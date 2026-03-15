Orbán Viktor nagy vállalást tett: Ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Az ukránok Orbán Viktor és családja fenyegetésével akarnak célt érni + videó

A honvédelmi miniszter a Békemenet indulása előtt a Magyar Nemzetnek mondta el véleményét az ukránok nyomásgyakorlásáról.

2026. 03. 15. 13:26
Azzal, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az a céljuk, hogy Magyarországon egy olyan kaotikus állapot alakuljon ki, amelyben a magyarok elbizonytalanodnak, és miután senki sem szereti, hogyha az üzemanyag ára az egekbe emelkedik, akár a politikai véleményét is megváltoztassa. 

A honvédelmi miniszter a Békemenet előtt a Magyar Nemzet munkatársának elmondta, 

ez egy elég jól összerakott, kombinált hibrid hadművelet része, amit egyébként az ukránok már nagyon régóta alkalmaznak. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy látja, a kőolajvezeték elzárásának, a

folyamatos nyomásgyakorlásnak a csúcsa a magyar miniszterelnök és családja elleni fenyegetés, ameddig nem lett volna szabad eljutni. 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
