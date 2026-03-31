Piros lap és tizenegyespárbaj a bosnyák–olasz pótselejtezőn, Olaszország lemaradt a vb-ről!

A négyszeres világbajnok Olaszország az A ágon a csütörtöki elődöntőben 2-0-ra verte az északír csapatot Bergamóban, és Gennaro Gattuso szövetségi kapitány játékosai a lefújás után örültek annak, hogy Bosznia-Hercegovina Wales ellen idegenben 1-1 után tizenegyesekkel felülkerekedik. Úgy gondolták, hogy a bosnyák válogatott – a „Sárkányok” – könnyebb ellenfél, mint a walesi. A bosnyákok még csak egy vb-n vettek részt, 2014-ben, és legutóbb az olasz válogatott is akkor járt világbajnokságon. S bár Olaszország idegenben is favoritként várhatta a keddi összecsapást, intő jel lehetett számára, hogy 2018-ben és 2022-ben is a pótselejtezőn bukott el. Nyolc éve a svédekkel szemben maradt alul 1-0-s összesítéssel, négy éve pedig már az elődöntőben kikapott Észak-Macedóniától, ráadásul az ekkor már egymeccses párharcban hazai pályán veszített 1-0-ra. Most a találkozó előtt az olasz válogatott kapusa, Gianluigi Donnarumma arról beszélt, hogy feltüzelték magukat.
Olaszország abszolút favorit volt Bosznia-Hercegovina ellen
Amint arról beszámoltunk, Bosznia-Hercegovinában már hétfőn az egész ország a találkozó lázában égett. S azt már előre tudhattuk, hogy Zenica városában a kicsi Bilino Polje Stadionban sem lesz telt ház, mert az UEFA megbüntette a bosnyák szövetséget, így csak 9000 szurkoló válthatott jegyet. Ugyanakkor a pályára néző házakon az erkéllyel rendelkező lakástulajdonosok közül sokan bérbe adták az erkélyeket, hogy ott is drukkolhassanak. Az esélyekről mindent elmondott, hogy olasz válogatott keretének értéke 833,50 millió euró, a bosnyákoké csupán 127,10. A hazaiaknál a már 40 éves Edin Dzeko piaci értéke már csak 1,5 millió euró, de a 147-szeres válogatott csatár csütörtökön Cardiffban megszerezte a 73. gólját a nemzeti csapatban, és ez nagyon fontos gól volt, a bosnyákok ezzel egyenlítettek Wales ellen a 86. percben.
A Bosznia-Hercegovina–Olaszország meccsre a bosnyák szurkolók kemény magja, a másfél éve Budapesten is megfordult BHFanaticos nagy tűzijátékkal hangolt, és nem volt kérdés, hogy a stadionban 9000 szurkoló előtt pokoli hangulat vár az olasz válogatottra.
