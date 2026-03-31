Élő: pályán Szoboszlaiék, a görögök ellen játszik a válogatott

A világbajnoki pótselejtezőkről lemaradt magyar labdarúgó-válogatott győzelemmel kezdte a 2026-os esztendőt: Szlovéniát 1-0-ra múlták felül Szoboszlai Dominikék. A Liverpool sztárja és klubtársa, Kerkez Milos is bekerült a görögök elleni kezdőcsapatba, hiába üzent Arne Slot, hogy kíméljék a Premier League-címvédő játékosait a nemzeti csapatokban. Marco Rossi szövetségi kapitány a jövőt építi, hogy ősszel a Nemzetek Ligájában és jövőre az Európa-bajnoki selejtezőkön jól szerepeljen a csapat. A mieink szakvezetője nem forgatta fel az együttesét, egyetlen helyen változtatott a kezdő tizenegyen a szombatihoz képest.

Redzic Damir bejátszotta magát a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatába Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Megújuló magyar labdarúgó-válogatott

Bárány Donát és Szűcs Tamás személyében két újoncot avatott a szlovénok ellen, ők most is a kispadon várhatták a bevetést. A győztes gólt szerző Schön Szabolcs sem került be a kezdőcsapatba, a hozzá hasonlóan csereként beállt Redzic Damir viszont megkapta az esélyt, hogy a harmadik válogatott-fellépésén először a kezdő sípszótól a pályán legyen. Magyarország a következő összeállításban játszik:

Tóth B. - Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez - Schäfer, Vitális – Tóth A., Szoboszlai, Redzic – Sallai.

Hogy valójában Sallai Roland lesz-e a csatár, nem tudni, de sem ő, sem a többi elöl szereplő nem klasszikus támadó...

Egy változás a kezdőcsapatban a szombatihoz képest: Lukács Dániel helyett Redzic Damir kap bizalmat Marco Rossitól Görögország ellen. — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 31, 2026

A nagy tornán legutóbb 12 éve, a 2014-es világbajnokságon szerepelt, a sorozatban három Eb-ről is lemaradt Görögország többek között Konsztantinosz Cimikasszal a soraiban érkezett. A Kerkez érkezése miatt a Liverpoolban létszámfelettivé vált bal oldali védő kölcsönben az AS Romában futballozik. Ivan Jovanovics vele együtt a következőket küldte ki a Puskás Aréna gyepére: Colakisz – Vagiannidisz, Retszosz, Koulierakisz, Cimikasz – Koubelisz, Triantisz – Maszurasz, Bakaszetasz, Colisz – Pavlidisz.