A Liverpool és a City kiszemeltjeiről szólhat a vb, mégis egy marokkói okozhat szenzációt

A 17 éves Gilberto Mora egy éve már a válogatott hőse volt, mi lesz most a vb-n? Fotó: AFP/Frederic J. Brown

Az afrikai kontinensen maradva a dél-afrikaiak belső védője, Mbekezeli Mbokazi, jelenleg a Chicago védője. A húszesztendős Mbokazi mindössze 177 centiméter magas, talán egyelőre az európai klubok ezért óvakodtak az ő leigazolásától, de ez a torna után változhat.

A társházigazda mexikóiak a 17 éves Gilberto Morára tesznek nagy tételben, hogy most fogja magát megmutatni. Mora nem az az izgulós típus, 2025-ben az Arany-kupán a negyed-, elődöntőben, majd a fináléban is kezdő volt. A Honduras ellen 1-0-ra megnyert elődöntőben ő adta a gólpasszt. A mexikói Tijuana középpályásaként már 44 mérkőzést játszott a profik között az élvonalban, 17 évesen.

Mára már a világon gyakorlatilag mindenhol ismerik a bosnyákok indulóját (I am from Bosnia – Take me to America, aki még nem hallotta, ide kattintva megteheti), ez viszont aligha futott volna akkorát, ha a 18 éves Kerim Alajbegovic, majd a PSV 21 esztendős tehetsége, Esmir Bajraktarevic nem lövik be a saját büntetőjüket az olaszok elleni vb-pótselejtezőn. Alajbegovic álma, hogy egyszer a Real Madridban játsszon, gyakran a szélről becselez, majd onnan lövi ki a hosszút. Nevelőklubja, a Bayer Leverkusen elengedte a Salzburghoz, de a mostani idény után gyorsan visszavásárolták. Erre a párosra biztosan érdemes lesz figyelni a bosnyákok találkozóin, akik Kanadával, Katarral és Svájccal játszanak, így a továbbjutás sem lehetetlen.