Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Az ukránok Orbán Viktor és családja fenyegetésével akarnak célt érni + videó

Azzal, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az a céljuk, hogy Magyarországon egy olyan kaotikus állapot alakuljon ki, amelyben a magyarok elbizonytalanodnak, és miután senki sem szereti, hogyha az üzemanyag ára az egekbe emelkedik, akár a politikai véleményét is megváltoztassa.
A honvédelmi miniszter a Békemenet előtt a Magyar Nemzet munkatársának elmondta,
ez egy elég jól összerakott, kombinált hibrid hadművelet része, amit egyébként az ukránok már nagyon régóta alkalmaznak.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy látja, a kőolajvezeték elzárásának, a
folyamatos nyomásgyakorlásnak a csúcsa a magyar miniszterelnök és családja elleni fenyegetés, ameddig nem lett volna szabad eljutni.
