Gyökeres Viktoré volt az utolsó szó, Svédország drámai meccsen jutott ki a vb-re

Kedd este teljessé vált a 2026-os labdarúgó-világbajnokság 48 csapatos mezőnye. A négy európai pótselejtező talán legizgalmasabb összecsapását Svédország és Lengyelország csatája hozta, melyet végül Gyökeres Viktor hajrábeli góljával a svédek nyertek 3-2-re, így Graham Potter együttese harcolta ki a világbajnoki részvételt.

2026. 03. 31. 22:41
Az Arsenal támadója volt a hős a lengyelek ellen Fotó: Jonathan Nackstrand Forrás: AFP
Akárcsak 2022-ben, ezúttal is egymás ellen döntötte el Svédország és Lengyelország, hogy melyik nemzet lesz ott a világbajnokságon. Négy évvel korábban szintén a pótselejtező fináléjában találkoztak egymással, akkor Robert Lewandowski és Piotr Zielinski góljával a lengyelek nyertek 2-0-ra, így a svédek az utolsó lépést nem tudták megtenni, és a lehető legfájdalmasabb módon lemaradtak a tornáról. Nagy különbség viszont, hogy míg a korábbi találkozóra Chorzówban került sor, ezúttal svéd földön mérkőztek meg egymással, márpedig Svédország 1930 óta nem tudtak nyerni a lengyelek.

Gyökeres Viktor győztes góljának pillanata Fotó: Jonathan Nackstrand/AFP

Gólváltás után svéd előny a szünetben

A két sztárcsatár, az ukránok ellen mesterhármast jegyző Gyökeres Viktor, valamint a túloldalon Lewandowski természetesen ott volt a kezdőcsapatban, ám az első félidőben nem ők kerültek a középpontba. Az első percekben a lengyelek diktálták a tempót, a svédek azonban jól védekeztek, és a kissé ideges kezdést követően a passzjáték is feljavult. Az első lehetőség  hazaiké volt, és bár ekkor még magas volt a beadás, nem sokkal később már nem menekült meg a lengyel védelem: a 19. percben Anthony Elanga kapott remek lekészítést sarokkal, és 15 méterről, senkitől sem zavartatva a jobb felső sarokba lőtt (1-0).

A lengyel válasz hat perccel később jöhetett volna, ám Kristoffer Nordfeldt óriási bravúrt mutatott be. A 33. percben azonban már ő is tehetetlen volt, későn látta meg a befelé cselező Nicola Zalewski lövését, aki a tizenhatos vonaláról tekert a hosszú, bal alsó sarokba (1-1). Hogy mégis svéd előnynél vonulhattak pihenőre a felek, arról Gustaf Lagerbielke tett, az Európa-ligában a Fradit búcsúztató Braga védője egy jobb szélről érkező szabadrúgást követően fejelt közelről a vendégek kapujába (2-1).

Érdekesség, hogy a svédek már visszavonult, korábbi 85-szörös válogatott támadója, Johan Elmander ezúttal a médiának fenntartott szektorból követte a mérkőzést, és közvetlenül a szabadrúgás előtt megjósolta, hogy gól születik majd a pontrúgásból.

A lengyelek elsősorban a szélső védők minél magasabb pozícióba való előretolásával igyekeztek széthúzni a svédek védekezését, a hazai csapat azonban rendkívül fegyelmezett maradt, és kompaktan összezárt középen.

A fordulás után Lagerbielke kis híján ismét betalált – a fejese éppencsak a kapu mellé szállt –, az újabb gólt azonban végül a lengyelek szerezték: az 55. percben egy jobbról érkező beadást sikerült középen továbbcsúsztatni, a hosszún érkező Zalewski pedig tökéletesen centerezett, Karol Swiderskinek csak néhány lépésről kellett a kapuba lőnie (2-2). A gól után még VAR-ral visszanézték, hogy nem kell-e esetleg les miatt érvényteleníteni a találatot, ám végül a videobíró-rendszer sem talált kivetnivalót az egyenlítésben.

A folytatásban inkább a vendégek birtokolták a labdát, a már említett szélső védők jelentette veszéllyel egyre inkább meggyűlt a baja a svéd válogatottnak, ám a lengyeleknek is óvatosnak kellett lenniük, a dinamikus svéd támadók állandó veszélyt jelentettek.

Gyökeres Viktor döntött

A mérkőzés, s egyúttal a világbajnoki részvétel a 88. percben dőlt el, amikor drámai körülmények között került a lengyelek kapujába a labda: egy blokkot és egy védést követően a kapufa megmentette a vendégeket, ám a kipattanóra Gyökeres reagált a leggyorsabban, és négy méterről a léc alá vágta a labdát (3-2).

Svédország története során tizenharmadik alkalommal harcolta ki a világbajnoki szereplést, ráadásul ezzel sikerült visszavágni a lengyeleknek a négy évvel ezelőtti pótselejtezőért.

Mindezt úgy, hogy a vb-selejtezők során egyetlen meccset sem tudott nyerni a svéd együttes, amely a Nemzetek Ligája-szereplésnek köszönhetően vehetett részt a pótselejtezőben.

A többi mérkőzésen

Bosznia-Hercegovina és Olaszország, valamint Csehország és Dánia összecsapása is tizenegyesekkel dőlt el: az első félidő végétől emberhátrányban futballozó olaszok nem bírták el a nyomást, a második játékrész végén egyenlítő bosnyákok jobban koncentráltak a szétlövésben, így a négyszeres világbajnok nem lesz ott a vb-n . A dánok kétszer is egyenlítettek Csehországban, ám a párbajban csupán Christian Eriksen tudta belőne a maga tizenegyesét, így a csehek örülhettek a végén.

A keddi negyedik mérkőzésen Törökország 1-0-ra nyert Koszovóban, így a bosnyák, svéd, török, cseh négyessel vált teljessé a 48 csapatos világbajnokság mezőnye.

Európai vb-pótselejtezők, döntők

A győztesek kijutottak a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
