Szoboszlai egy régi ismerőssel ellenfélként találkozik, megdöbbenhettek a görögök

Szombaton Szoboszlai Dominkék a Puskás Arénában 1-0-ra győztek a szlovének ellen, a görög nemzeti csapat pedig még pénteken ugyancsak otthon, Pireuszban 1-0-ra kikapott a vb-résztvevő Paraguay nemzeti csapatától. A görög válogatottban a védelemben egyaránt kezdőként pályára lépett Konsztantinosz Mavropanosz (West Ham United) és Lazaros Rota (AEK Athén) is megsérült, mindkettőjüket lecserélte Ivan Jovanovics szövetségi kapitány, de Rota – aki az AEK Athén csapatában Varga Barnabás klubtársa – elutazott Budapestre. Amint arról beszámoltunk, Varga a múlt héten befutott Telkibe a magyar válogatott edzőborába, de az AEK kérésére vissza is tért Athénba, hogy a görög bajnokságban összeszedett bokasérülését ott kezeltesse. Szotirisz Konturisz, a Panathinaikosz középpályása azért nem utazott el Budapestre, mert átkerült az U21-es válogatottba, amely kedden Eb-selejtezőn a németeket fogadja.

Szoboszlai egymaga többet ér, mint a három legjobb görög

A görög válogatott legértékesebb játékosa a mindössze 18 éves Konsztantinosz Karecasz, a támadó középpályás a Genk játékosa, és a mértékadó Transfermarkt 35 millió euróra taksálja az értékét. De alig marad el tőle Vanegelisz Pavlidisz, a Benfica csatára (32 millió euró) és Hrisztosz Colisz, az FC Bruges balszélsője (30 millió euró). Érdekesség, hogy Szoboszlai Dominik (Liverpool) a 100 millió eurós értékével egymaga többet ért, mint a három legjobb görög, és válogatottunk csapatkapitánya egy régi ismerőssel is találkozhat. Kosztasz Cimikasz augusztus vége óta az AS Roma játékosa, a Liverpool a nyárig kölcsönadta a balhétvédet, Kerkez Milos leigazlása miatt is.

Fázhatnak a görögök Budapesten, nem erre számítottak

„A válogatott megérkezett Budapestre, ahol télies időjárás fogadta, nyolc fok van, esős az idő, csípős a hideg Magyarországon. És ez a következő két napon is így lesz” – az Athletiko helyszíni tudósítója tegnap este így kezdte a beszámolóját. Athénban azért kellemesebb az időjárás...

✈️ H άφιξη της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας στη Βουδαπέστη για το φιλικό με την Ουγγαρία. pic.twitter.com/zPOTMMLUdH — SPORT24 (@sport24) March 29, 2026

A görög labdarúgó-válogatott a Puskás Arénában ma 18.15-kor tart sajtóájékoztatót. A Magyarország–Görögország mérkőzés kedden 19 órakor kezdődik (tv: M4 Sport). Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vasárnap délelőtti tájékoztatása alapján a találkozót a német Florian Badstübner vezeti.