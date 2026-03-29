Román dráma: a nyolcvanéves Mircea Lucescu szövetségi kapitány elájult a válogatott edzésén

Csütörtökön az európai vb-pótselejtező C ágán Szlovákia Pozsonyban 4-3-ra veszített Koszovó ellen, Románia pedig Törökország ellen maradt alul 1-0-ra Isztambulban. Így kedden Pozsonyban csak felkészülési mérkőzés lesz a szlovák–román összecsapás. S a román válogatottnál vasárnap délelőtt az utolsó hazai edzés előtt drámai jelenetek játszódtak le, mert a 80 éves szövetségi kapitány, Mircea Lucescu – aki az elmúlt hetekben több kórházi kezelésen is átesett – elveszítette az eszméletét. A válogatott keret tagjaival beszélt, amikor rosszul lett, leült egy székre, légzései nehézségei voltak, és ekkor ájult el.

Mircea Lucescu a román válogatott vasárnap délelőtti edzésén lett rosszul (Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU)

Mircea Lucescu nem lesz ott a szlovák–román találkozón

Mircea Lucescu nem sokkal korábban már a technikai értekezleten is rosszul érezte magát. Az ájulása után azonnal a bukaresti Egyetemi Sürgősségi Kórházba szállították, ahol súlyos szívritmuszavart állapítottak meg nála. A tréner további vizsgálatokon esik át, ezért egy ideig biztosan kórházban marad, azaz kedden nem ülhet le a kispadra. Lucescu ugyan azt üzente, hogy már jól érzi magát, de az orvosok természetesen nem ez alapján hozzák meg a döntésüket.

A szövetségi kapitány felesége, Neli Lucescu a következőket mondta a román sajtónak:

– Amikor elment itthonról, még jól érezte magát. Nem tudom pontosan, mi történt. Valószínűleg az isztambuli meccs utáni érzelmek, a vereség is közrejátszhat az ájulásában, de a mostani rossz időjárás is. Várjuk a híreket a kórházból.