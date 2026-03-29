Másfél hónap után rúgta ki az edzőjét a Tottenham

Ha valaki ránéz a Premier League tabellájára, nem hisz a szemének. Az utóbbi időszakban nagyszerűen szereplő Tottenham óriási bajban van. A csapat jelen pillanatban a 17. helyen áll, egyetlen pont az előnye a már kieső, 18. helyen tanyázó West Ham United előtt. Nem csoda, hogy a londoni klub vezetése drasztikus lépésre szánta el magát, amikor vasárnap kirúgta azt az edzőt, akit másfél hónappal korábban, február 14-én nevezett ki. Igor Tudor és edzői csapata nem folytathatja a munkát.

Igor Tudor nem sok sót evett meg Londonban

A vasárnap délután kiadott közlemény szerint a klub és az edző közös megegyezéssel távozik. Tudor mellett az edzői stáb további tagjainak sincs maradása, azaz Tomislav Rogic és Riccardo Ragnacci szintén távoztak kapusedzői és az erőnléti edzői posztokról. A közlemény – ahogy az ilyenkor lenni szokott – hálás szavakkal mondott köszönetet az edzői stábnak, akik nem tudták kirántani a Tottenhamet abból a szakadékból, amibe belezuhant.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

Igor Tudor február közepén, az akkor menesztett Thomas Frank után kapta meg az edzői kinevezést, amely a szezon végéig szólt. A Tottenham már akkor is nagy bajban volt, Tudortól azt várták, hogy oldja meg ezt a feladatot. A csapat azonban nem tudott kikecmeregni abból a helyzetből, amibe belekerült. Tudor első három meccsén három vereséggel kezdett és már március elején arról beszéltek, hogy hamarosan meneszthetik. Ez azonban nem történt meg, csak most.

Végül 44 nap után jött el a kirúgás ideje. Tudor öt bajnoki mérkőzésen mindössze egy pontot tudott szerezni a csapattal. Az utolsó csepp a pohárban az elmúlt heti, vasárnapi hazai 0-3 volt a Nottingham ellen. Ez volt az a mérkőzés, amely után az edző megtudta, hogy meghalt az édesapja. Ezért nem jelent meg a meccs utáni sajtótájékoztatón. A Bajnokok Ligájában sem jártak szerencsével, mert a spanyol Atlético Madrid ellen kettős vereséggel estek ki.

A Spurs 13 bajnoki mérkőzésen nem tudott nyerni – ez a klub legrosszabb sorozata 1934–35 óta, amikor kiestek az első osztályból, az Arsenal pedig bajnok lett. A Spurs szurkolói számára a rémálom az, hogy a történelem megismétli önmagát. Az Arsenal kilenc ponttal vezet az élen. A Spurs legutóbb 1976–77-ben esett ki az első osztályból.