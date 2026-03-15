Pataky Attila a Békemenet élén: A szeretet etet, a gyűlölet meg ölet + videó

A friss Kossuth-díjas Pataky Attila érzelmes szavakkal és határozott kiállással buzdította a kormánypárti szimpatizánsokat az április 12-i választások előtti hajrában. Az Edda legendás frontembere a békére vágyó tömeg élén vonul a 2026-os Békemeneten.

Pillanatkép a 2026-os Békemenetről. Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

Pataky Attila a tömegben menetelve arról beszélt, miért tartja fontosnak, hogy ott legyen az eseményen.

52 éve terepen vagyok, 52 éve teszem a dolgom. Szeretetet viszek és szeretetet kapok

– mondta a rockzenész, aki szerint a magyar nyelv a világ egyik legkifejezőbb nyelve.

Pataky Attila úgy fogalmazott: szerinte most arról kell döntenie az országnak, hogy milyen jövőt szeretne.

A szeretet etet, a gyűlölet meg ölet. Most azt kell eldönteni, hogy szeretetországot építünk vagy gyűlöletországot

– mondta.

Az Edda frontembere hangsúlyozta: 52 éve a szeretet oldalán áll, ezért érzi úgy, hogy ott a helye a Békemeneten, az Edda-táborral együtt.

Felidézte azt is, hogy nemrég az Arénában adott koncertjükön mintegy 15 ezer ember ünnepelt velük. „Arra kértem őket, hogy öleljük át egymást, szeressük egymást – ez a jövő” – fogalmazott.

A zenész arról is beszélt, hogy családja jövője miatt is fontos számára a béke és a biztonság.

Két gyönyörű fiam van és egy gyönyörű unokám, lány, 22 éves. Nekik békét, nyugalmat és egy élhető országot szeretnék. Ezért vagyok itt

– mondta Pataky Attila.

Borítókép: Pataky Attila számára nem volt kérdés, hogy részt vesz a Békemeneten (Fotó: Hatlaczki Balázs)