Élő: pályán Szoboszlaiék, a görögök ellen játszik a válogatott

Marco Rossi csapata Görögországot fogadja 19 órától felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A szlovénok elleni 1-0-s győzelmet követően a szövetségi kapitány egyetlen helyen változtatott: Lukács Dániel helyet Redzic Damir kap lehetőséget. Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Willi Orbán is újra a pályán. A magyar labdarúgó-válogatott szép emlékekkel készülhetett a görögök elleni találkozóra. Cikkünk frissül!

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 31. 18:22
labdarúgó-válogatott Budapest, 2026. március 28. Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország - Szlovénia felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a Puskás Arénában 2026. március 28-án.
A kép csalóka: Marco Rossi egy helyen változtatott a labdarúgó-válogatott szombati kezdőcsapatán Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A világbajnoki pótselejtezőkről lemaradt magyar labdarúgó-válogatott győzelemmel kezdte a 2026-os esztendőt: Szlovéniát 1-0-ra múlták felül Szoboszlai Dominikék. A Liverpool sztárja és klubtársa, Kerkez Milos is bekerült a görögök elleni kezdőcsapatba, hiába üzent Arne Slot, hogy kíméljék a Premier League-címvédő játékosait a nemzeti csapatokban. Marco Rossi szövetségi kapitány a jövőt építi, hogy ősszel a Nemzetek Ligájában és jövőre az Európa-bajnoki selejtezőkön jól szerepeljen a csapat. A mieink szakvezetője nem forgatta fel az együttesét, egyetlen helyen változtatott a kezdő tizenegyen a szombatihoz képest.

Redzic Damir bejátszotta magát a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatába Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Megújuló magyar labdarúgó-válogatott 

Bárány Donát és Szűcs Tamás személyében két újoncot avatott a szlovénok ellen, ők most is a kispadon várhatták a bevetést. A győztes gólt szerző Schön Szabolcs sem került be a kezdőcsapatba, a hozzá hasonlóan csereként beállt Redzic Damir viszont megkapta az esélyt, hogy a harmadik válogatott-fellépésén először a kezdő sípszótól a pályán legyen. Magyarország a következő összeállításban játszik: 

Tóth B. - Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez - Schäfer, Vitális – Tóth A., Szoboszlai, Redzic – Sallai. 

Hogy valójában Sallai Roland lesz-e a csatár, nem tudni, de sem ő, sem a többi elöl szereplő nem klasszikus támadó...

A nagy tornán legutóbb 12 éve, a 2014-es világbajnokságon szerepelt, a sorozatban három Eb-ről is lemaradt Görögország többek között Konsztantinosz Cimikasszal a soraiban érkezett. A Kerkez érkezése miatt a Liverpoolban létszámfelettivé vált bal oldali védő kölcsönben az AS Romában futballozik. Ivan Jovanovics vele együtt a következőket küldte ki a Puskás Aréna gyepére: Colakisz – Vagiannidisz, Retszosz, Koulierakisz, Cimikasz – Koubelisz, Triantisz – Maszurasz, Bakaszetasz, Colisz – Pavlidisz. 

Szép emlékek

A görögök ellen negatív mérleggel rendelkező magyar válogatott legutóbb kellemes élményekkel gazdagodott: 2022 novemberében szintén felkészülési mérkőzésen a ráadásban csikarta ki a 2-1-es győzelmet Kalmár Zsolt szabadrúgásával, s szépen búcsúztatta a pályáralépési-rekorder Dzsudzsák Balázst. Szlovénia ellen a szektorbezárások ellenére 50 ezren látogattak ki a nemzeti stadionba, ezúttal a hétközi időpont miatt eleinte kevesebben voltak, de folyamatosan érkeztek a szurkolók, rengeteg gyerekfocista is, végül teljesen megtelt az aréna. 

Az ultrák visszatérhettek a megszokott helyükre Fotó: P. Fülöp Gábor

Kezdeményező játék

A Benfica, Olympiakosz, Panathinaikosz, Sporting és Brugge-játékosokkal felálló vendégek nem jöttek zavarba Szoboszlaiék letámadásától. A 7. percben viszont Konsztantinosz Colakisznak kellett óriásit védenie, amikor egy kényszerítőzéssel Sallai tempóelőnybe került, estében lőtt, de a bátran kivetődő görög kapusról szögletre pattant a labda. Sarokrúgásokig a támadásban gyorsan felfejlődő görögök is eljutottak, egy csúsztatás után Kourbelis éles szögből lövőhelyzetbe is került, Tóth Balázs jól zárta a szöget. Engedte a kemény, ám nem durva játékot a német játékvezető, Florian Badstübner. A mieink jobban csipkedték magukat, mint a szlovénok elleni az első félidőben, s a 16. percben újabb komoly lehetőséget dolgoztak ki: 

Kerkez elfutása, pontos visszagurítása után Damir Redzic 11 méterről lőhetett, egy védő önfeláldozóan belevetődött a labda útjába, a helyzetkihasználással hadilábon álló Sallai elkapkodta az ismétlést. 

Nem akart megszületni a magyar gól, az első félórához közeledve a közönség a válogatottat 2018 óta irányító Marco Rossit éltette. Alábhagyott e lendület, kevés terültet hagytak Szoboszlaiéknak a harcias dél-európaiak, akik közül Cimikasz egy kemény ballábas lökettel is megkínálta kapusunkat, aki kiütötte a labdát a rövid sarok elől. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
