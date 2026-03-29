Robbie Keane is a Tottenham jelöltjei között Tudor kirúgása után a BBC szerint

Robbie Keane szerencséje, hogy a válogatottak menetrendje miatt most szünetel az NB I, mert különben a média megint megkérdezné tőle, hogy ő lesz-e a Tottenham Hotspur vezetőedzője. Ezzel a kérdéssel nagyon ki lehet hozni a sodrából az ír mestert, aki ilyenkor hangsúlyozza, hogy a Ferencváros csapatát irányítja, és erre koncentrál. Vasárnap mindenesetre megint aktuális lett a téma felhozása. A londoni klub ugyanis bejelentette, hogy Igor Tudor vezetőedző és segítői – hivatalosan közös megegyezéssel – azonnali hatállyal távoznak.

Igor Tudor távozott a Tottenham kispadjáról, és Robbie Keane is ott van az utódjelöltek között (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

A játékosként olasz bajnok, Bajnokok Ligája-ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes szakvezető 2013 óta a többi között a Hajduk Split, a Galatasaray, az Udinese, a Hellas Verona, az Olympique Marseille, a Lazio és a Juventus csapatát is irányította. Február közepén az idény végéig kötelezte el magát az angol egyesülethez. Ám nem a várakozások szerint alakultak a dolgok. Az Európa-liga-címvédő Tottenham 31 fordulót követően a 17. helyen áll a Premier League-ben, mindössze egy pontra van a kiesőzónától. Tudor vezetésével öt bajnoki meccsen mindössze egy pontot szerzett, a BL nyolcaddöntőjében pedig 7-5-ös összesítéssel búcsúzott az Atlético Madriddal szemben.

De Zerbi, Hütter és Robbie Keane is ott van a Tottenham edzőjelöltjei között

Az új vezetőedzőt egyelőre nem nevezte meg a klub vezetősége, de a találgatások azonnal megindultak. A Goal.com a talkSPORT értesülései alapján arról ír, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv szerint az AS Monaco korábbi mestere, Adi Hütter veheti át a csapat irányítását, segítője pedig az a Ben Davies lehet, aki játékosként a Spurs alkalmazásában áll. Az első számú jelölt azonban Roberto de Zerbi, de olasz szakvezető nyárig mindenképpen kivárna, s ha a Spurs bennmarad a Premier League-ben, akkor leülne a kispadjára.

A hírek szerint Robbie Keane már régóta fenn van a Tottenham kívánságlistáján, Thomas Frank februári menesztése után állítólag fel is kereste az angol gárda, azonban csak ideiglenes vezetőedzői posztot ajánlottak fel neki, és az ír szakember erre nemet mondott. A Ferencváros trénere egy hosszabb időtartamú szerződést azonban már mérlegelhetne.

S most a BBC is bedobta Robbie Keane nevét, kiemelve a rendkívül népszerű szakember kötődését a klubhoz. Ám a BBC szerint neki továbbra sem ajánlanának hosszú távú szerződést, és ez nem érné meg a Ferencváros trénerének.