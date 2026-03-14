Magyarország nem fél az ukrán fenyegetésektől

Zelenszkij elnök zsarolja és durván fenyegeti hazánkat és Orbán Viktort, de az idő nem neki dolgozik.

Bánó Attila
2026. 03. 14. 6:55
Ukrajnából újabban különösen durva, szó szerint halálos fenyegetéseket küldenek hazánknak, Orbán Viktor miniszterelnöknek és családjának. Ehhez képest bensőséges és szívélyes kapcsolat jellemzi az Európai Unió és Ukrajna vezetőinek viszonyát. Olyannyira, hogy nemrég Strasbourgban bejelentették: Zelenszkij megkapja az újonnan alapított Európai Érdemrendet, amelyet azoknak adnak, akik jelentős mértékben hozzájárultak az európai integrációhoz, az európai értékek előmozdításához és védelméhez. 

Ha a Magyarországon lekapcsolt ukrán aranykonvoj is része az európai értékek előmozdításának, akkor Zelenszkij valóban megérdemli a kitüntetést. És persze megérdemli azokért a robbantásokért és blokádokért, amelyekkel hozzájárult az európai olajválsághoz. 

Az orosz kőolaj hiánya éppen mostanában teszi tönkre az unió gazdaságát, de ez nyilván erősíti az integrációt és védi az európai értékeket.

Az uniós bürokrácia és az ukrán rezsim szívélyes kapcsolata sajnos emlékeztet minket egy jómódú, művelt és kényes ízlésű úriember, illetve egy bárdolatlan útonálló barátságára, legalábbis első pillantásra. Mert alaposabban vizsgálódva alkalmunk nyílik a brüsszeli vezetés igazi arcának megismerésére. 

A korrupciós botrányok elsimítása, a globalista politikai és gazdasági érdekek gátlástalan kiszolgálása, a nemzetállami hatáskörök folyamatos csorbítása, az ukrajnai háború elnyújtásának bűnös támogatása láttán megállapíthatjuk, hogy az európai fehér gallérok mögül fekete öves bűnözőkre jellemző vonások villannak elő. 

Akik saját állampolgáraikra illegális migránsok millióit zúdítják, a mezőgazdaságból élőket uniós szabályokkal gúzsba kötik és közben a piacokat az előírásoknak nem megfelelő ukrán terményekkel árasztják el, akik a béke és a normalitás útját járó Magyarországot folyamatosan büntetik, s 

eltűrik, hogy Ukrajna politikai nyomást gyakorolva elzárja hazánktól az orosz kőolajat, sőt Orbán Viktor miniszterelnököt halállal fenyegesse, nos, ezek a vezetők valójában nem különbek a minden gaztettre képes ukrán barátaiknál.

Zelenszkij ukrán elnök durván fenyegeti hazánkat és miniszterelnökünket, amiért elítéljük a háborút és kiállunk a mielőbbi béke megteremtése mellett. A diktátor üzenetét persze komolyan kell venni, mert már több célszemély likvidálására adhatott utasítást. Elég, ha az utóbbi idők oroszországi merényletei­re gondolunk, amelyeket az ukrán titkosszolgálat hajtott végre orosz katonai vezetők, illetve ellenségnek tekintett civilek ellen.

Robert Fico szlovák miniszterelnök nem hagyta szó nélkül a felháborító provokációt. Felszólította az Európai Unió vezetőit, hogy utasítsák vissza Zelenszkij fenyegető kijelentéseit, és határolódjanak el tőle. Többek között ezt mondta: „Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij ukrán elnök azt gondolja, mi az ő szolgái vagyunk, és meg kell tennünk mindent, amit elvár. Mi mindenben segítünk neki, ő viszont árt nekünk. Ötszázmillió eurós kárt okozott nekünk tavaly, ami a gáz tranzitdíjait illeti”. A fenyegetéssel kapcsolatban Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt főtitkára kijelentette: „azonnal le kell állítani Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát”, továbbá le kell állítani minden kifizetést „a korrupció sújtotta országnak”. Ezt a témát azonban az Európai Parlament nem volt hajlandó megvitatni. Tudjuk jól, az igaz ügyek szolgálatához és képviseletéhez nemcsak megfelelő tudásra, hanem kellő bátorságra és tisztességre is szükség van.

Miniszterelnökünk nem rettent meg Zelenszkij üzeneteitől, és jelezte, hogy mindaddig blokkolja az Ukrajnának szánt euró­milliárdok átutalását, amíg az ukrán elnök a Barátság olajvezetéket zárva tartva zsarolja hazánkat és kockáztatja energiabiztonságunkat.

Magyarországot egy jóval erősebb, állig felfegyverzett szomszédos ország vezetője fenyegeti. A magyar hazafiakat nem lehet megfélemlíteni, de sokan kérdezhetik: mit tehetünk ezzel szemben? Szerintem azt, hogy továbbra sem hunyászkodunk meg. Ez a magatartás ugyanis távol áll tőlünk, magyaroktól. A történelmünk megtanított bennünket arra, hogy csak bátran, a túlerőtől sem félve lehetünk sikeresek.

A Zelenszkij-féle fenyegetésből az is leszűrhető, hogy az ukrán elnök helyzete egyre bizonytalanabb, és agresszív kijelentésekkel próbálja megszilárdítani ingatag pozícióját. Nyilvánvaló, hogy elszakadt a realitásoktól, és nem lát tovább a saját orránál. Azt sem tudja, hogy az ilyen merényletek visszafelé hatnak. 

Ha tényleg megkísérelné valóra váltani verbális fenyegetéseit, Magyarországon nem úgy módosulna a belpolitikai képlet, ahogyan ő szeretné. Az ukránbarát Magyar Péter és a Tisza Párt eltűnne a színről, s a Fidesz–KDNP pedig hosszú időn keresztül a legnépszerűbb politikai erő maradna. 

Európa számos országában tovább erősödnének a patrióta erők, a politikai változások felgyorsulnának, ami nem kedvezne a jelenlegi ukrán diktatúrának. Igaz, az idő sem így, sem úgy nem neki dolgozik.

A szerző író, újságíró

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
