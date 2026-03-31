Gyökeres Viktoré volt az utolsó szó, Svédország drámai meccsen jutott ki a vb-re

Akárcsak 2022-ben, ezúttal is egymás ellen döntötte el Svédország és Lengyelország, hogy melyik nemzet lesz ott a világbajnokságon. Négy évvel korábban szintén a pótselejtező fináléjában találkoztak egymással, akkor Robert Lewandowski és Piotr Zielinski góljával a lengyelek nyertek 2-0-ra, így a svédek az utolsó lépést nem tudták megtenni, és a lehető legfájdalmasabb módon lemaradtak a tornáról. Nagy különbség viszont, hogy míg a korábbi találkozóra Chorzówban került sor, ezúttal svéd földön mérkőztek meg egymással, márpedig Svédország 1930 óta nem tudtak nyerni a lengyelek.

Gyökeres Viktor győztes góljának pillanata Fotó: Jonathan Nackstrand/AFP

Gólváltás után svéd előny a szünetben

A két sztárcsatár, az ukránok ellen mesterhármast jegyző Gyökeres Viktor, valamint a túloldalon Lewandowski természetesen ott volt a kezdőcsapatban, ám az első félidőben nem ők kerültek a középpontba. Az első percekben a lengyelek diktálták a tempót, a svédek azonban jól védekeztek, és a kissé ideges kezdést követően a passzjáték is feljavult. Az első lehetőség hazaiké volt, és bár ekkor még magas volt a beadás, nem sokkal később már nem menekült meg a lengyel védelem: a 19. percben Anthony Elanga kapott remek lekészítést sarokkal, és 15 méterről, senkitől sem zavartatva a jobb felső sarokba lőtt (1-0).

A lengyel válasz hat perccel később jöhetett volna, ám Kristoffer Nordfeldt óriási bravúrt mutatott be. A 33. percben azonban már ő is tehetetlen volt, későn látta meg a befelé cselező Nicola Zalewski lövését, aki a tizenhatos vonaláról tekert a hosszú, bal alsó sarokba (1-1). Hogy mégis svéd előnynél vonulhattak pihenőre a felek, arról Gustaf Lagerbielke tett, az Európa-ligában a Fradit búcsúztató Braga védője egy jobb szélről érkező szabadrúgást követően fejelt közelről a vendégek kapujába (2-1).

Érdekesség, hogy a svédek már visszavonult, korábbi 85-szörös válogatott támadója, Johan Elmander ezúttal a médiának fenntartott szektorból követte a mérkőzést, és közvetlenül a szabadrúgás előtt megjósolta, hogy gól születik majd a pontrúgásból.

A lengyelek elsősorban a szélső védők minél magasabb pozícióba való előretolásával igyekeztek széthúzni a svédek védekezését, a hazai csapat azonban rendkívül fegyelmezett maradt, és kompaktan összezárt középen.