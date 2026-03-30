magyar válogatottLiverpoolCimikaszgörögSzoboszlai Dominik

Szoboszlai egy régi ismerőssel ellenfélként találkozik, megdöbbenhettek a görögök

A görög labdarúgó-válogatott vasárnap délután még tréningezett otthon az Athénhoz közeli Rentiben levő edzőközpontjában, este viszont megérkezett Budapestre. A Magyarország–Görögország felkészülési mérkőzés kedden 19 órakor kezdődik a Puskás Arénában. Szoboszlai Dominik egy régi ismerősével is találkozhat az ellenfélnél, ő és Kosztasz Cimikasz sok szép sikert élt meg együtt a Liverpool csapatával.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 5:20
Szoboszlai Dominik és Kosztasz Cimikasz sok szép sikernek örülhetett együtt a Liverpool csapatában Fotó: GIUSEPPE MAFFIA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton Szoboszlai Dominkék a Puskás Arénában 1-0-ra győztek a szlovének ellen, a görög nemzeti csapat pedig még pénteken ugyancsak otthon, Pireuszban 1-0-ra kikapott a vb-résztvevő Paraguay nemzeti csapatától. A görög válogatottban a védelemben egyaránt kezdőként pályára lépett Konsztantinosz Mavropanosz (West Ham United) és Lazaros Rota (AEK Athén) is megsérült, mindkettőjüket lecserélte Ivan Jovanovics szövetségi kapitány, de Rota – aki az AEK Athén csapatában Varga Barnabás klubtársa – elutazott Budapestre. Amint arról beszámoltunk, Varga a múlt héten befutott Telkibe a magyar válogatott edzőborába, de az AEK kérésére vissza is tért Athénba, hogy a görög bajnokságban összeszedett bokasérülését ott kezeltesse. Szotirisz Konturisz, a Panathinaikosz középpályása azért nem utazott el Budapestre, mert átkerült az U21-es válogatottba, amely kedden Eb-selejtezőn a németeket fogadja.

Szoboszlai Dominik és Cimikasz 2025. jaunárjában a Liverpool–Lille BL-mérkőzésen
Szoboszlai Dominik és Cimikasz 2025. jaunárjában a Liverpool–Lille BL-mérkőzésen Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai egymaga többet ér, mint a három legjobb görög

A görög válogatott legértékesebb játékosa a mindössze 18 éves Konsztantinosz Karecasz, a támadó középpályás a Genk játékosa, és a mértékadó Transfermarkt 35 millió euróra taksálja az értékét. De alig marad el tőle Vanegelisz Pavlidisz, a Benfica csatára (32 millió euró) és Hrisztosz Colisz, az FC Bruges balszélsője (30 millió euró). Érdekesség, hogy Szoboszlai Dominik (Liverpool) a 100 millió eurós értékével egymaga többet ért, mint a három legjobb görög, és válogatottunk csapatkapitánya egy régi ismerőssel is találkozhat. Kosztasz Cimikasz augusztus vége óta az AS Roma játékosa, a Liverpool a nyárig kölcsönadta a balhétvédet, Kerkez Milos leigazlása  miatt is.

Fázhatnak a görögök Budapesten, nem erre számítottak

„A válogatott megérkezett Budapestre, ahol télies időjárás fogadta, nyolc fok van, esős az idő, csípős a hideg Magyarországon. És ez a következő két napon is így lesz” – az Athletiko helyszíni tudósítója tegnap este így kezdte a beszámolóját. Athénban azért kellemesebb az időjárás...

A görög labdarúgó-válogatott a Puskás Arénában ma 18.15-kor tart sajtóájékoztatót. A Magyarország–Görögország mérkőzés kedden 19 órakor kezdődik (tv: M4 Sport). Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vasárnap délelőtti tájékoztatása alapján a találkozót a német Florian Badstübner vezeti. 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bogár László
idezojelekvilágháború

Kimaradni a világháborúból

Bogár László avatarja

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
