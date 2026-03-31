Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Piros lap és tizenegyespárbaj a bosnyák–olasz pótselejtezőn, Olaszország lemaradt a vb-ről!

A nyári labdarúgó-világbajnokság európai pótselejtezőin kedd éjjel négy mérkőzést játszottak a vb-részvételért, az A ágon Bosznia-Hercegovina–Olaszország meccset. Az olasz válogatott Zenicán a 15. percben megszerezte a vezetést, de az első félidő végén emberhátrányba került. A bosnyák csapat a 79. percben egyenlített, s 1-1 után végül tizenegyespárbaj döntött – a bosnyákok javára.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 23:42
Gianluca Mancininak ez nagyon fájt, de a kiesés még jobban fájhat. Nagy csatát hozott a Bosznia-Hercegovina–Olaszország mérkőzés, és a bosnyákok nyerték meg Fotó: ELVIS BARUKCIC Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A négyszeres világbajnok Olaszország az A ágon a csütörtöki elődöntőben 2-0-ra verte az északír csapatot Bergamóban, és Gennaro Gattuso szövetségi kapitány játékosai a lefújás után örültek annak, hogy Bosznia-Hercegovina Wales ellen idegenben 1-1 után tizenegyesekkel felülkerekedik. Úgy gondolták, hogy a bosnyák válogatott – a „Sárkányok” – könnyebb ellenfél, mint a walesi. A bosnyákok még csak egy vb-n vettek részt, 2014-ben, és legutóbb az olasz válogatott is akkor járt világbajnokságon. S bár Olaszország idegenben is favoritként várhatta a keddi összecsapást, intő jel lehetett számára, hogy 2018-ben és 2022-ben is a pótselejtezőn bukott el. Nyolc éve a svédekkel szemben maradt alul 1-0-s összesítéssel, négy éve pedig már az elődöntőben kikapott Észak-Macedóniától, ráadásul az ekkor már egymeccses párharcban hazai pályán veszített 1-0-ra. Most a találkozó előtt az olasz válogatott kapusa, Gianluigi Donnarumma arról beszélt, hogy feltüzelték magukat.

Gianluigi Donnarumma az Olaszország–Észak-Írország meccs után, amit az olasz válogatott 2-0-ra megnyert Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Olaszország abszolút favorit volt Bosznia-Hercegovina ellen

Amint arról beszámoltunk, Bosznia-Hercegovinában már hétfőn az egész ország a találkozó lázában égett. S azt már előre tudhattuk, hogy Zenica városában a kicsi Bilino Polje Stadionban sem lesz telt ház, mert az UEFA megbüntette a bosnyák szövetséget, így csak 9000 szurkoló válthatott jegyet. Ugyanakkor a pályára néző házakon az erkéllyel rendelkező lakástulajdonosok közül sokan bérbe adták az erkélyeket, hogy ott is drukkolhassanak. Az esélyekről mindent elmondott, hogy olasz válogatott keretének értéke 833,50 millió euró, a bosnyákoké csupán 127,10. A hazaiaknál a már 40 éves Edin Dzeko piaci értéke már csak 1,5 millió euró, de a 147-szeres válogatott csatár csütörtökön Cardiffban megszerezte a 73. gólját a nemzeti csapatban, és ez nagyon fontos gól volt, a bosnyákok ezzel egyenlítettek Wales ellen a 86. percben.

A Bosznia-Hercegovina–Olaszország meccsre a bosnyák szurkolók kemény magja, a másfél éve Budapesten is megfordult BHFanaticos nagy tűzijátékkal hangolt, és nem volt kérdés, hogy a stadionban 9000 szurkoló előtt pokoli hangulat vár az olasz válogatottra. 

Az olaszok érkezése:

Moise Kean gólja, Alessandro Bastoni piros lapja

Az első percekben Donnarummának akadt dolga, a 15. percben viszont az olaszok megszerezték a vezetést, mégpedig hatalmas kapushiba után. Nikola Vasilj, a St. Pauli 30 esztendős, 25-szörös válogatott hálóőre megzavarodott, amikor egy hazaadás után Mateo Retegui letámadta, Nicolo Barellához passzolta a labdát, aki továbbtette Moise Kean elé, a Fiorentina csatára pedig 18 méterről senkitől sem zavaratva egyből beemelte a bal felső sarokba (0-1).

A 42. percben aztán jött az újabb dráma, de a túlodalon, az olasz válogatott tíz emberre fogyatkozott! Veszélyes bosnyák akciók, majd Donnarumma rossz kirúgása után a hazaiaktól Amar Memic lépett ki a bal oldalon, Alessandro Bastoni pedig a 16-os előtt utolsó emberként elkaszálta. Clément Turpin francia játékvezető azonnal felmutatta a piros lapot az Internazionale védőjének. Gattuso rögtön reagált, Retegui helyére Federico Gatti, a Juventus védője jött be.

Az olasz válogatott most sem jutott ki a vb-re, a bosnyákok ünnepelhetnek

Az olaszok a játékrész hajráját megúszták gól nélkül, de nehéz második félidő elé néztek. A lelátón ott volt a szerbek teniszlegendája, Novak Djokovics is, hogy kiszurkolja a bosnyák győzelmet. A 60. percben a kiugró Kean viszont megszerezhette volna a második olasz gólt, de csúnyán a kapu fölé durrantott. A 79. percben pedig egyenlített a házigazda, a csereként beállt Haris Tabakovic befejelt egy jobb oldali beadást, az olaszok hiába reklamálták, hogy Donnarummát támadták (1-1). A bosnyákok emberelőnyben nagy fölényben játszottak, és 91. percben 11-est is kaphattak volna Ermedin Demirovic lerántásánál, de Turpin és a VAR nem így látta. Így jött a kétszer 15 perces hosszabbítás. A 102. percben Tarik Muharemovic a kilépő Pio Esposito felrúgásáért a 16-os előtt csak sárga lapot kapott egy ahhoz hasonló esetben, mint amiért korábban Bastoni pirosat, most az olaszok háboroghattak. A hosszabbítás nem hozott gólt, így tizengyespárbaj döntött – a bosnyákok javára. Az olaszok első lövője, Esposito a kaput sem találta el, Bryan Cristante pedig a lécre lőtte a labdát, a nem hibázó bosnyákok a tizenegyespárbajt 4-1-re nyerték meg.
 

Európai vb-pótselejtezők, döntők

  • Bosznia-Hercegovina–Olaszország 1-1 (0-1, 1-0, 0-0) – tizenegyesekkel: 4-1, gólszerzők: Tabakovic (79.), illetve M. Kean (15.), kiállítva: Bastoni (Olaszország, 41.)
  • Svédország–Lengyelország 3-2 (2-1), gólszerzők: Elanga (20.), Lagerbielke (44.), Gyökeres (88.), illetve Zalewski (33.), Swiderski (55.)
  • Koszovó–Törökország 0-1 (0-0), gólszerző: Aktürkoglu (53.)
  • Csehország–Dánia 2-2 (1-0, 0-1, 1-0) – tizenegyesekkel: 3-1, gólszerzők: Sulc (3.), Krejci (100.), illetve J. Andersen (72.), Hogh (111.)
     

Bosnyák szurkolók a mérkőzés előtt:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Napok hordaléka

Bayer Zsolt avatarja

Az én hordalékom mindössze két nap termése. És elborzasztó, mint egy mérgező szeméthegy.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
