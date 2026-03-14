Magyarország nem fél az ukrán fenyegetésektől

Ukrajnából újabban különösen durva, szó szerint halálos fenyegetéseket küldenek hazánknak, Orbán Viktor miniszterelnöknek és családjának. Ehhez képest bensőséges és szívélyes kapcsolat jellemzi az Európai Unió és Ukrajna vezetőinek viszonyát. Olyannyira, hogy nemrég Strasbourgban bejelentették: Zelenszkij megkapja az újonnan alapított Európai Érdemrendet, amelyet azoknak adnak, akik jelentős mértékben hozzájárultak az európai integrációhoz, az európai értékek előmozdításához és védelméhez.

Ha a Magyarországon lekapcsolt ukrán aranykonvoj is része az európai értékek előmozdításának, akkor Zelenszkij valóban megérdemli a kitüntetést. És persze megérdemli azokért a robbantásokért és blokádokért, amelyekkel hozzájárult az európai olajválsághoz.

Az orosz kőolaj hiánya éppen mostanában teszi tönkre az unió gazdaságát, de ez nyilván erősíti az integrációt és védi az európai értékeket.

Az uniós bürokrácia és az ukrán rezsim szívélyes kapcsolata sajnos emlékeztet minket egy jómódú, művelt és kényes ízlésű úriember, illetve egy bárdolatlan útonálló barátságára, legalábbis első pillantásra. Mert alaposabban vizsgálódva alkalmunk nyílik a brüsszeli vezetés igazi arcának megismerésére.

A korrupciós botrányok elsimítása, a globalista politikai és gazdasági érdekek gátlástalan kiszolgálása, a nemzetállami hatáskörök folyamatos csorbítása, az ukrajnai háború elnyújtásának bűnös támogatása láttán megállapíthatjuk, hogy az európai fehér gallérok mögül fekete öves bűnözőkre jellemző vonások villannak elő.

Akik saját állampolgáraikra illegális migránsok millióit zúdítják, a mezőgazdaságból élőket uniós szabályokkal gúzsba kötik és közben a piacokat az előírásoknak nem megfelelő ukrán terményekkel árasztják el, akik a béke és a normalitás útját járó Magyarországot folyamatosan büntetik, s

eltűrik, hogy Ukrajna politikai nyomást gyakorolva elzárja hazánktól az orosz kőolajat, sőt Orbán Viktor miniszterelnököt halállal fenyegesse, nos, ezek a vezetők valójában nem különbek a minden gaztettre képes ukrán barátaiknál.

Zelenszkij ukrán elnök durván fenyegeti hazánkat és miniszterelnökünket, amiért elítéljük a háborút és kiállunk a mielőbbi béke megteremtése mellett. A diktátor üzenetét persze komolyan kell venni, mert már több célszemély likvidálására adhatott utasítást. Elég, ha az utóbbi idők oroszországi merényletei­re gondolunk, amelyeket az ukrán titkosszolgálat hajtott végre orosz katonai vezetők, illetve ellenségnek tekintett civilek ellen.