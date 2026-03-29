Robbie Keane is a Tottenham jelöltjei között Tudor kirúgása után a BBC szerint

Amint arról beszámoltunk, a horvát Igor Tudor vasárnap hat hét után távozott az angol labdarúgó-bajnokságban kiesés ellen küzdő Tottenham Hotspur vezetőedzői posztjáról. Rögtön megindultak a találgatások, ki lesz Tudor utódja, s angol források szerint a Tottenham legendájaként Robbie Keane, a Ferencváros trénerének a neve is felmerült. Tegyük hozzá, nem először.

2026. 03. 29. 21:08
Robbie Keane nem szereti, ha arról kérdezik, lesz-e a Tottenham vezetőedzője Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Robbie Keane szerencséje, hogy a válogatottak menetrendje miatt most szünetel az NB I, mert különben a média megint megkérdezné tőle, hogy ő lesz-e a Tottenham Hotspur vezetőedzője. Ezzel a kérdéssel nagyon ki lehet hozni a sodrából az ír mestert, aki ilyenkor hangsúlyozza, hogy a Ferencváros csapatát irányítja, és erre koncentrál. Vasárnap mindenesetre megint aktuális lett a téma felhozása. A londoni klub ugyanis bejelentette, hogy Igor Tudor vezetőedző és segítői – hivatalosan közös megegyezéssel – azonnali hatállyal távoznak.

A játékosként olasz bajnok, Bajnokok Ligája-ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes szakvezető 2013 óta a többi között a Hajduk Split, a Galatasaray, az Udinese, a Hellas Verona, az Olympique Marseille, a Lazio és a Juventus csapatát is irányította. Február közepén az idény végéig kötelezte el magát az angol egyesülethez. Ám nem a várakozások szerint alakultak a dolgok. Az Európa-liga-címvédő Tottenham 31 fordulót követően a 17. helyen áll a Premier League-ben, mindössze egy pontra van a kiesőzónától. Tudor vezetésével öt bajnoki meccsen mindössze egy pontot szerzett, a BL nyolcaddöntőjében pedig 7-5-ös összesítéssel búcsúzott az Atlético Madriddal szemben.

De Zerbi, Hütter és Robbie Keane is ott van a Tottenham edzőjelöltjei között

Az új vezetőedzőt egyelőre nem nevezte meg a klub vezetősége, de a találgatások azonnal megindultak. A Goal.com a talkSPORT értesülései alapján arról ír, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv szerint az AS Monaco korábbi mestere, Adi Hütter veheti át a csapat irányítását, segítője pedig az a Ben Davies lehet, aki játékosként a Spurs alkalmazásában áll. Az első számú jelölt azonban Roberto de Zerbi, de olasz szakvezető nyárig mindenképpen kivárna, s ha a Spurs bennmarad a Premier League-ben, akkor leülne a kispadjára. 

A hírek szerint Robbie Keane már régóta fenn van a Tottenham kívánságlistáján, Thomas Frank februári menesztése után állítólag fel is kereste az angol gárda, azonban csak ideiglenes vezetőedzői posztot ajánlottak fel neki, és az ír szakember erre nemet mondott. A Ferencváros trénere egy hosszabb időtartamú szerződést azonban már mérlegelhetne.

S most a BBC is bedobta Robbie Keane nevét, kiemelve a rendkívül népszerű szakember kötődését a klubhoz. Ám a BBC szerint neki továbbra sem ajánlanának hosszú távú szerződést, és ez nem érné meg a Ferencváros trénerének.

„Az ideális megoldás az lenne, ha rávennék Roberto de Zerbit, a fő jelöltjüket, hogy most azonnal vállalja el a posztot – de vajon vonzó lenne ez a magasan jegyzett olasz számára, aki tudja, hogy ha nem képes azonnali fordulatot elérni, akkor egy Championship-csapat élén találhatja magát?” – teszi fel a kérdést a BBC-cikk szerzője.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
