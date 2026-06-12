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A Liverpool és a City kiszemeltjeiről szólhat a vb, mégis egy marokkói okozhat szenzációt

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Borzasztóan fiatalok, mégis egy ország sorsát képesek eldönteni a már zajló labdarúgó-vb-n. Összegyűjtöttünk tíz olyan tehetséget, akik korukból adódóan az első vb-jükre készülnek, és egy-egy jó szereplés a nyári klubváltásukat is megalapozhatja. A Liverpool és a Manchester City kiszemelt tehetségétől kezdve Marokkó 18 esztendős csillagáig szerepelnek a listán, de a bosnyákoktól is ketten kaptak tőlünk „meghívót”.

Perlai Bálint
2026. 06. 12. 5:11
Ayyoub Bouaddi, a Lille marokkói játékosa okozhatja az igazi meglepetést a mostani világbajnokságon
Ayyoub Bouaddi, a Lille marokkói játékosa okozhatja az igazi meglepetést a mostani világbajnokságon Fotó: AFP/Abdel Majid Bziouat
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Ayyoub Bouaddi nemcsak piszkosul fiatal, hanem a marokkói középpálya kulcsfigurája lehet a vb-n
 Ajub Buaddi (Ayyoub Bouaddi) fiatalon a marokkói középpálya kulcsfigurája lehet a vb-nFotó: Getty Images via AFP/Vincent Carchietta

Brazília csoportjában szerepel a legutóbbi világbajnokság negyedik helyezettje, Marokkó is, ahol a Lille 18 éves középpályása, Ajub Buaddi (Ayyoub Bouaddi) robbanhat be igazán a köztudatba. A játékos már 16 évesen bemutatkozott a Konferencialigában.

A 185 centiméter magas Buaddit elsősorban komplexitása emeli ki: védekező középpályásként hatalmas területeket képes lefedni, sokat szerel, magabiztosan cselez, és hosszú passzokat is bátran vállal. 

Buaddi korábban a francia U21-es válogatottban szerepelt, ám Didier Deschamps nem hívta meg a felnőttkeretbe, így végül a marokkói válogatottat választotta, amelyben csak májusban mutatkozott be. A cikk írója – amennyiben Marokkó nem búcsúzik idő előtt – az ő berobbanásától várja a legtöbbet. 

Thomas Tuchel rendszerének tökéletesítője

Az angol válogatottban a Nottingham Forest játékosa, Elliot Anderson jelentheti azt az egyensúlyt, amelyre Thomas Tuchelnek szüksége van. Nem véletlen, hogy a 23 éves játékos a Manchester City egyik nyári célpontja lehet, akárcsak Diomandé esetében, itt is százmillió euró feletti átigazolási díjról beszélhetünk. Anderson, ha kell, a védelem előtt marad, ezzel területet biztosítva Declan Rice számára, ugyanakkor a progresszív passzok sem állnak távol tőle. A Forest szurkolói csak „Geordie Maradonának” becézik. Ő a funkcionalitás megtestesítője a modern labdarúgásban. 

ORLANDO, FLORIDA - MARCH 26: Luka Vuskovic of Croatia controls the ball during the international friendly match between Colombia and Croatia at Camping World Stadium on March 26, 2026 in Orlando, Florida. Julio Aguilar/Getty Images/AFP (Photo by Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Luka Vuskovic még csak 18 éves, de a horvátoknál ő lehet a következő Josko Gvardiol  Fotó: Getty Images via AFP/Julio Aguilar

A horvátoknál szinte minden az utolsó világbajnokságára készülő Luka Modricról szól, de mellette ott van a Hamburg belső védője, Luka Vuskovic is, aki a Tottenham játékosaként – az angolok már 16 évesen leigazolták a Hajduk Splittől, de 18. születésnapjáig nem léphetett be az országba – kölcsönben töltötte az idényt a kikötővárosban. A The Athletic a legnagyobb potenciálú fiatal védők egyikeként hivatkozik a 19 éves játékosra, akinek fejjátéka kiemelkedő, és ez a góljai számában is megmutatkozik: a Hamburger SV színeiben 28 mérkőzésen hat gólt szerzett. Vuskovic a párharcok megnyerésében is kiváló. A Wolfsburg ellen például 13 párharca volt, és mind a 13-at megnyerte. 

Négy éve a katari világbajnokságról a horvátok bronzéremmel tértek haza, az akkor húszéves Josko Gvardiol pedig berobbant a nemzetközi elitbe. A Manchester City 2023 nyarán kilencvenmillió euróért igazolta le az RB Leipzigtől. Vuskovic aligha kívánhatna ennél többet. 

Akinek a mentora Mohamed Szalah 

Íme még pár tehetség, akinek a nevét valószínűleg egyre gyakrabban fogjuk olvasni a sajtóban. Ott van az egyiptomi Hamza Abdelkarim, akit 18 évesen a Barcelona igazolt le. Nem rossz ómen... Abdelkarim a vb-n Mohamed Szalahtól tanulhat, a hírek szerint a Liverpooltól távozó szélső külön kérte, hogy vele legyen egy szobában, így a pályán kívül is egyfajta mentora lehet. 

A 17 éves Gilberto Mora egy éve már a válogatott hőse volt, mi lesz most a vb-n?
A 17 éves Gilberto Mora egy éve már a válogatott hőse volt, mi lesz most a vb-n? Fotó: AFP/Frederic J. Brown

Az afrikai kontinensen maradva a dél-afrikaiak belső védője, Mbekezeli Mbokazi, jelenleg a Chicago védője. A húszesztendős Mbokazi mindössze 177 centiméter magas, talán egyelőre az európai klubok ezért óvakodtak az ő leigazolásától, de ez a torna után változhat. 

A társházigazda mexikóiak a 17 éves Gilberto Morára tesznek nagy tételben, hogy most fogja magát megmutatni. Mora nem az az izgulós típus, 2025-ben az Arany-kupán a negyed-, elődöntőben, majd a fináléban is kezdő volt. A Honduras ellen 1-0-ra megnyert elődöntőben ő adta a gólpasszt. A mexikói Tijuana középpályásaként már 44 mérkőzést játszott a profik között az élvonalban, 17 évesen.  

Mára már a világon gyakorlatilag mindenhol ismerik a bosnyákok indulóját (I am from Bosnia – Take me to America, aki még nem hallotta, ide kattintva megteheti), ez viszont aligha futott volna akkorát, ha a 18 éves Kerim Alajbegovic, majd a PSV 21 esztendős tehetsége, Esmir Bajraktarevic nem lövik be a saját büntetőjüket az olaszok elleni vb-pótselejtezőn. Alajbegovic álma, hogy egyszer a Real Madridban játsszon, gyakran a szélről becselez, majd onnan lövi ki a hosszút. Nevelőklubja, a Bayer Leverkusen elengedte a Salzburghoz, de a mostani idény után gyorsan visszavásárolták. Erre a párosra biztosan érdemes lesz figyelni a bosnyákok találkozóin, akik Kanadával, Katarral és Svájccal játszanak, így a továbbjutás sem lehetetlen.

 

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