelt hangú parlamenti beszédeiről. Szemrebbenés nélkül kijelentette: „Mi el vagyunk kötelezve Romániának, hiszen megígértük neki az erdélyiek felszabadítását. Meghúztunk egy vonalat, amelyet igazságosnak tartunk.”

Ma már jól tudjuk: 

az erdélyiek felszabadítása a Pichon-féle virágnyelven azt jelentette, hogy a győztesek Romániához csatolják Erdélyt a Partiummal, a Bánsággal és Máramarossal együtt. Egy olyan országhoz, amelyhez hosszú történelme során soha nem tartozott. Nyugat-Európa vezetői ma is hazudnak, és akadályozzák a békekötést.

Ráadásul álomvilágban élnek. Arról álmodoznak, hogy győztesen kerülhetnek ki egy oroszellenes háborúból. Pedig ha ez atomháború lesz, akkor ők is csak a másvilágon ébredhetnek fel.

A szerző író, újságíró

