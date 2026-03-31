Piros lap és tizenegyespárbaj a bosnyák–olasz pótselejtezőn, Olaszország lemaradt a vb-ről!

Az olaszok érkezése:

Moise Kean gólja, Alessandro Bastoni piros lapja

Az első percekben Donnarummának akadt dolga, a 15. percben viszont az olaszok megszerezték a vezetést, mégpedig hatalmas kapushiba után. Nikola Vasilj, a St. Pauli 30 esztendős, 25-szörös válogatott hálóőre megzavarodott, amikor egy hazaadás után Mateo Retegui letámadta, Nicolo Barellához passzolta a labdát, aki továbbtette Moise Kean elé, a Fiorentina csatára pedig 18 méterről senkitől sem zavaratva egyből beemelte a bal felső sarokba (0-1).

A 42. percben aztán jött az újabb dráma, de a túlodalon, az olasz válogatott tíz emberre fogyatkozott! Veszélyes bosnyák akciók, majd Donnarumma rossz kirúgása után a hazaiaktól Amar Memic lépett ki a bal oldalon, Alessandro Bastoni pedig a 16-os előtt utolsó emberként elkaszálta. Clément Turpin francia játékvezető azonnal felmutatta a piros lapot az Internazionale védőjének. Gattuso rögtön reagált, Retegui helyére Federico Gatti, a Juventus védője jött be.

Az olasz válogatott most sem jutott ki a vb-re, a bosnyákok ünnepelhetnek

Az olaszok a játékrész hajráját megúszták gól nélkül, de nehéz második félidő elé néztek. A lelátón ott volt a szerbek teniszlegendája, Novak Djokovics is, hogy kiszurkolja a bosnyák győzelmet. A 60. percben a kiugró Kean viszont megszerezhette volna a második olasz gólt, de csúnyán a kapu fölé durrantott. A 79. percben pedig egyenlített a házigazda, a csereként beállt Haris Tabakovic befejelt egy jobb oldali beadást, az olaszok hiába reklamálták, hogy Donnarummát támadták (1-1). A bosnyákok emberelőnyben nagy fölényben játszottak, és 91. percben 11-est is kaphattak volna Ermedin Demirovic lerántásánál, de Turpin és a VAR nem így látta. Így jött a kétszer 15 perces hosszabbítás. A 102. percben Tarik Muharemovic a kilépő Pio Esposito felrúgásáért a 16-os előtt csak sárga lapot kapott egy ahhoz hasonló esetben, mint amiért korábban Bastoni pirosat, most az olaszok háboroghattak. A hosszabbítás nem hozott gólt, így tizengyespárbaj döntött – a bosnyákok javára. Az olaszok első lövője, Esposito a kaput sem találta el, Bryan Cristante pedig a lécre lőtte a labdát, a nem hibázó bosnyákok a tizenegyespárbajt 4-1-re nyerték meg.

